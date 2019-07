Szalony finisz, zdecydowały centymetry. Van Aert wygrał 10. etap Tour de France

Julan Alaphilippe z grupy Deceuninck-Quinck Step wykazał się dobrym sercem. Na polecenie dyrektora sportowego zespołu Francuz zjechał do wozu technicznego i zabrał mnóstwo bidonów dla kolegów. Jakby nie było, 27-letni zawodnik to jeden z faworytów. Cały wyścig Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Oto co polski kolarz z grupy Ineos miał do powiedzenia po 2. etapie Wielkiej Pętli. Ekipa "Kwiato" zajęła drugie miejsce za Jumbo-Visma.

We wtorek płaski etap. Ponad 213 km z Reims do Nancy.

4. etap Tour de France to okazja do wykazania się dla sprinterów. Tego typu zawodnikiem jest Łukasz Wiśniowski (CCC Team), który opowiedział o swoich planach przed wtorkowymi zmaganiami.

- W finale była mniejsza grupa, więc dla nas było łatwiej. Bezpiecznie dojechaliśmy do mety. Prawdziwy wyścig rozpocznie się na 6. etapie. To będzie pierwszy poważny test - powiedział Michał Kwiatkowski po 5. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Kolarze Wielkiej Pętli wjeżdżają w góry. Czas na szósty etap Tour de France. Nie wystąpił w nim kolarz CCC Patrick Bevin. - Ma złamane dwa żebra. Lekarz podjął decyzję, że nie ma sensu go forsować. Trudno jechać z taką kontuzją, dlatego odesłaliśmy Patricka do domu - mówi Piotr Wadecki. dyrektor sportowy CCC Team.

- Wszyscy cieszymy się, że udało nam się spokojnie przejechać pierwsze pięć etapów. Na ten górski etap czekaliśmy bardzo długo. On może zatrząść klasyfikacją generalną - mówi Michał Kwiatkowski, kolarz Team Ineos. Szósty etap Tour de France do pierwsza rywalizacja w górach podczas tegorocznej Wielkiej Pętli.

Zaledwie osiem kilometrów po starcie 7. etapu Tour de France doszło do niebezpiecznie wyglądającej kraksy. Uczestniczył w niej Tejay van Garderen. Kolarz EF Education First mocno pokiereszował twarz, na której pojawiły się spore plamy krwi. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Sobota to pagórkowaty etap. 200 km z Macon do Saint-Etienne.

Na 15 kilometrów przed metą 8. etapu Tour de France doszło do kraksy na zjeździe. Uczestniczyli w niej kolarze Team INEOS, w tym lider zespołu Geraint Thomas. Do pomocy szybko ruszył Michał Kwiatkowski, który pomógł założyć mu łańcuch. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Nam nie udało się na 8. etapie. Alessandro De Marchi zaciekle walczył, ale za dużo kosztowało go doścignięcie ucieczki. Natomiast czapki z głów przed De Gendtem, który w piękny sposób wygrał etap. My natomiast nie poddamy się i dalej będziemy próbować odnieść etapowy triumf - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Tym razem organizatorzy zmienili nieco dotychczasowe zwyczaje panujące w Wielkiej Pętli. Dziesiąty etap, zamiast otwierać drugi tydzień rywalizacji, zwieńczył pierwszy. Trasa poniedziałkowego etapu z Saint-Flour do Albi liczyła 217,5 km.

Kolarze mieli przed sobą cztery premie górskie, w tym trzy trzeciej kategorii, a zatem faworytami byli sprinterzy.

Oglądaj Wideo: Eurosport Profil 10. etapu Tour de France

Liderem klasyfikacji generalnej był Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), który o 23 sekundy wyprzedał Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) i o 53 Thibaut Pinota (Groupama-FDJ).

Z peletonu szybko oderwało się sześciu kolarzy, w tym Tony Gallopin (Ag2R-La Mondiale) i Michael Schaer (CCC Team), a trzy pierwsze premie górskie padły łupem Natnaela Berhane (Cofidis). Reszta stawki specjalnie nie naciskała na uciekinierów i przez większość etapu miała 2,5-3 minuty straty. Dopiero na 90 km przed metą przewaga prowadzących zaczęła stopniowo maleć.

