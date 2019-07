Tour de France od soboty tylko w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze

Tour de France 2019: wyjątkowa edycja dla polskich fanów kolarstwa W sobotę w... czytaj dalej » W 106. edycji najsłynniejszego wyścigu kolarskiego świata obejrzymy dwóch Polaków. Michał Kwiatkowski będzie wspierał liderów Teamu Ineos – ubiegłorocznego zwycięzcę Gerainta Thomasa i Egana Bernala. W Wielkiej Pętli zadebiutuje Łukasz Wiśniowski z CCC Team. Jedyny polski zespół w World Tourze będzie liczyć przede wszystkim na zwycięstwa etapowe, co daje Polakowi sporo swobody i pola do popisu. Wysiłki polskich kolarzy, CCC Team oraz emocjonującą rywalizację na trasie do Paryża pokaże od startu do mety Eurosport 1 i Eurosport Player.

Emocje w Eurosporcie

Przez cały wyścig peletonowi towarzyszyć będzie Adam Probosz, który zrelacjonuje wydarzenia z samego serca Tour de France. W pierwszym tygodniu rolę eksperta na miejscu pełnić będzie Dariusz Baranowski, który następnie stworzy wraz z Tomaszem Jarońskim duet komentatorski, a do Adama Probosza we Francji dołączy Bartosz Huzarski. Po raz pierwszy w historii relacji kolarskich w Eurosporcie eksperci stacji – Dariusz Baranowski i Bartosz Huzarski – będą podążać wraz z peletonem na motocyklu i zdawać specjalne raporty z centrum sportowych emocji!

Wszystkie etapy w całości

Widzowie Eurosportu po raz kolejny obejrzą wszystkie etapy od startu do mety. W weekendy transmisje obudowane będą relacjami ze studia z udziałem komentatorów Eurosportu i ekspertów kolarskich. Kolejnym elementem wzbogacającym tegoroczne transmisje będą opowieści Krzysztofa Wyrzykowskiego, który w nietuzinkowy sposób przybliży trasę Tour de France.

Trasa 106. edycji Tour de France:



6 lipca - 1. etap: Bruksela - Bruksela, 192 km

7 lipca - 2. etap: Bruksela - Bruksela, 27 km, jazda drużynowa na czas

8 lipca - 3. etap: Binche - Epernay, 214 km

9 lipca - 4. etap: Reims - Nancy, 215 km

10 lipca - 5. etap: Saint-Die-des-Vosges - Colmar, 169 km

11 lipca - 6. etap: Miluza - La Planche des Belles Filles, 157 km

12 lipca - 7. etap: Belfort - Chalon-sur-Saone, 230 km

13 lipca - 8. etap: Macon - Saint-Etienne, 199 km

14 lipca - 9. etap: Saint-Etienne - Brioude, 170 km

15 lipca - 10. etap: Saint-Flour - Albi, 218 km

16 lipca - dzień odpoczynku

17 lipca - 11. etap: Albi - Tuluza, 167 km

18 lipca - 12. etap: Tuluza - Bagneres-de-Bigorre, 202 km

19 lipca - 13. etap: Pau - Pau, 27 km, jazda indywidualna na czas

20 lipca - 14. etap: Tarbes - Tourmalet, 117 km

21 lipca - 15. etap: Limoux - Foix Prat d'Albis, 185 km

22 lipca - dzień odpoczynku

23 lipca - 16. etap: Nimes - Nimes, 177 km

24 lipca - 17. etap: Pont du Gard - Gap, 206 km

25 lipca - 18. etap: Embrun - Valloire, 207 km

26 lipca - 19. etap: Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes, 123 km

27 lipca - 20. etap: Albertville - Val Thorens, 131 km

28 lipca - 21. etap: Rambouillet - Paryż, 127 km