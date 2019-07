Wymarzony tydzień grupy Ineos. "Teraz nie musimy atakować"

Przeżyjmy to jeszcze raz. Najważniejsze wydarzenia Wielkiej Pętli w 2018 roku.

Kwiatkowski zaprasza do oglądania Wielkiej Pętli w Eurosporcie

Julan Alaphilippe z grupy Deceuninck-Quinck Step wykazał się dobrym sercem. Na polecenie dyrektora sportowego zespołu Francuz zjechał do wozu technicznego i zabrał mnóstwo bidonów dla kolegów. Jakby nie było, 27-letni zawodnik to jeden z faworytów.

Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) ucierpiał na pierwszym etapie Tour de France. Lider kazachskiej grupy i jeden z kandydatów do triumfu w Wielkiej Pętli krwawił, ale kontynuował jazdę.

- Jesteśmy gotowi do walki jutro o zwycięstwo w drużynowej jeździe na czas - zapowiedział Michał Kwiatkowski (Team INEOS) na mecie pierwszego etapu Tour de France.

- Niestety załapałem się w jedną z kraks, ale jestem na szczęście cały i bez problemu podejdę jutro do etapu. Dziś chcieliśmy zaoszczędzić jak najwięcej sił, zgarnąć koszulkę - powiedział na mecie pierwszego etapu Łukasz Wiśniowski (CCC Team).

Sprawdź, co cię ominęło na pierwszym etapie Tour de France, który wygrał Mike Teunissen.

Na pótrora kilometra przed metą pierwszego etapu Tour de France doszło do kraksy z udziałem m.in. Dylana Groenewegena z grupy Team Jumbo-Visma.

Oto co polski kolarz z grupy Ineos miał do powiedzenia po 2. etapie Wielkiej Pętli. Ekipa "Kwiato" zajęła drugie miejsce za Jumbo-Visma.

We wtorek płaski etap. Ponad 213 km z Reims do Nancy.

Rower Michała Kwiatkowskiego gotowy do etapu

4. etap Tour de France to okazja do wykazania się dla sprinterów. Tego typu zawodnikiem jest Łukasz Wiśniowski (CCC Team), który opowiedział o swoich planach przed wtorkowymi zmaganiami.

Zobacz, co powiedział Elia Viviani, który wygral 4. etap Tour de France.

Zobacz, co powiedział kolarz CCC Team Łukasz Wiśniowski po 4. etapie Tour de France.

Zobacz, co czeka kolarzy na trasie 5. etapu Tour de France.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 4. etapu Tour de France. Ręce w geście triumfu podniósł Włoch Elia Viviani.

Chwila nieuwagi może bardzo źle się skończyć. Boleśnie przekonał się o tym Pierre-Luc Périchon. Kolarz Cofidisu nie zauważył przeszkody na środku drogi i uderzył w nią. Kraksa wyglądała bardzo niebezpiecznie, ale Francuz pozbierał się i wrócił do ścigania.

Zobacz, co powiedział Peter Sagan (BORA-hansgrohe) po triumfie na 5. etapie Tour de France.

Zobacz, co powiedział Łukasz Wiśniowski po 5. etapie Tour de France, który zakończył się triumfem Petera Sagana (BORA-hansgrohe).

- W finale była mniejsza grupa, więc dla nas było łatwiej. Bezpiecznie dojechaliśmy do mety. Prawdziwy wyścig rozpocznie się na 6. etapie. To będzie pierwszy poważny test - powiedział Michał Kwiatkowski po 5. etapie Tour de France.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 5. etapu Tour de France, który zakończył się triumfem Petera Sagana (BORA-hansgrohe).

Zobacz, co czeka kolarzy na 6. etapie Tour de France.

Kolarze Wielkiej Pętli wjeżdżają w góry. Czas na szósty etap Tour de France. Nie wystąpił w nim kolarz CCC Patrick Bevin. - Ma złamane dwa żebra. Lekarz podjął decyzję, że nie ma sensu go forsować. Trudno jechać z taką kontuzją, dlatego odesłaliśmy Patricka do domu - mówi Piotr Wadecki. dyrektor sportowy CCC Team.

Piotr Wadecki: odesłaliśmy Bevina do domu

- Wszyscy cieszymy się, że udało nam się spokojnie przejechać pierwsze pięć etapów. Na ten górski etap czekaliśmy bardzo długo. On może zatrząść klasyfikacją generalną - mówi Michał Kwiatkowski, kolarz Team Ineos. Szósty etap Tour de France do pierwsza rywalizacja w górach podczas tegorocznej Wielkiej Pętli.

Zobacz, co powiedział triumfator 6. etapu Tour de France Dylan Teuns (Bahrain Merida).

Zobacz, co wydarzyło się podczas 6. etapu Tour de France, który zakończył się triumfem Belga Dylana Teunsa (Bahrain Merida).

Zobacz, co czeka kolarzy na 7. etapie Tour de France.

Zobacz, co powiedział dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki po 6. etapie Tour de France.

Zobacz, co powiedział kolarz CCC Team Łukasz Wiśniowski przed 7. etapem Tour de France.

Zaledwie osiem kilometrów po starcie 7. etapu Tour de France doszło do niebezpiecznie wyglądającej kraksy. Uczestniczył w niej Tejay van Garderen. Kolarz EF Education First mocno pokiereszował twarz, na której pojawiły się spore plamy krwi.

