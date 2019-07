Zszedł z roweru, wsiadł do samochodu. Faworyt czasówki w tajemniczych okolicznościach wycofał się z Tour de France

Kwiatkowski kontra czas. "Zaoszczędzić jak najwięcej sił na Tourmalet" W zeszłym roku w... czytaj dalej » Na pierwszy rzut oka rezygnacja Dennisa wydaje się kompletnie niezrozumiała. Od początku czwartkowego odcinka kolarz był niezwykle aktywny, za wszelką cenę próbując załapać się do ucieczki. Tymczasem 80 km przed metą w Bagneres-de-Bigorre po prostu zszedł z roweru i wsiadł do samochodu grupy. Zdaniem francuskiej telewizji, zejście z roweru poprzedzone było kłótnią z dyrektorem sportowym. Zarówno kolarz, jak i grupa, nie udzielili jeszcze wyjaśnień w tej sprawie.

Reakcja grupy

"Priorytetem jest dobro wszystkich naszych kolarzy, więc wszczęliśmy natychmiastowe dochodzenie w tej sprawie. Dopóki nie ustalimy, co stało się z Rohanem Dennisem, nie będziemy udzielali komentarzy" – napisano na oficjalnym twitterowym koncie Bahrain-Merida.



#TDF2019



Our priority is the welfare of all our riders so will launch an immediate investigation but will not be commenting further until we have established what has happened to @RohanDennis.



Meantime we continue to support our riders who are mid-race. — Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) 18 July 2019

Po dotarciu na metę samochodem, Dennis pojawił się w autobusie grupy.



An angry-looking looking Rohan Dennis leaves the @Bahrain_Merida bus without saying a word, marching towards the finish line with his manager Andrew McQuaid. #TDF2019#tdfpic.twitter.com/cN2HBRaeUq — Sam Edmund (@SammyHeraldSun) 18 July 2019

To nie problemy fizyczne

- Również jesteśmy zdezorientowani. Powiedzmy, że czujemy się rozczarowani tym, co się stało, bo spodziewaliśmy się po Rohanie wielkiego występu w piątek – tłumaczył później dziennikarzom dyrektor sportowy Bahrain-Merida Gorazd Stangelj.

– To on podjął decyzję o zatrzymaniu się w strefie bufetu. Próbowaliśmy z nim rozmawiać. Zatrzymaliśmy samochód, szukając rozwiązania sytuacji. On jednak się wycofał. Nie chcę więcej o tym rozmawiać – zakończył.

Stangelj zdążył jednak przyznać, że decyzja Dennisa nie miała nic wspólnego z jego kondycją fizyczną. Nie chciał z kolei odpowiedzieć na pytania, dotyczące rzekomych problemów z rowerami i strojami w grupie.

Źródło: Getty Images Rohan Dennis podczas Tour de France 2019

Dennis: to była słuszna decyzja

Dennis świetnie spisał się podczas czerwcowego Tour de Suisse, który ukończył na drugim miejscu, wygrywając etap indywidualnej jazdy na czas. W Tour de France Australijczyk nie błyszczał, będąc sklasyfikowanym na 102. miejscu po 11 etapach. Spokojna jazda pozwalała jednak oczekiwać, że szykuje się właśnie na czasówkę w Pau. W poprzednim sezonie mistrz świata w tej specjalizacji wygrał walkę z czasem podczas Giro d'Italia, Vuelta a Espana (dwukrotnie), Tirreno-Adriatico i Abu Dhabi Tour.

"Jestem bardzo rozczarowany opuszczeniem wyścigu w tym momencie. Oczywiście indywidualna czasówka była wielkim celem dla mnie i dla zespołu. Biorąc jednak pod uwagę moje obecne odczucia, decyzja o wcześniejszym wycofaniu się była słuszna" – napisał na Twitterze Dennis. "Życzę kolegom z zespołu udanych kolejnych dni. Dziękuję też fanom, którzy mocno mnie wspierali. Czułem się tu jak w domu. Mam nadzieję, że w kolejnych sezonach będę miał okazję rywalizować na trasie Tour de France" – dodał.



#TDF2019



@RohanDennis "I am very disappointed to leave the race at this point. Obviously tomorrow’s ITT had been a big goal for me and the team, but given my current feeling it was the right decision to withdraw earlier today".



Read more >https://t.co/nqaj0izWKapic.twitter.com/iwqZePW98N — Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) 18 July 2019





Długa lista nieobecnych

Etap w Pau będzie jedyną indywidualną czasówką tegorocznego Touru. Do pokonania będzie 27,2 km po dość pofałdowanej trasie. Pod nieobecność takich tuzów w walce z czasem, jak Dennis, Tom Dumoulin, Chris Froome czy Victor Campenaerts, do głosu w piątek mogą dojść chociażby Alex Dowsett (Katiusza-Alpecin) czy Stefan Kueng (Groupama-FDJ).

Koszulki lidera bronić będzie Julian Alaphilippe, którego przewaga nad drugim Geraintem Thomasem (dużo lepszym kolarzem w jeździe na czas) wynosi 1:12.

Źródło: letour.com Profil 13. etapu Tour de France

Relacja na żywo z 13. etapu w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player od godziny 13:55.