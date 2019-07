Triumfator premierowego etapu TdF zaskoczony. "To naprawdę dziwny dzień"

Sensacyjny zwycięzca pierwszego etapu Tour de France. CCC Team z koszulką w czerwone grochy Mike Teunissen... czytaj dalej » Teunissen jest pierwszym Holendrem od 1989 roku, który założył żółtą koszulkę lidera Tour de France. Wpływ na wyniki pierwszego etapu miała sporych rozmiarów kraksa 1,5 km przed metą. Ucierpiał w niej Dylan Groenewegen, na którego zawodnicy z Jumbo-Visma mieli pracować.

- Nie mogę w to uwierzyć - mówił na mecie Teunissen. - Ostanie miesiące pracowaliśmy po to, by doprowadzić Dyalana do etapowego zwycięstwa i żółtej koszulki. I nagle, 1,5 km przed finiszem, wszystko wyparowało. Powiedziałem sobie, że jestem z przodu, wciąż czuję się świeżo, mogę spróbować - opowiadał.

Zwietrzył okazję

Teunissen pojechał na kole Sonny'ego Colbrellego (Bahrain-Merida). Kiedy ten zaczął gasnąć, Holender wziął sprawy w swoje ręce. Jeszcze 50 metrów przed metą wydawało się, że Sagan ma wszystko pod kontrolą, ale zawodnik grupy Jumbo-Visma zaskakująco go nieznacznie wyprzedził.

- Byłem w dogodnej pozycji, czułem się dobrze, bo wcześniej za dużo nie popracowaliśmy. Wout van Aert też był ze mną, więc mogliśmy razem zrobić więcej. To naprawdę dziwny dzień. Na 1,5 km przed metą nasz wielki cel zniknął, ale mam nadzieję, że Dylan będzie w stanie choć trochę się uśmiechnąć jak mnie zobaczy w pokoju hotelowym.

- Chyba kilka dni zajmie mi oswojenie się z tym, co się wydarzyło. O takim scenariuszu można pomarzyć. Wyszło całkiem nieźle - cieszył się Teunissen.

W niedzielę drugi etap w Brukseli - drużynowa jazda na czas na blisko 28-kilometrowej trasie.

- Mam nadzieję, że z Dylanem wszystko dobrze i że ja odpocznę na tyle, byśmy jutro wystartowali na pełnym gazie. Przed nami kolejny wielki cel - stwierdził.