Bernal obronił żółtą koszulkę. "Rekin z Mesyny" wygrał przedostatni etap

Żywa legenda Wielkiej Pętli, zawodnik który wygrywał we wszystkich wielkich wyścigach. W 2019 niestety doznał poważnego wypadku. Czy wróci jeszcze na trasy?

Przeżyjmy to jeszcze raz. Najważniejsze wydarzenia Wielkiej Pętli w 2018 roku.

Koniec Tour de France dla Alessandro De Marchiego. Kolarz CCC Team wywrócił się na początku 9. etapu i doznał obrażeń, które nie pozwoliły mu na kontynuowanie jazdy. Włoch został przetransportowany do szpitala. Wcześniej z wyścigu wycofał się inny zawodnik CCC Team Patrick Bevin. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

217,5 km z Saint-Flour do Albi. Etap płaski... ale z czterema górskimi premiami.

Drogę wyznaczył Dariusz Baranowski, teraz czas na Bartosza Huzarskiego. Ekspert Eurosportu na 10. etapie wcielił się w rolę reportera na motocyklu. Zobacz, jak Huzarski przygotował się do tego zadania.

- Kraksa i wycofanie Alessandro De Marchiego to dla nas ogromna strata. Wcześniej straciliśmy Patricka Bevina. Nie będzie łatwo, ale zrobimy wszystko, żeby sięgnąć po wymarzone zwycięstwo etapowe - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Wadecki przed 10. etapem TdF: brak De Marchiego to ogromna...

Wadecki przed 10. etapem TdF: brak De Marchiego to ogromna strata

Ewolucja rowerów. Od stalowej konstrukcji do włókien węglowych

Ewolucja rowerów. Od stalowej konstrukcji do włókien węglowych

Sport to całe jego życie. Poznaj Łukasza Wiśniowskiego

Sport to całe jego życie. Poznaj Łukasza Wiśniowskiego

Zobacz, co czeka kolarzy na trasie 11. etapu Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Łukasz Wiśniowski z CCC Team w rozmowie z dziennikarzem Eurosportu przyznał, że jeszcze nie śledził profili nadchodzących etapów. Polski zawodnik typowany jest do ucieczki. Transmisje z Tour de France w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Z szosy do rowu. Kolejny wypadek w końcówce 11. etapu Tour...

Z szosy do rowu. Kolejny wypadek w końcówce 11. etapu Tour de...

Caleb Ewan (Lotto-Soudal) w wielkim stylu wygrał 11. etap Tour de France. Podczas sprinterskiej rywalizacji na ulicach Tuluzy o centymetry wyprzedził Dylana Groenewegena (Jumbo-Visma), uważanego za najszybszego obecnie kolarza w stawce. Sukces jest tym cenniejszy, że na wcześniejszy kilometrach Australijczyk stracił dwóch pomocników. – Wciąż nie mogę w to uwierzyć – powiedział po zwycięstwie.

- Oszczędzałem siły, wiedziałem, że z tyłu jest Adam, ale gdy pojawiła się szansa, to z niej skorzystałem. Zaatakowałem przed ostatnim zakrętem i to się udało - powiedział po zwycięstwie na 12. etapie Tour de France, Simon Yates.

- Czasówka jest w połowie wyścigu, więc raczej nie będę jakoś mocno walczył. Potraktuję go, jako dzień wolny i zaoszczędzę siły na Pireneje i ostatni tydzień wyścigu - powiedział Michał Kwiatkowski (Team Ineos) na mecie 12. etapu Tour de France. Transmisje z Wielkiej Pętli w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co czeka kolarzy na 13. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Pierwsza część czasówki bardzo kręta, wymagająca pod względem technicznym. My liczymy na dobry wynik Rosskopfa oraz Wiśniowskiego - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki przed 13. etapem Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- To nie będzie łatwa czasówka. Początek będzie bardo ważny. Chcę pojechać na 100%, ale zobaczymy, jak to się przełoży na wynik - powiedział Łukasz Wiśniowski (CCC Team) przed 13. etapem Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Trzynastka okazała się bardzo pechowa dla kolarza Jumbo-Visma. Wout Van Aert na kilometr przed finiszem jazdy indywidualnej na czas zahaczył o barierkę, w wyniku czego został przewieziony do szpitala. To koniec Wielkiej Pętli dla Belga.