Po najdłuższym etapie w tej edycji Tour de France, kolarze muszą przejechać kolejne 200 kilometrów na 8. odcinku Wielkiej Pętli. Oto, co powiedział Łukasz Wiśniowski z CCC Team w rozmowie z reporterem Eurosportu Adamem Proboszem.

- Mamy typowy weekend, duże przewyższenie mimo że bez wielkich gór. Zobaczymy, jak to się potoczy - powiedział Michał Kwiatkowski (Team Ineos) przed 8. etapem Tour de France.

Po wspaniałej ucieczce i walce do samego końca Thomas De Gendt został triumfatorem 8. etapu Tour de France. Belg z Lotto Soudal o sześć sekund wyprzedził drugiego Thibauta Pinota (Groupama - FDJ) i trzeciego Juliana Alaphilippe'a (Deceuninck - Quick Step), który ponownie został liderem wyścigu.

Zobacz, co powiedział triumfator 8. etapu Tour de France Belg Thomas De Gendt (Lotto Soudal).

Zobacz, co wydarzyło się podczas 8. etapu Tour de France, który zakończył się triumfem Belga Thomasa De Gendta (Lotto Soudal).

Zobacz, co czeka kolarzy na 9. etapie Tour de France.

Zobacz, co powiedział kolarz CCC Team Łukasz Wiśniowski przed 9. etapem Tour de France.

- Nam nie udało się na 8. etapie. Alessandro De Marchi zaciekle walczył, ale za dużo kosztowało go doścignięcie ucieczki. Natomiast czapki z głów przed De Gendtem, który w piękny sposób wygrał etap. My natomiast nie poddamy się i dalej będziemy próbować odnieść etapowy triumf - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki.

Koniec Tour de France dla Alessandro De Marchiego. Kolarz CCC Team wywrócił się na początku 9. etapu i doznał obrażeń, które nie pozwoliły mu na kontynuowanie jazdy. Włoch został przetransportowany do szpitala. Wcześniej z wyścigu wycofał się inny zawodnik CCC Team Patrick Bevin.

Drogę wyznaczył Dariusz Baranowski, teraz czas na Bartosza Huzarskiego. Ekspert Eurosportu na 10. etapie wcielił się w rolę reportera na motocyklu. Zobacz, jak Huzarski przygotował się do tego zadania.

- Kraksa i wycofanie Alessandro De Marchiego to dla nas ogromna strata. Wcześniej straciliśmy Patricka Bevina. Nie będzie łatwo, ale zrobimy wszystko, żeby sięgnąć po wymarzone zwycięstwo etapowe - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki.

Wadecki przed 10. etapem TdF: brak De Marchiego to ogromna...

Ewolucja rowerów. Od stalowej konstrukcji do włókien węglowych

Sport to całe jego życie. Poznaj Łukasza Wiśniowskiego

Na 15 kilometrów przed metą 8. etapu Tour de France doszło do kraksy na zjeździe. Uczestniczyli w niej kolarze Team INEOS, w tym lider zespołu Geraint Thomas. Do pomocy szybko ruszył Michał Kwiatkowski, który pomógł założyć mu łańcuch.

Szalony finisz, zdecydowały centymetry. Van Aert wygrał 10. etap Tour de France Belg Wout van... czytaj dalej » Thomas do prowadzącego Juliana Alaphilippe'a (Deceuninck-Quick-Step) traci minute i 12 sekund, ale Francuz nie jeździ dobrze w wysokich górach i prawdopodobnie w czwartek straci żółtą koszulkę lidera.

Bezbłędna jazda Ineosu

Z dziesięciu dotychczasowych etapów większość była płaska. Kolarze Ineosu nie popełnili w ich trakcie większych błędów. Czujni byli między innymi w poniedziałek, kiedy silny wiatr porwał peleton na mniejsze grupy. Tego dnia swoją sytuację skomplikował m.in. Francuz Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), który stracił do Thomasa minutę i 40 sekund.

- Żyję i oddycham tylko po to, aby wypatrywać chwil słabości u rywali i wykorzystywać je, kiedy tylko nadarzy się okazja. Lepszej pierwszej części wyścigu chyba nie mogliśmy sobie wyobrazić - powiedział generalny menedżer Ineosu Dave Brailsford.

33-letni Walijczyk okazję do zaprezentowania swojej siły miał tylko 11 lipca. Podczas jedynego do tej pory górskiego etapu zdołał uzyskać kilka sekund przewagi nad najgroźniejszymi rywalami. Jednym z pomocników Thomasa jest Michał Kwiatkowski.

Oglądaj Wideo: Eurosport Michał Kwiatkowski po 10. etapie Tour de France



Dwa asy w talii

Ineos jest w świetnej sytuacji, bo nawet jeśli jakiś pech dotknąłby lidera, to trzeci w "generalce" jest inny zawodnik tej grupy Kolumbijczyk Egan Bernal, który do Thomasa traci cztery sekundy. 15 sekund straty do triumfatora sprzed roku ma Holender Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma).

- Nie będziemy musieli atakować. Może zechcemy, ale niczego nie musimy - dodał Brailsford.

Do końca tegorocznej edycji TdF pozostało 11 etapów. Wśród nich sześć górskich oraz 27-kilometrowa jazda indywidualna na czas. Zakończenie wyścigu 28 lipca.

