Dwóch Polaków na starcie Tour de France 2019

Na 6 km przed metą 3. etapu Itzulia Basque Country doszło do dużego wypadku, w którym zamieszanych było ponad piętnastu zawodników. W tym gronie znalazł się m.in. Michał Kwiatkowski (Sky).

Zarówno Kwiatkowski, jak i Wiśniowski pracować będą w trakcie Wielkiej Pętli na swoich liderów. W ekipie Ineos będą nimi Geraint Thomas i Egan Bernal, a w jedynej polskiej grupie w World Tourze Greg Van Avermaet.

Michał Paluta mistrzem Polski ze startu wspólnego Michał Paluta... czytaj dalej » Więcej "wolności" w trakcie trzytygodniowej rywalizacji powinien mieć debiutujący w Tourze Wiśniowski. Van Avermaet w drugiej połowie wyścigu nie będzie myślał o klasyfikacji generalnej, co sprawi, że były kolega Kwiatkowskiego z grupy Sky może otrzymać swoje szanse.

Dla mistrza świata z Ponferrady będzie to już szósta edycja Tour de France i trzecia w barwach Ineos (wcześniej Sky). O tym jak trudno jest załapać się do składu brytyjskiej ekipy na najważniejszy wyścig sezonu przekonuje się Michał Gołaś, któremu nie udało się to jeszcze nigdy.

Lista nieobecnych

W składzie Bora-Hansgrohe na Tour de France zabraknie Polaków. Rafał Majka, Paweł Poljański i Maciej Bodnar mogą koncentrować się na dalszej części sezonu. Nieobecność tego ostatniego nieco utrudni życie Peterowi Saganowi, ale w tym roku niemiecka grupa liczy we Francji na wysokie miejsca w klasyfikacji generalnej Emanuela Buchmanna i Patricka Konrada, a pełni swoich możliwości nie zaprezentował jeszcze Maximilian Schachmann.

Już wcześniej było jasne, że w Wielkiej Pętli nie pojawi się Tomasz Marczyński (Lotto-Soudal). Dla niego celem numer jeden na drugą część sezonu będzie Vuelta a Espana, w której przed dwoma laty zanotował dwa wspaniałe zwycięstwa etapowe.