Koniec Tour de France. Ewan wygrał ostatni etap, Bernal świętuje

- Oszczędzałem siły, wiedziałem, że z tyłu jest Adam, ale gdy pojawiła się szansa, to z niej skorzystałem. Zaatakowałem przed ostatnim zakrętem i to się udało - powiedział po zwycięstwie na 12. etapie Tour de France, Simon Yates.

- To nie będzie łatwa czasówka. Początek będzie bardo ważny. Chcę pojechać na 100%, ale zobaczymy, jak to się przełoży na wynik - powiedział Łukasz Wiśniowski (CCC Team) przed 13. etapem Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Trzynastka okazała się bardzo pechowa dla kolarza Jumbo-Visma. Wout Van Aert na kilometr przed finiszem jazdy indywidualnej na czas zahaczył o barierkę, w wyniku czego został przewieziony do szpitala. To koniec Wielkiej Pętli dla Belga.

- To, co zrobił Julian Alaphilippe na czasówce, pokazało, że wyrósł na jednego z najmocniejszych zawodników. Myślę, że ma szansę na podium w Paryżu. Natomiast my dzisiaj liczymy na ataki Simona Geschkego oraz Serge'a Pauwelsa - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Adam Pluciński opowiedział, co znajduje się w cieżarówce CCC Team. Jedzenie, ekspres do kawy, tysiące bidonów - w tym pojeździe jest wszystko. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Wszystkie zwycięstwa na Tour de France to coś wspaniałego, ale to na Tourmalet smakuje najlepiej. Publiczność była wspaniała, a ja czułem się uskrzydlony - powiedział triumfator 14. etapu Wielkiej Pętli. Transmisje w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- No cóż. Wiedziałem, że będzie ciężko, ale starałem się utrzymać w czołówce. Próbowałem utrzymać swoje tempo. Dziś po prostu mi nie szło. To nie był mój dzień. Jestem rozczarowany, ale mogłem tylko minimalizować straty - mówił na mecie 14. etapu Wielkiej Pętli Geraint Thomas (Team Ineos). Transmisje z wyścigu w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kolarz Bora-Hansgrohe co prawda nie wygrał czternastego etapu z Tarbes do Tourmalet, ale zakończył go spektakularnie. Ku uciesze gospodarzy wygrał Thibaut Pinot, show skradł wszystkim Peter Sagan. Końcówkę etapu przejechał na jednym kółku, pozdrawiając zgromadzonych na mecie kibiców.

- Jestem szczęśliwy. Mój zespół na to zasłużył, cała Kolumbia na to zasłużyła. Zawsze marzyłem o żółtej koszulce, a teraz muszę dowieźć ją do Paryża - mówił wzruszony Egan Bernal (Team INEOS) po 19. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Ostatni etap z Rambouillet na Pola Elizejskie prowadził przez lekko pofałdowany teren, na którym znalazły się dwie premie górskie czwartej kategorii. W końcówce kolarze rywalizowali między Placem Zgody i Placem Charlesa de Gaulle'a, gdzie mieli do przejechania osiem kółek po 6,8 km. Cały odcinek zamykał się w 128 km, a kibice mogli podziwiać piękne zabytki i architekturę Paryża.

Oglądaj Wideo: Eurosport Piotr Wadecki przewiduje scenariusz ostatniego etapu

- Im bliżej Paryża, tym bardziej peleton przyspieszy, pojadą ucieczki, a ekipy sprinterów zrobią wszystko, żeby był finisz z grupy – tłumaczył dyrektor sportowy grupy CCC Team, Piotr Wadecki.

- Pierwsza część etapu jest dość spokojna, ale ostatnie km są ciężkie, dodatkowo rundy po mieście nie są najłatwiejsze, podobnie jak odcinek brukowany, co nie jest komfortowe po 20 dniach ścigania – dodał kolarz CCC, Łukasz Wiśniowski.

I rzeczywiście – przez ponad połowę etapu kolarze nie kwapili się do ataku. Co więcej, świętujący zawodnicy Ineos, jeszcze na trasie sięgnęli po kieliszek szampana, by świętować sukces Bernala i Thomasa. Choć ich zespół wygrał tylko jeden etap, gdy pierwszy z wymienionych triumfował na skróconej trasie 19. odcinka, to mimo wszystko obaj stanęli na podium.

Dopiero na 55 km przed finiszem zaczęło robić się ciekawiej. Astana (Omar Fraile), EF Education First (Tom Scully) Katiusza-Alpecin (Nils Politt) i Bahrain-Merida (Jan Tratnik) miały swoich kolarzy na czele peletonu. Po chwili przegoniło ich trio Benoit Cosnefroy (Ag2r La Mondiale), Kevin Van Melsen (Wanty-Gobert) i Joey Rosskopf (CCC Team). Ich przewaga nad resztą stawki wynosiła około 20 sekund.

Nieco z tyłu czaili się faworyci do triumfu w dzisiejszym etapie: Elia Vivani (Deceuninck-Quick Step), Caleb Ewan (Lott-Soudal) i Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). Gdy w końcu wraz z peletonem dopadli prowadzącą trójkę, to rywalizacja nabrała rumieńców. Chrapkę na zwycięstwo miał również Peter Sagan, który jeszcze nigdy nie stanął na najwyższym stopniu podium w Paryżu.

Na 12 km przed metą zrobiło się emocjonująco. W tym momencie Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) przewodził stawce dyktując mordercze tempo dla swojego kolegi, Sagana. Tuż za nimi podążali kolarze Deceuninck-Quick Step. Z rywalizacji odpadł Michael Matthews (Sunweb), który uszkodził rower i musiał go wymienić.

