Grad i śnieg na trasie Tour de France. Po skróconym etapie jest nowy lider

Trasa 19. etapu był niezwykle wymagająca dla kolarzy. Początkowo teren był pagórkowaty. Na zawodników czekały trzy niezbyt wymagające podjazdy, ale prawdziwa zabawa miała się zacząć podczas wspinaczki pod Col de l'Iseran - najwyżej położoną asfaltową przełęcz w Europie ze szczytem na wysokości 2770 m n.p.m. Po raz ostatni podczas Tour de France kolarze zmierzyli się z nią w 2007 roku. Po 30-kilometrowym zjeździe z Col de l'Iseran na zawodników czekał jeszcze podjazd do Tignes, gdzie mieści się stacja narciarska i meta.

Oglądaj Wideo: Eurosport Profil 19. etapu Tour de France

Warto dodać, że już w połowie etapu z dalszego udziału w wyścigu musiał zrezygnować Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), który nadal liczył się w walce o końcowy triumf. Więcej zdradził menedżer generalny zespołu Marc Madiot: - Wiedzieliśmy, że cierpi, ale próbowaliśmy jechać dalej. Chodzi o uraz mięśniowy, którego doznał dwa dni temu, gdy próbował uniknąć kraksy. Wczoraj walczył z bólem, ale dziś nic nie mógł zrobić. Po jego wycofaniu się Francuzi mogli liczyć tylko na prowadzącego w generalce Juliana Alaphilippe'a (Deceuninck-Quick Step).

Chwilę po rozpoczęciu etapu od peletonu odłączyli się Pello Bilbao (Astana), Jesus Herrada (Cofidis), Dan Martin (UAE Team Emirates) i Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) i uzyskali 20-sekundową przewagę. Niewiele później zaczęła za nimi podążać pięcioosobowa grupa, w której znalazł się Joey Rosskopf (CCC Team). Pierwsza premia górska za podjazd pod Cote de Sain-Andre powędrowała do Martina.

Na 78 km przed metą grupa uciekinierów wzrosła do 26 nazwisk. Wśród nich znaleźli się m.in. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Alejandro Valverde (Movistar), Fabio Aru (UAE Team Emirates), Dylan van Baarle (Ineos) oraz Rigoberto Uran (EF Education First) – ostatni z wymienionych był sklasyfikowany najwyżej w generalce i tracił do prowadzącego Alaphilippe'a 5 minut i 33 sekundy. Z kolei na czele peletonu jechał Jonathan Castroviejo (Ineos).

Atak Bernala

Premia lotna powędrowała na konto Aleksieja Łuczenki (Astana), ale wszyscy szykowali się już na najważniejszy podjazd na trasie. Do ataku z peletonu ruszył Geraint Thomas (Ineos), do którego dołączył kolega z zespołu Egan Bernal. Po chwili to Kolumbijczyk odważnie zaatakował i w tym momencie był liderem wirtualnej klasyfikacji generalnej. Co więcej, z każdym kolejnym kilometrem powiększał przewagę nad Alaphilippe'em. Ostatecznie lider klasyfikacji młodzieżowców zdobył l'Iseran, wyprzedzając Simona Yatesa (Mitchelton-Scott) i Warrena Barguila (Arkea-Samsic).

W tym momencie stało się jasne, że Francuz musi dać z siebie wszystko, by utrzymać prowadzenie. Niestety dla niego na przeszkodzie stanęła pogoda.

Grad, śnieg i rzeka na drodze

Na niecałe 30 km przed metą organizatorzy poinformowali, że etap musi zostać przerwany i zarządzili neutralizację. Wszystko przez fatalne warunki – na trasie pojawił się śnieg i grad, a woda spływająca z gór uniemożliwiła dalszą rywalizację. W ruch poszły koparki oraz liczne służby porządkowe.

Oglądaj Wideo: Eurosport Nieoczekiwany koniec 19. etapu Tour de France

W tej sytuacji organizatorzy podjęli decyzję, że liczą się wyniki osiągnięte na szczycie l'Iseran. Tym samym triumfatorem i nowym liderem klasyfikacji generalnej został Bernal z przewagą około 30 sekund. Jednak na ostatecznie potwierdzenie trzeba było poczekać.