- To, co zrobił Julian Alaphilippe na czasówce, pokazało, że wyrósł na jednego z najmocniejszych zawodników. Myślę, że ma szansę na podium w Paryżu. Natomiast my dzisiaj liczymy na ataki Simona Geschkego oraz Serge'a Pauwelsa - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział kolarz CCC Team Łukasz Wiśniowski przed 14. etapem Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział kolarz Team INEOS Michał Kwiatkowski przed 14. etapem Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Adam Pluciński opowiedział, co znajduje się w cieżarówce CCC Team. Jedzenie, ekspres do kawy, tysiące bidonów - w tym pojeździe jest wszystko. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Wszystkie zwycięstwa na Tour de France to coś wspaniałego, ale to na Tourmalet smakuje najlepiej. Publiczność była wspaniała, a ja czułem się uskrzydlony - powiedział triumfator 14. etapu Wielkiej Pętli. Transmisje w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- No cóż. Wiedziałem, że będzie ciężko, ale starałem się utrzymać w czołówce. Próbowałem utrzymać swoje tempo. Dziś po prostu mi nie szło. To nie był mój dzień. Jestem rozczarowany, ale mogłem tylko minimalizować straty - mówił na mecie 14. etapu Wielkiej Pętli Geraint Thomas (Team Ineos). Transmisje z wyścigu w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki przed 15. etapem Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Dzień przerwy podczas Tour de France jest równie istotny jak każdy inny. To moment, kiedy kolarze mogą zregenerować się przed kolejnymi etapami. Zobacz, jak wygląda dzień przerwy w ekipie CCC Team. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Od rana do nocy. Tak pracują dziennikarze podczas Tour de...

Od rana do nocy. Tak pracują dziennikarze podczas Tour de France

Kolarz Bora-Hansgrohe co prawda nie wygrał czternastego etapu z Tarbes do Tourmalet, ale zakończył go spektakularnie. Ku uciesze gospodarzy wygrał Thibaut Pinot, show skradł wszystkim Peter Sagan. Końcówkę etapu przejechał na jednym kółku, pozdrawiając zgromadzonych na mecie kibiców.

Wielu młodocianych urwisów potrafi to rysować w zeszytach i na szkolnych tablicach. Są też tacy, którzy bezczeszczą piękne trasy tegorocznego Tour de France. Na szczęście od takich spraw jest ekipa specjalna, która z nieładnych rysunków robi prawdziwe arcydzieła. Zobaczcie sami.

Zobacz, co zarejestrowały kamery umieszczone na rowerach kolarzy podczas 16. etapu Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Nie jest łatwo jechać w takich upałach. Na 16. etapie piłem około litra wody co godzinę. Myślę, że organizatorzy powinni pomyśleć nad zmianą trasy, bo zdrowie zawodników jest najważniejsze - powiedział Michał Kwiatkowski przed 17. etapem Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział dyrektor CCC Team Piotr Wadecki przed 17. etapem Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział kolarz CCC Team Łukasz Wiśniowski przed 17. etapem Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz od zaczęła się przepychanka Luke'a Rowe'a z grupy Ineos oraz Tonym Martinem z Team Jumbo-Visma zostali usunięci z Tour de France z powodu niesportowego zachowania w trakcie 17. etapu - poinformowali w środę organizatorzy wyścigu. Obaj zachowywali się w stosunku do siebie agresywnie i kilkukrotnie poszturchiwali. Transmisje z wyścigu w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- To będą bardzo ciężkie i wymagające trzy dni w górach. Będziemy próbowali, a wczoraj była ostatnia szansa o powalczenie o dobry wynik i udało się. Greg pojechał taktycznie bardzo dobrze - ocenił dyrektor sportowy CCC Team, Piotr Wadecki. Transmisje z wyścigu w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Mam nadzieję, że wjeżdżamy w decydującą fazę wyścigu. Liczę, że się teraz to wszystko odwróci, bo na razie Tour rozgrywa się na tych wcześniejszych etapach - powiedział Michał Kwiatkowski z Team Ineos na starcie 18. etapu Wielkiej Pętli. Transmisje z wyścigu w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Nairo Quintana (Movistar) wygrał po ucieczce 18. etap Tour de France. Na ostatnim podjeździe na atak zdecydował się Egan Bernal. Zawodnik Team INEOS nadrobił 32 sekundy nad grupą liderów, dzięki czemu wskoczył na 2. miejsce w klasyfikacji generalnej. Do pierwszego Juliana Alaphilippe'a traci minutę i 30 sekund. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział triumfator 18. etapu Tour de France Nairo Quintana (Movistar). Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 18. etapu Tour de France, który zakończył się triumfem Nairo Quintany (Movistar). Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co czeka na kolarzy podczas 19. etapu Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- To był najtrudniejszy etap Tour de France. Chciałem być w ucieczce i jechać w niej jak najdłużej. Nie wygrałem, ale jestem szczęśliwy, bo tutaj mamy poziom światowy - powiedział Serge Pauwels po 18. etapie Tour de France. Chwilę później kolarz CCC Team przywitał się ze swoją żoną oraz dwójką dzieci. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Piękne triumfy Zenona Jaskuły i Rafała Majki na górskich szczytach oraz kapitalna jazda na czas w wykonaniu Macieja Bodnara. Ta trójka wygrywała etapy na Tour de France. Kto do nich dołączy? Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co zarejestrowały kamery umieszczone na rowerach kolarzy podczas 18. etapu Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział dyrektor sportowy CCC Team przed 19. etapem Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Thibaut Pinot walczył o podium, a może nawet o zwycięstwo w Tour de France, ale na 19. etapie jego marzenia się skończyły. Francuz miał problemy zdrowotne, musiał na chwilę się zatrzymać. W końcu ruszył, lecz ledwie co miał siły na dalszą jazdę. Przed tym etapem kolarz Groupama - FDJ był 5. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

