Nadzieja Francuzów oblała pierwszy poważny test w Wielkiej Pętli

Julan Alaphilippe z grupy Deceuninck-Quinck Step wykazał się dobrym sercem. Na polecenie dyrektora sportowego zespołu Francuz zjechał do wozu technicznego i zabrał mnóstwo bidonów dla kolegów. Jakby nie było, 27-letni zawodnik to jeden z faworytów.

Oto co polski kolarz z grupy Ineos miał do powiedzenia po 2. etapie Wielkiej Pętli. Ekipa "Kwiato" zajęła drugie miejsce za Jumbo-Visma.

We wtorek płaski etap. Ponad 213 km z Reims do Nancy.

4. etap Tour de France to okazja do wykazania się dla sprinterów. Tego typu zawodnikiem jest Łukasz Wiśniowski (CCC Team), który opowiedział o swoich planach przed wtorkowymi zmaganiami.

- W finale była mniejsza grupa, więc dla nas było łatwiej. Bezpiecznie dojechaliśmy do mety. Prawdziwy wyścig rozpocznie się na 6. etapie. To będzie pierwszy poważny test - powiedział Michał Kwiatkowski po 5. etapie Tour de France.

Kolarze Wielkiej Pętli wjeżdżają w góry. Czas na szósty etap Tour de France. Nie wystąpił w nim kolarz CCC Patrick Bevin. - Ma złamane dwa żebra. Lekarz podjął decyzję, że nie ma sensu go forsować. Trudno jechać z taką kontuzją, dlatego odesłaliśmy Patricka do domu - mówi Piotr Wadecki. dyrektor sportowy CCC Team.

- Wszyscy cieszymy się, że udało nam się spokojnie przejechać pierwsze pięć etapów. Na ten górski etap czekaliśmy bardzo długo. On może zatrząść klasyfikacją generalną - mówi Michał Kwiatkowski, kolarz Team Ineos. Szósty etap Tour de France do pierwsza rywalizacja w górach podczas tegorocznej Wielkiej Pętli.

Piekło na mecie Tour de France. Uciekinier Ciccone wyrwał koszulkę lidera Poważne... czytaj dalej » Od samego początku finałowego podjazdu Francuz cierpiał. Zanim pojawiły się kłopoty z rowerem na mecie, zdążył już stracić do Gerainta Thomasa i Egana Bernala (obaj Team Ineos), Nairo Quintany i Mikela Landy (obaj Movistar), Jakoba Fuglsanga (Astana) czy Richiego Porte'a (Trek-Segafredo) ponad minutę.

- Miałem problem z nogami. To nie był mój poziom. Taka jest gorzka prawda. Teraz muszę zrozumieć, co się stało -powiedział na mecie Bardet.

Infekcja zakłóciła przygotowania

Po dobrym początku sezonu i piątym miejscu w Paryż-Nicea lider Ag2r-La Mondiale nabawił się infekcji wirusowej podczas Criterium du Dauphine, która negatywnie wpłynęła na jego przygotowania do Tour de France. Drużynową czasówkę jego ekipa pojechała bardzo słabo, zajmując 19. miejsce, przez co już przed czwartkiem tracił do prowadzącego Juliana Alaphlippe'a (Deceuninck-QuickStep) 1.44. Teraz jego strata do nowego lidera Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) wynosi już 2.57, ale co ważniejsze straty do najmocniejszych w stawce górali oscylują wokół 1.30.

- Wciąż nie brakuje mi motywacji. Wiele jeszcze jest do zrobienia. Najpierw muszę jednak przeanalizować, co się stało i dlaczego tak cierpiałem na ostatnim kilometrze - przyznał Bardet, który coraz poważniej będzie myślał o zwycięstwach etapowych.

W piątek najdłuższy etap

Na piątek zaplanowano najdłuższy etap podczas 106. edycji Tour de France. Na siódmym odcinku kolarze pokonają 230 km z Belfort do Chalon-sur-Saone. W pierwszej części trasy będą niewielkie wzniesienia, ale druga połowa dystansu będzie płaska.

Źródło: letour.com Profil 7. etapu Tour de France 2019

