Gilbert wściekły na decyzję grupy. Nie pojedzie w Tour de France

Egan Bernal akceptuje rolę pomocnika. "Thomas jest naszym liderem" Zwycięstwo Egana... czytaj dalej » Decyzja szefów belgijskiej grupy dla triumfatora tegorocznego Paryż-Roubaix była zaskoczeniem. Tym bardziej, że środowy klasyk Halle-Ingooigem, w którym był trzeci, pokazał, że forma 36-latka jest co najmniej zadowalająca.

Zaskoczenie mistrza

- Jestem bardzo rozczarowany, to niezrozumiała decyzja. Ciężko pracowałem, by wystąpić w Tourze. Szczególnie, że rozpocznie się on w Brukseli, a ubiegłorocznej edycji nie byłem w stanie ukończyć przez upadek. Jestem tym wszystkim bardzo zaskoczony – przyznał Gilbert, który o decyzji grupy dowiedział się od dyrektora sportowego Toma Steelsa.

Liderami Deceuninck-Quick Step na Tour de France będą Elia Viviani (ma powalczyć o etapy w sprintach), Julian Alaphilippe (dostanie wolną rękę w górach) i Enric Mas (kolarz na klasyfikację generalną). Pomagać im będą Yves Lampaert, Michael Mørkøv, Max Richeze, Dries Devenyns, a Vivianim w końcówkach opiekować się będzie dodatkowo utalentowany Kasper Asgreen.

Zainteresowanie Gilbertem

Mimo triumfu w Paryż-Roubaix Gilbert wciąż nie otrzymał oferty nowego kontraktu. W podobnej sytuacji są Viviani i Mas. Nie jest tajemnicą, że szef zespołu Patrick Lefevere nie ma wystarczających środków, by zatrzymać w ekipie wszystkie gwiazdy.

- Kwestia mojej przyszłości rozstrzygnie się w nadchodzących tygodniach. Brak miejsca w składzie na Tour de France z pewnością odegra dużą rolę w podjęciu przeze mnie decyzji. Zawsze najważniejsze dla mnie były aspekty sportowe. Chciałbym startować jeszcze przez dwa lata. Tylko w środę odebrałem wiele telefonów od menedżerów innych grup. Nie martwię się o moją przyszłość. Wciąż mam cele, które planuję zrealizować – powiedział Gilbert.