Na ostatnim okrążeniu wokół Pól Elizejskich do ataku przystąpił również Greg Van Avermaet (CCC Team). Jednak z przodu zrobiło się bardzo ciasno, kolarze walczyli o pozycje i mistrz olimpijski miał dość małe szanse na sukces. Ponadto mocno uaktywnił się Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) oraz zawodnicy Deceuninck-Quick Step, którzy im bliżej końca, tym bardziej podkręcali tempo.

Ostatecznie triumfował Caleb Ewan, który zdołał odeprzeć atak Edvalda Boassona Hagena (Dimension Data). To jego trzecie zwycięstwo w obecnej edycji Tour de France. Drugie miejsce zajął Groenewengen, a trzecie Włoch Niccolo Bonifazio (Total-Direct Energie).

Trzeci najmłodszy

W sobotę Egan Bernal bez większych problemów utrzymał żółtą koszulkę lidera i tym samym został trzecim najmłodszym zwycięzcą Tour de France w historii. Młodsi od niego byli tylko 19-letni Henri Cornet (1904) i 22-letni Francois Faber (1909). Natomiast nie miał sobie równych w innej statystyce – jeszcze żaden zawodnik z Ameryki Południowej nie wygrał Wielkiej Pętli.

Oglądaj Wideo: Eurosport Michał Kwiatkowski podsumował Tour de France

Warto podkreślić, że na niższym stopniu podium stanął kolega Bernala z Ineos, ubiegłoroczny triumfator Geraint Thomas. Sprawdził się pomysł wprowadzony przez szefa zespołu Dave'a Brailsforda, który postawił na dwóch liderów. Kolumbijczyk – który wygrał również klasyfikację młodzieżowców - i Brytyjczyk znakomicie się uzupełniali i pomagali sobie w trudniejszych momentach, jednocześnie utrzymując czysto sportową rywalizację. Na trzecim miejscu uplasował się Holender Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma).

Oglądaj Wideo: Eurosport Kolumbijski triumfator Tour de France delektuje się szampanem

Siódmy raz Sagana

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), który prowadził przez większość wyścigu, ostatecznie zakończył zmagania na 5. miejscu – oprócz wspomnianej wyżej trójki, wyprzedził go jeszcze Niemiec Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe). Na pocieszenie Francuz dostał nagrodę dla największego "walczaka" edycji.

Najlepszym góralem został Francuz Romain Bardet (AG2R La Mondiale), który wyprzedził w klasyfikacji Bernala i Belga Tima Wellensa (Lotto-Soudal). Z kolei klasyfikację punktową Tour de France – rekordowy, siódmy raz w karierze – wygrał Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Klasyfikację drużynową wygrał team Movistar, przed Trek-Segafredo i Ineos.

Źródło: Getty Images Bernal wielkim zwycięzcą 106. edycji Tour de France

Wyniki 21. etapu, Rambouillet - Paryż (128 km):

1. Caleb Ewan (Australia/Lotto-Soudal) 3:04.08 2. Dylan Groenewegen (Holandia/Jumbo-Visma) 3. Niccolo Bonifazio (Włochy/Total Direct Energie) 4. Maximiliano Richeze (Argentyna/Deceuninck-Quick-Step) 5. Edvald Boasson Hagen (Norwegia/Dimension Data) 6. Andre Greipel (Niemcy/Arkea-Samsic) 7. Matteo Trentin (Włochy/Mitchelton-Scott) 8. Jasper Stuyven (Belgia/Trek-Segafredo) 9. Nikias Arndt (Niemcy/Sunweb) 10. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe) ... 80. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) ten sam czas 150. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 2.30 Klasyfikacja generalna: 1. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos) 82:57.00 2. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Ineos) 1.11 3. Steven Kruijswijk (Holandia/Jumbo-Visma) 1.31 4. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 1.56 5. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick-Step) 3.45 6. Mikel Landa (Hiszpania/Movistar) 4.23 7. Rigoberto Uran (Kolumbia/Education First) 5.15 8. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 5.30 9. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 6.12 10. Warren Barguil (Francja/Arkea-Samsic) 7.32 ... 36. Greg Van Avermaet (Belgia/CCC) 1:27.56 63. Simon Geschke (Niemcy/CCC) 2:13.25 70. Michael Schaer (Szwajcaria/CCC) 2:19.45 73. Joey Rosskopf (USA/CCC) 2:26.36 77. Serge Pauwels (Belgia/CCC) 2:32.14 83. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 2:46.14 127. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 3:46.34 Klasyfikacja górska 1. Romain Bardet (Francja/AG2R La Mondiale) 86 pkt 2. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos) 78 3. Tim Wellens (Belgia/Lotto-Soudal) 75 Klasyfikacja punktowa 1. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe) 316 pkt 2. Caleb Ewan (Australia/Lotto-Soudal) 248 3. Elia Viviani (Włochy/Deceuninck-Quick-Step) 224 Klasyfikacja drużynowa: 1. Movistar (Hiszpania) 248:58.15 2. Trek-Segafredo (USA) 47.54 3. Ineos (Wielka Brytania) 57.52 4. Education First (USA) 1:25.57 5. Bora-Hansgrohe (Niemcy) 1:29.30 6. Groupama-FDJ (Francja) 1:42.29 ... 14. CCC Team (Polska) 4:02.12

Wystartowało z Brukseli 176 kolarzy. Wyścig ukończyło 155.