Premia lotna powędrowała do Norwega Odd'a Christiana Eikinga (Wanty-Gobert). Schaer (CCC) otrzymał 11 punktów za 5. czas. Z peletonu najlepiej punktowali Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) i Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

Po odcinku w La Primaube przewaga uciekinierów wynosiła niewiele ponad minutę, a do przejechania było jeszcze 70 km. W tym momencie na czoło peletonu po krótkiej rozmowie z Geriantem Thomasem (Ineos) wysunął się Luke Rowe, inny z kolarzy brytyjskiej ekipy.

Podział na trzy grupy

Ostatnią premię górską (Cote de La Marlci) również zgarnął Berhane. Po tym podjeździe peleton podkręcił tempo. Efekt? Na 25 km przed finiszem uciekinierzy w końcu zostali złapani, a peleton podzielił się na trzy grupy. W pierwszej podążali przede wszystkim Thomas, Alaphilippe i Sagan, a za ich plecami z 12-sekundową stratą byli Ciccone, Pinot, Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) i Rigoberto Uran (EF Education First). Trzeciej grupie przewodził George Bennett (Jumbo-Visma).

Poważne obrażenia De Marchiego po upadku na trasie Tour de France Obrażenia... czytaj dalej » Grupa, na czele której był Pinot, 10 km przed metą miała 45 sekund straty do pierwszej ekipy. Oznaczało to, że Alaphilippe mógł raczej spać spokojnie - w generalce nikt nie mógł go wyprzedzić. Tymczasem do walki o etapowe zwycięstwo włączył się również Gallopin, który niemal przez cały dzień uciekał przed peletonem.

W pierwszej grupie obecny był również Greg Van Avermaet (CCC Team).

Najmocniejszy Van Aert

Na ostatnich metrach doszło do zażartej walki, z prawej strony zaatakował Sagan, ale wszystko rozstrzygnęło się między Vivianim i Woutem Van Aertem (Jumbo-Visma). Belg wystrzelił do przodu, a Włoch nie był w stanie odeprzeć tego ataku, choć robił, co mógł. Van Aerte wygrał o centymetry.



Ça se joue à peu de choses... #TDF2019pic.twitter.com/jGjkQxCBm2 — Maillot jaune LCL (@MaillotjauneLCL) 15 lipca 2019





Dla 24-latka to najważniejsze zwycięstwo w karierze.

Jako trzeci na mecie zameldował się Caleb Ewan (Lotto Soudal), trzeci był Matthews, a piąty Sagan. Van Avermaet ukończył rywalizację na 10. miejscu. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Alaphilippe, ale na drugą i trzecią pozycję awansowali kolarze Ineos - Thomas (+1,12 s) i Egan Bernal (+1,16).

Wtorek jest dniem wolnym. Kolarze wrócą do rywalizacji w środę na 11. etapie o długości 167 km z Albi do Tuluzy.



Wyniki 10. etapu (Saint-Flour - Albi, 217,5 km)

1. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma) 4:49.39

2. Elia Viviani (Włochy/Deceuninck-Quick-Step)

3. Caleb Ewan (Australia/Lotto-Soudal)

4. Michael Matthews (Australia/Sunweb)

5. Peter Sagan (Słowacja/BORA-hansgrohe)

6. Jasper Philipsen (Belgia/UAE Team Emirates)

7. Sonny Colbrelli (Włochy/Bahrain-Merida)

8. Matteo Trentin (Włochy/Mitchelton-Scott)

9. Oliver Naesen (Belgia/AG2R La Mondiale)

10. Greg Van Avermaet (Belgia/CCC)

11. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick-Step) ten sam czas

---

78. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) strata 3.31 s

108. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 9.41



Klasyfikacja generalna:

1. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick-Step) 43:27.15

2. Geraint Thomas (Wlk. Brytania/INEOS) strata 1.12 s

3. Egan Bernal (Kolumbia/INEOS) 1.16

4. Steven Kruijswijk (Holandia/Jumbo-Visma) 1.27

5. Emanuel Buchmann (Niemcy/BORA-hansgrohe) 1.45

6. Enric Mas (Hiszpania/Deceuninck-Quick-Step) 1.46

7. Adam Yates (Wlk. Brytania/Mitchelton-Scott) 1.47

8. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 2.04

9. Daniel Martin (Irlandia/UAE Team Emirates) 2.09

10. Giulio Ciccone (Włochy/Trek-Segafredo) 2.32

---

46. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 27.17

136. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 1:27.51