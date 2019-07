106. edycja Tour de France wyjątkowa dla kibiców z Polski. Trasa najtrudniejsza od lat

29.07 | To była formalność. Geraint Thomas zwycięzcą Tour de France. Walijczyk przypieczętował historyczny triumf na ostatnim 21. etapie. Wygrał go Norweg Alexander Kristoff.

Start w Brukseli nie jest przypadkowy

Tegoroczny Tour będzie wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze, obchodzony będzie jubileusz stulecia żółtej koszulki lidera klasyfikacji generalnej (swego czasu na żółtych stronach drukowano "L'Auto"), a po drugie, w tym roku wypada 50. rocznica pierwszego z pięciu zwycięstw w imprezie legendy belgijskiego kolarstwa Eddy'ego Merckxa. To właśnie dlatego wyścig rozpoczyna się w Brukseli.

Tym większa radość, że w tak wyjątkowej edycji w Tour de France zadebiutuje polska grupa – CCC Team. Pomarańczowi kontynuują w elicie tradycje amerykańskiej grupy BMC, która z końcem poprzedniego sezonu utraciła sponsora tytularnego. Wraz z licencją World Tour, uprawniającej do startów w największych wyścigach, grupa CCC przejęła też niektórych zawodników BMC, na czele z mistrzem olimpijskim z Rio de Janeiro Gregiem Van Avermaetem.

34-letni Belg będzie w Tour de France liderem polskiego zespołu. Jest specjalistą od wyścigów klasycznych i dlatego nie nastawia się na walkę w klasyfikacji generalnej. Chce wygrać etap i być może powtórzyć sukces z ubiegłego roku, gdy założył koszulkę lidera Tour de France.

Kluczowe dla kolarzy CCC mają być etapy drugi i trzeci. W niedzielę w Brukseli będą się ścigać w jeździe drużynowej na czas i jeśli nie stracą wiele do najlepszych, to następnego dnia na odcinku do Epernay o czołowe lokaty walczyć ma Van Avermaet.

- Ten trzeci etap ma trochę odcinków kostki brukowej i troszeczkę trudniejszy finisz, ale nie tak ciężki, żeby walczyli o wygraną "górale". Jeśli się uda i Greg zdobędzie koszulkę, to będzie miał szansę utrzymać ją przez kilka dni – ocenił Wiśniowski, który sam nastawia się na ucieczkę na jednym z etapów w drugiej części wyścigu. Po pierwszym tygodniu ścigania Polak i inni kolarze CCC będą mieć wolną rękę do tego typu akcji.

Michał Kwiatkowski, podobnie jak w poprzednich latach, jedzie na Wielką Pętlę jako pomocnik liderów swojej ekipy. W tym roku będą nimi zwycięzca ubiegłorocznego Tour de France Brytyjczyk Geraint Thomas i młody, niezwykle utalentowany Kolumbijczyk Egan Bernal.

Ich zadaniem będzie podtrzymanie passy zwycięstw w największym wyścigu kolarskim brytyjskiej grupy Ineos, startującej w poprzednich latach pod nazwą Sky. Seria trwa już od 2012 roku i sukcesu Brytyjczyka Bradleya Wigginsa. Jedynym wyjątkiem był rok 2014, gdy na najwyższym stopniu podium stanął w Paryżu Włoch Vincenzo Nibali.

Bez Froome'a i Dumoulina

Cztery z tych zwycięstw odniósł Chris Froome, trzeci przed rokiem w stolicy Francji. Zabraknie go jednak na starcie w Brukseli z powodu groźnego wypadku na trasie Criterium du Dauphine, który wykluczył go ze ścigania do końca sezonu. Brytyjczyk odniósł wiele obrażeń, m.in. złamał kość udową. Innym wielkim nieobecnym będzie drugi w ubiegłorocznej edycji Tom Dumoulin. Holender z kolei leczy kontuzję kolana.

Kto może zagrozić Thomasowi i Bernalowi? Francuskie media wymieniają sporą gromadkę pretendentów do podium: zwycięzcę Criterium du Dauphine Duńczyka Jakoba Fuglsanga (Astana), brytyjskich bliźniaków Adama i Simona Yatesów (Mitchelton-Scott), Kolumbijczyka Nairo Quintanę (Movistar), Holendra Stevena Kruijswijka (Jumbo-Visma), ale liczą też na swoich – Romaina Bardeta (AG2R) i Thibaut Pinota (Groupama-FDJ).

Wymagająca trasa

Trasa jest oceniana za najtrudniejszą od wielu lat. Zaplanowano rekordową liczbę 30 podjazdów i pięć etapów z metami na szczytach. Trzy z nich będą na wysokości powyżej 2000 metrów nad poziomem morza. "Dachem wyścigu" będzie położona na wysokości 2770 m Col d'Iseran - najwyższa przełęcz w Europie posiadająca asfaltowaną jezdnię.

O końcowym wyniku wyścigu może zdecydować przedostatni etap ze wspinaczką na odcinku aż 33,4 km na Val Thorens (2365 m). Nazajutrz kolarze tradycyjnie zakończą rywalizację na słynnej alei Champs-Elysees w Paryżu.

W programie znalazła się tylko jedna jazda indywidualna na czas - 19 lipca w miejscowości Pau (27 km).

Gdzie oglądać w telewizji?

Trasa 106. edycji Tour de France:



6 lipca - 1. etap: Bruksela - Bruksela, 192 km

7 lipca - 2. etap: Bruksela - Bruksela, 27 km, jazda drużynowa na czas

8 lipca - 3. etap: Binche - Epernay, 214 km

9 lipca - 4. etap: Reims - Nancy, 215 km

10 lipca - 5. etap: Saint-Die-des-Vosges - Colmar, 169 km

11 lipca - 6. etap: Miluza - La Planche des Belles Filles, 157 km

12 lipca - 7. etap: Belfort - Chalon-sur-Saone, 230 km

13 lipca - 8. etap: Macon - Saint-Etienne, 199 km

14 lipca - 9. etap: Saint-Etienne - Brioude, 170 km

15 lipca - 10. etap: Saint-Flour - Albi, 218 km

16 lipca - dzień odpoczynku

17 lipca - 11. etap: Albi - Tuluza, 167 km

18 lipca - 12. etap: Tuluza - Bagneres-de-Bigorre, 202 km

19 lipca - 13. etap: Pau - Pau, 27 km, jazda indywidualna na czas

20 lipca - 14. etap: Tarbes - Tourmalet, 117 km

21 lipca - 15. etap: Limoux - Foix Prat d'Albis, 185 km

22 lipca - dzień odpoczynku

23 lipca - 16. etap: Nimes - Nimes, 177 km

24 lipca - 17. etap: Pont du Gard - Gap, 206 km

25 lipca - 18. etap: Embrun - Valloire, 207 km

26 lipca - 19. etap: Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes, 123 km

27 lipca - 20. etap: Albertville - Val Thorens, 131 km

28 lipca - 21. etap: Rambouillet - Paryż, 127 km