Liczne obrażenia Patricka Bevina. Kolarz CCC wycofał się z Tour de France

16.01 | Patrick Bevin (CCC Team) wygrał drugi etap australijskiego wyścigu Tour Down Under 2019. Zawodnik polskiej drużyny został także nowym liderem Santos Tour Down Under! To pierwsze zwycięstwo kolarza polskiej grupy w World Tourze.

Peleton Tour de France wjechał w góry. "Prawdziwy początek rywalizacji" Na czwartek... czytaj dalej » Bevin upadł około 100 kilometrów przed metą czwartego etapu. Nowozelandczyk zdołał ukończyć odcinek, ale podczas środowej rywalizacji ból jeszcze się nasilił. Główny lekarz grupy CCC dr Max Testa uznał, że kontynuowanie jazdy mogłoby poważnie zaszkodzić triumfatorowi etapu tegorocznego Tour Down Under.

Coraz większy ból

- Wstępna obserwacja wykazała ból żeber oraz inne urazy, ale zawodnik był w stanie przystąpić do kolejnego etapu. Niestety podczas środowego odcinka Patrick odczuwał silny ból i zaraz po przejechaniu przez metę został zabrany na prześwietlenie. Rentgen wykazał pęknięcie dwóch żeber – siódmego i ósmego – po lewej stronie. Jak to zwykle bywa w przypadku pękniętych żeber, ból nasilał się drugiego i trzeciego dnia od doznania kontuzji. Patrick chciał spróbować kontynuować jazdę na szóstym etapie, ale w czwartek rano podjęliśmy wspólną decyzję, że lepszym wyjściem będzie wycofanie się z rywalizacji. Dzięki temu będzie mógł szybciej wrócić do pełni zdrowia i skupić się na celach w drugiej części sezonu - poinformował dr Testa.

- Patrick będzie potrzebował dwóch tygodni przerwy od treningów. Spodziewam się, że wróci do pełnej dyspozycji w ciągu najbliższych czterech tygodni, więc będzie miał wystarczająco dużo czasu, by przygotować się do drugiej połowy sezonu – dodał.



NEWS: Unfortunately, @PaddyBevin has been forced to withdraw from #TDF2019 due to two fractured ribs sustained in a crash on stage four. We're sad to see Paddy go but it's the best thing for his recovery. Join us in wishing him well!



Full report https://t.co/WMMZ9NeU72pic.twitter.com/0BGcF94ST0 — CCC Team (@CCCProTeam) 11 July 2019





Emocje na bok

Zaistniała sytuacja mocno zmartwiła samego kolarza. Dla 28-latka był to czwarty start w trzytygodniowym wyścigu, ale do tej pory zdołał ukończyć tylko jeden wielki tour.

- Upadłem na lewy bok i uderzyłem klatką piersiową w koło. Początkowo myślałem, że nic poważnego się nie stało i nie miałem większych problemów, by wrócić do grupy. Nie doznałem nawet większych otarć, czy czegoś podobnego. Uznałem, że to nic groźnego, ale pod koniec etapu poczułem się gorzej. Zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, by zminimalizować ból, ale w środę jeszcze bardziej się on nasilił. Zaraz po minięciu linii mety pojechałem na prześwietlenie, które potwierdziło pęknięcie żeber – relacjonował Bevin.

- Uznaliśmy, że poczekamy z ostateczną decyzją do czwartkowego poranka. Sztab medyczny zalecił mi wycofanie się z dalszej jazdy i uznaliśmy, że to będzie właściwa decyzja. Ukończyłem Tour de Suisse w świetnej formie i czułem, że zrobiłem wszystko jak należy. W takich momentach trzeba jednak odłożyć na bok emocje oraz fakt, że jesteśmy na Tour de France i postąpić racjonalnie. Dwa pęknięte żebra nie zrosną się z dnia na dzień – zakończył.

W kraksie na wtorkowym etapie leżeli także inni kolarze CCC Team - Serge Pauwels i Joey Rosskopf, ale oni kontynuują jazdę.

Bevin jest pierwszym kolarzem, który wycofał się ze 106. edycji Tour de France.

Źródło: Getty Images Patrick Bevin (CCC Team) podczas "drużynówki" Tour de France 2019

Pierwszy górski etap

Na czwartek zaplanowano premierowy górski etap – w Wogezach. Na szóstym odcinku kolarze przejadą 160,5 km z Mulhouse doLa Planche des Belles Filles. Meta zlokalizowana została na podjeździe pierwszej kategorii, a wcześniej do pokonania będą premie pierwszej (Markstein), trzeciej (Le Grand Ballon), drugiej (Col du Hunsdruck), pierwszej (Ballon d'Alsace), trzeciej (Col des Croix) i drugiej kategorii (col des Chevrères).

Relacja na żywo w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player od godziny 13:00.