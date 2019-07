Przez lawiny skrócono sobotni etap Tour de France. Bernal jeszcze bliżej zwycięstwa

Peter Sagan w spektakularnym stylu kończył 14. etap

Kolarz Bora-Hansgrohe co prawda nie wygrał czternastego etapu z Tarbes do Tourmalet, ale zakończył go spektakularnie. Ku uciesze gospodarzy wygrał Thibaut Pinot, show skradł wszystkim Peter Sagan. Końcówkę etapu przejechał na jednym kółku, pozdrawiając zgromadzonych na mecie kibiców.