To koniec jazdy w 19. etapie Tour de France

Natura okazała się bezlitosna dla kolumny Tour de France podczas 19. etapu. Obfite opady deszczu oraz nawet śniegu doprowadziły do lawin błotnych, które uniemożliwiły kontynuowanie rywalizacji. Etap został zneutralizowany po podjeździe na Col d'Iseran, na którym pierwszy był Egan Bernal (Team INEOS). Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Jestem szczęśliwy. Mój zespół na to zasłużył, cała Kolumbia na to zasłużyła. Zawsze marzyłem o żółtej koszulce, a teraz muszę dowieźć ją do Paryża - mówił wzruszony Egan Bernal (Team INEOS) po 19. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Po kapitalnym ataku na 19. etapie Tour de France Egan Bernal wyrwał żółtą koszulkę lidera Tour de France. To wspaniały wynik dla zaledwie 22-letniego kolarza Team INEOS. Po etapie Kolumbijczyk nie potrafił opanować emocji, podczas wywiadu zalał się łzami. Teraz Bernal musi obronić prowadzenie na 20. etapie. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Vicenzo Nibali wygrał 20. etap Tour de France. Kolarz Bahrain-Merida wygrał morderczy etap z Albertville do Val Thorens.

Sobotnia rywalizacja była decydująca - w niedzielę kolarze wystartują w tzw. etapie przyjaźni i nie będą walczyć o najwyższe cele. Przed zmaganiami na trasie z Albertville do Val Thorens liderem klasyfikacji generalnej był Bernal, który miał 48 sekund przewagi nad Julianem Alaphilippe'em (Deceuninck-Quick-Step).

Przez lawiny skrócono sobotni etap Tour de France. Bernal jeszcze bliżej zwycięstwa Sobotni,... czytaj dalej » 20. etap został skrócony z powodu lawin błotnych i złego stanu dróg - pierwotnie miał liczyć 131 km, ale ostatecznie stanęło na 59 km. Zrezygnowano m.in. z przejazdu przez przełęcz Cormet de Roselend. Kolarze finiszowali na liczącym 33,4 km podjeździe w Val Thorens (2365 m).

W walce o końcowy triumf Bernalowi - oprócz Alaphilippe'a - mógł przeszkodzić tylko kolega z Ineos i ubiegłoroczny zwycięzca, Geraint Thomas. O miejsce na podium walczyli ponadto Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) i Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe).

Walczyli dla liderów

Na początku zawiązała się sześcioosobowa ucieczka, w której jechali m.in. Rui Costa (UAE Team Emirates), Dylan Teuns (Bahrain-Merida) i Magnus Cort (Astana). Na 45 km przed metą ich przewaga nad peletonem wynosiła 48 sekund. Później dołączyła do nich jeszcze 23-osobowa grupa z Vincenzo Nibalim (Bahrain-Merida), triumfatorem 9. etapu Darylem Impeyem (Mitchelton-Scott) czy zwycięzcą rywalizacji na 4. etapie Elią Vivianim (Deceuninck-Quick-Step). W momencie, gdy zaczynali podjazd pod Val Thorens peleton tracił do nich 2 minuty i 30 sekund.

