Drugi etapowy triumf Yatesa w Pirenejach. Chwile słabości lidera

- W finale była mniejsza grupa, więc dla nas było łatwiej. Bezpiecznie dojechaliśmy do mety. Prawdziwy wyścig rozpocznie się na 6. etapie. To będzie pierwszy poważny test - powiedział Michał Kwiatkowski po 5. etapie Tour de France.

Kolarze Wielkiej Pętli wjeżdżają w góry. Czas na szósty etap Tour de France. Nie wystąpił w nim kolarz CCC Patrick Bevin. - Ma złamane dwa żebra. Lekarz podjął decyzję, że nie ma sensu go forsować. Trudno jechać z taką kontuzją, dlatego odesłaliśmy Patricka do domu - mówi Piotr Wadecki. dyrektor sportowy CCC Team.

- Wszyscy cieszymy się, że udało nam się spokojnie przejechać pierwsze pięć etapów. Na ten górski etap czekaliśmy bardzo długo. On może zatrząść klasyfikacją generalną - mówi Michał Kwiatkowski, kolarz Team Ineos. Szósty etap Tour de France do pierwsza rywalizacja w górach podczas tegorocznej Wielkiej Pętli.

Zaledwie osiem kilometrów po starcie 7. etapu Tour de France doszło do niebezpiecznie wyglądającej kraksy. Uczestniczył w niej Tejay van Garderen. Kolarz EF Education First mocno pokiereszował twarz, na której pojawiły się spore plamy krwi.

Sobota to pagórkowaty etap. 200 km z Macon do Saint-Etienne.

Na 15 kilometrów przed metą 8. etapu Tour de France doszło do kraksy na zjeździe. Uczestniczyli w niej kolarze Team INEOS, w tym lider zespołu Geraint Thomas. Do pomocy szybko ruszył Michał Kwiatkowski, który pomógł założyć mu łańcuch.

- Nam nie udało się na 8. etapie. Alessandro De Marchi zaciekle walczył, ale za dużo kosztowało go doścignięcie ucieczki. Natomiast czapki z głów przed De Gendtem, który w piękny sposób wygrał etap. My natomiast nie poddamy się i dalej będziemy próbować odnieść etapowy triumf - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki.

- Oszczędzałem siły, wiedziałem, że z tyłu jest Adam, ale gdy pojawiła się szansa, to z niej skorzystałem. Zaatakowałem przed ostatnim zakrętem i to się udało - powiedział po zwycięstwie na 12. etapie Tour de France, Simon Yates.

- To nie będzie łatwa czasówka. Początek będzie bardo ważny. Chcę pojechać na 100%, ale zobaczymy, jak to się przełoży na wynik - powiedział Łukasz Wiśniowski (CCC Team) przed 13. etapem Tour de France.

Trzynastka okazała się bardzo pechowa dla kolarza Jumbo-Visma. Wout Van Aert na kilometr przed finiszem jazdy indywidualnej na czas zahaczył o barierkę, w wyniku czego został przewieziony do szpitala. To koniec Wielkiej Pętli dla Belga.

- To, co zrobił Julian Alaphilippe na czasówce, pokazało, że wyrósł na jednego z najmocniejszych zawodników. Myślę, że ma szansę na podium w Paryżu. Natomiast my dzisiaj liczymy na ataki Simona Geschkego oraz Serge'a Pauwelsa - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki.

Adam Pluciński opowiedział, co znajduje się w cieżarówce CCC Team. Jedzenie, ekspres do kawy, tysiące bidonów - w tym pojeździe jest wszystko.

- Wszystkie zwycięstwa na Tour de France to coś wspaniałego, ale to na Tourmalet smakuje najlepiej. Publiczność była wspaniała, a ja czułem się uskrzydlony - powiedział triumfator 14. etapu Wielkiej Pętli.

- No cóż. Wiedziałem, że będzie ciężko, ale starałem się utrzymać w czołówce. Próbowałem utrzymać swoje tempo. Dziś po prostu mi nie szło. To nie był mój dzień. Jestem rozczarowany, ale mogłem tylko minimalizować straty - mówił na mecie 14. etapu Wielkiej Pętli Geraint Thomas (Team Ineos).

Niedzielny etap był trzecim i ostatnim górskim w Pirenejach. Na 185-km trasie z Limoux do Foix Prat d'Albis zlokalizowano cztery górskie premie, wszystkie pierwszej kategorii. Kolarze mieli ponadto w nogach już dużo kilometrów, w tym sobotnią wspinaczkę na Tourmalet.

Brawurowy atak CCC Team

Od samego startu w peletonie panował chaos. Bardzo wielu zawodnikom zależało, by znaleźć się w ucieczce. Swoich sił próbował m.in. Łukasz Wiśniowski (CCC Team). Ostatecznie sztuki tej dokonało aż 28 kolarzy, którzy oderwali się od grupy zasadniczej po ponad 50 km. Potem liczba śmiałków wzrosła aż do 36, a najwyżej sklasyfikowanym z nich był Nairo Quintana (Movistar; 14. miejsce, +7:19).

Peleton nie rzucał się za nimi w szaleńczą pogoń, ale też nie pozwalał na wypracowanie zbyt dużej przewagi. W ucieczce jechał przedstawiciel polskiej grupy CCC Team - Simon Geschke - i to właśnie on zaatakował 5,5 km przed szczytem Mur de Péguère – przedostatniej premii dnia. Niemiec zdołał wjechać na szczyt na pierwszym miejscu, ale tuż za nim linię minął Simon Yates (Mitchelton-Scott).

