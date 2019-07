Yates zaczarował rywali. Peleton nie chciał męczyć się w górach

W czwartek kolarze wjechali w Pireneje. Zawodnicy mieli do przejechania dystans 209,5 km. Pierwsze 130 było płaskie. Potem jednak zaczęły się schody, czyli góry.

Peleton pozwolił

Pierwsza poważna ucieczka z peletonu miała miejsce już 153 km przed metą. Załapało się w niej aż 40 zawodników. Peleton nie zareagował, gdyż żaden z uciekinierów nie był wysoko w klasyfikacji generalnej i wszyscy mieli bardzo duże straty do najlepszych. Grupa ta z czasem zaczęła się rwać i kolarze w mniejszych grupkach pokonywali kolejne wymagające kilometry.

Po drodze do mety były dwa trudne pirenejskie podjazdy na Col de Peyresourde (liczący 13,2 km i mający 7 procent nachylenia) oraz Houquette d’Ancizan (9,9 km i 7,5 procent). Pierwszą ze wspomnianych premii górskich wygrał lider tej klasyfikacji Belg Tim Wellens (Lotto-Soudal).



Na drugiej, blisko 30 km przed metą, najszybszy był Brytyjczyk Simon Yates (Michelton-Scott), przed Austriakiem Gregorem Muehlbergerem (Bora-Hansgrohe) i Hiszpanem Pello Bilbao (Astana). Ta trójka zebrała się kilka kilometrów wcześniej i do mety ze sobą współpracowała. Każdy z nich nie miał jeszcze w dorobku wygranej na etapie TdF. Mieli więc o co walczyć.

Źródło: Getty Images Yates triumfuje

Yates najsprytniejszy

- Czarowanie" między liderami zaczęło się kilometr przed metą. Wszyscy oglądali się na siebie. Jako pierwszy na 200 metrów przed celem ruszył do przodu Yates i rywale nie zdołali go już dogonić. Drugi był Bilbao, a trzeci Muehlberger.

- Pojawiła się szansa na zwycięstwo i ją wykorzystałem - powiedział Yates. - Dyrektor sportowy powiedział mi, by zaatakować przed ostatnim zakrętem i tak też zrobiłem. Bardzo się cieszę - triumfował kolarz.



Kolejni uczestnicy ucieczki przyjechali do mety w większej grupie, ze stratą 1,28. Wśród nich byli Belgowie Greg Van Avermaet i Serge Pauwels z polskiej drużyny CCC, zajmując lokaty 11. i 13. Jadący bardzo spokojnie peleton dotarł na metę blisko 9,30 min za zwycięzcą. Poprowadziła go grupa Ineos z Michałem Kwiatkowskim. W peletonie byli wszyscy najlepsi.

Ważną informacją z trasy było wycofanie się z wyścigu Rohana Dennisa z Bahrain-Merida. W piątek zaplanowano jazdę indywidualną na czas i mistrz świata w tej specjalności byłby jednym z faworytów rywalizacji.