Z kolei problemy miał Wout Poels (Ineos), który został złapany przez peleton, co nie było najlepszą wiadomością dla jego zespołu. Z kolei tempa nie forsował Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) - prowadzący w klasyfikacji punktowej Słowak musiał finiszować bez zbyt dużej straty, by rekordowy, siódmy raz wygrać zieloną koszulkę. "Hulk" był na najlepszej drodze, by osiągnąć swój cel.

Chciał wygrać Tour de France, zakończył go płacząc. "Największe rozczarowanie w karierze" W piątkowe... czytaj dalej » Na 23,5 km przed metą Poels zdołał przegrupować się z kolegami z Ineos, którzy jechali za prowadzącym trio z Jumbo-Visma, gdzie wielką robotę dla Kruijswijka wykonywał George Benett. Oczywiście nie zabrakło kolarzy Deceuninck-Quick-Step, którzy robili co w ich mocy, by Alaphilippe zakończył wyścig przynajmniej na drugim miejscu. Strata tej grupy do uciekinierów wynosiła prawie 2 minuty.

Problemy Alaphilippe'a, świetny Nibali

Zespół Ineos "ciągnął" Dylan van Baarle - odpadł 16 km przed finiszem, zostawiając Poelsa, Thomasa i Bernala. Natomiast coraz większe problemy miał Alaphilippe, do którego rywale sukcesywnie zmniejszali dystans. Stało się jasne, że Francuz będzie potrzebował cudu, by wyprzedzić Thomasa i Kruijswijka w "generalce". Kłopoty miał także lider klasyfikacji górskiej Romain Bardet (AG2R La Mondiale).

Z przodu zaatakował Nibali, który stoczył zażarty bój z Rosjaninem Ilnurem Zakarinem (Katiusza Alpecin), ale prowadził Laurens De Plus (Jumbo-Visma). Jednak "Rekin z Mesyny" zdołał go dopaść na 49 kilometrze. W tym momencie Alaphilippe i Bardet tracili do niego ponad 2 minuty.

Źródło: Getty Images Julian Alaphilippe spadł na 5. miejsce w klasyfikacji generalnej

Uaktywnił się również Simon Yates (Mitchelton-Scott), który w towarzystwie Warrena Barguila (Arkea-Samsic), Marca Solera (Movistar) i Zakarina gonił Nibalego. Zgodnie z oczekiwaniami przewaga prowadzącego Włocha topniała z każdym kolejnym kilometrem i 5 km przed metą wynosiła zaledwie 28 sekund. Nie zmienia to faktu, że mimo ogromnego zmęczenia nie odpuszczał.

Nibali jechał po etapowe zwycięstwo, a do ataku przystąpili jeszcze Mikel Landa (Movistar) oraz Alejandro Valverde (Movistar). Peletonowi przewodzili kolarze Ineos, a Poels i Thomas pracowali na kolarską nieśmiertelność dla Bernala.

Wielki Bernal

"Messi kolarstwa". Kim jest nowy lider Tour de France Kolumbijczyk Egan... czytaj dalej » Ostatecznie Nibali wygrał etap (1.51'53"), a za nim do mety dojechali Valverde i Landa. Jednak najważniejszą wiadomością było czwarte miejsce Bernala. Tuż za Kolumbijczykiem pojawił się nowy wicelider klasyfikacji generalnej Thomas.

- Bernal był w świetnej formie. Nie miał słabych stron, był zdecydowanie najlepszym kolarzem - przyznał Nibali.

Zaledwie 22-letni Bernal może zostać jednym z najmłodszych triumfatorów Tour de France w historii i zarazem pierwszym Kolumbijczykiem, który wygrał Wielką Pętlę. Na tym nie koniec - oprócz "generalki", wygra również klasyfikację młodzieżowców, a mało brakowało, by w sobotę wyprzedził Bardeta w klasyfikacji górskiej.

Za Bernalem i Thomasem na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej uplasował się Kruijswijk, czwarty jest Buchmann, a dopiero piąty prowadzący przez większość wyścigu Alaphilippe - Francuz traci aż 3 minuty i 45 sekund do lidera. Klasyfikację punktową wygra Sagan, a drużynową Movistar Team - niedzielny etap do Paryża to formalność.