Źródło: letour.com Profil 15. etapu Tour de France 2019

Wielka forma Yatesa

Na zjeździe Yates spisywał się znakomicie i dwójka powiększyła przewagę nad grupą pościgową z 30 sekund do ponad minuty. To był dzień Brytyjczyka. Gdy 8,7 km przed metą mocniej nacisnął na pedały już na finałowym podjeździe (Foix Prat d’Albis), Geschke nie był w stanie zareagować. Yates samotnie pomknął do mety, a wszyscy kolarze jadący za jego plecami byli w stanie odrobić niewiele sekund.

Drugi na mecie Pinot stracił do Simona 33 sekundy i ani przez chwilę nie miał prawa marzyć o zwycięstwie etapowym. Dla 26-latka to drugi triumf w tegorocznym Tour de France. Poprzednio najlepszy był na 12. odcinku, z metą w Bagneres-de-Bigorre. Yates ma też na swoim koncie trzy wygrane etapy Giro d’Italia (2018) i dwa Vuelta a Espana (2016, 2018). W poprzednim sezonie zwyciężył również w całej Vuelcie.

Źródło: Imago Simon Geschke (CCC Team) na 15. etapie Tour de France

Sprytne posunięcie Landy

Na ostatnim podjeździe bardzo przyspieszyli kolarze z peletonu. W wyniku ich szaleńczego tempa wchłonięci zostali wszyscy wcześniejsi uciekinierzy poza Yatesem, w tym Quintana, Romain Bardet (Ag2r La Mondiale), Aleksiej Łucenko (Astana), Michael Woods (EF Education First), Dan Martin (UAE Team Emirates) i Roman Kreuziger (Dimension Data).

Przed grupą zasadniczą utrzymał się też Landa (Movistar). Hiszpan zaatakował na przedostatnim podjeździe, później wykorzystał pomoc dwóch kolegów z grupy – Solera i Amadora, by powiększyć przewagę nad peletonem. Dzięki temu finałową wspinaczkę rozpoczął z przewagą ponad minuty. Złapać zdołał go jedynie Pinot, który był najmocniejszym kolarzem z peletonu.

Źródło: Getty Images Mikel Landa na 15. etapie Tour de France 2019

Pinot znów atakuje

Francuz zaatakował rywali do miejsca na podium Tour de France 6 km przed metą. Początkowo utrzymali się za nim Egan Bernal (Ineos), Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) i Alaphilippe. Szybko jednak Pinot poprawił i w pojedynkę dojechał do Landy. Ostatecznie obaj finiszowali 33 sekundy za Yatesem.

Źródło: Getty Images Thibaut Pinot i Mikel Landa na mecie 15. etapu Tour de France 2019

Pierwszy kryzys Alaphilippe'a

5 km przed metą z sił opadł Alaphilippe i doścignęła go grupa z Geraintem Thomasem (Ineos) i Steven Kruijswijkiem (Jumbo-Visma).

1,4 km przed metą Brytyjczyk i Holender zostawili jednak Francuza, a inicjatywą tym razem wykazał się Thomas.

Ostatecznie Alaphilippe ukończył etap na 11. miejscu, tracąc 1:19 do Pinota, 58 s do Bernalai 27 s do Thomasa i Kruijswijka. W klasyfikacji generalnej jego przewaga nad drugim Thomasem stopniała do 1:35.

Źródło: Getty Images Julian Alaphilippe na mecie 15. etapu Tour de France

Poniedziałek będzie drugim dniem przerwy w tegorocznym Tour de France.

Relacje na żywo w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player.

Wyniki 15. etapu:

1. Simon Yates (Wielka Brytania) Mitchelton-Scott 4:47:04

2. Thibaut Pinot (Francja) Groupama-FDJ 0:00:33

3. Mikel Landa (Hiszpania) Movistar Team

4. Emanuel Buchmann (Niemcy) Bora-Hansgrohe 0:00:51

5. Egan Bernal (Kolumbia) Team Ineos

6. Lennard Kämna (Niemcy) Team Sunweb 0:01:03

7. Geraint Thomas (Wielka Brytania) Team Ineos 0:01:22

8. Steven Kruijswijk (Holandia) Team Jumbo-Visma

9. Alejandro Valverde (Hiszpania) Movistar Team

10. Richie Porte (Australia) Trek-Segafredo 0:01:30

Klasyfikacja generalna:

1. Julian Alaphilippe (Francja) Deceuninck-QuickStep 61:00:22

2. Geraint Thomas (Wielka Brytania) Team Ineos 0:01:35

3. Steven Kruijswijk (Holandia) Team Jumbo-Visma 0:01:47

4. Thibaut Pinot (Francja) Groupama-FDJ 0:01:50

5. Egan Bernal (Kolumbia) Team Ineos 0:02:02

6. Emanuel Buchmann (Niemcy) Bora-Hansgrohe 0:02:14

7. Mikel Landa (Hiszpania) Movistar Team 0:04:54

8. Alejandro Valverde (Hiszpania) Movistar Team 0:05:00

9. Jakob Fuglsang (Dania) Astana Pro Team 0:05:27

10. Rigoberto Uran (Kolumbia) EF Education First 0:05:33