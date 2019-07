Ambitne cele Team Ineos na Wielką Pętlę. Kwiatkowski: jesteśmy tu po to, żeby wygrać

Kwiatkowski zaprasza do Eurosportu

Kwiatkowski zaprasza do oglądania Wielkiej Pętli w Eurosporcie

Kwiatkowski zaprasza do oglądania Wielkiej Pętli w Eurosporcie

Liderem drużyny Ineos w tegorocznym Tour de France pierwotnie miał być Chris Froome, lecz doświadczony zawodnik doznał poważnej kontuzji podczas poprzedzającego Wielką Pętlę Criterium du Dauphine.

- Szkoda, że nie ma z nami Christophera, ponieważ bardzo mu zależało, żeby w tym roku zwyciężyć. Wiem, że był w świetnej formie, ale musimy pogodzić się z tym, że taki jest sport. Postaramy się zwyciężyć dla niego. Egan i Geraint są świetnie przygotowani i jesteśmy tu po to, żeby wygrać - zapowiedział Michał Kwiatkowski.

Strata Froome'a pokrzyżowała nieco plany Team Ineos. Popularny Kwiato zwraca jednak uwagę, że trzeba być przygotowanym na takie sytuacje.

- Wszystko może się zmienić w ciągu kilku sekund. Cała taktyka bierze w łeb. Trzeba być bardzo elastycznym i tacy będziemy w tym wyścigu - przyznał 29-latek.

Polak zwrócił również uwagę na wielką rolę pierwszych etapów startującego w sobotę wyścigu.

- Jest szansa, aby otworzyć ten wyścig bardzo mocno. Drugim etapem jest jazda drużynowa na czas, która z mojego punktu widzenia jest kluczowa dla losów rywalizacji w pierwszym tygodniu. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli już po tym etapie pokazać, że jesteśmy silni w klasyfikacji generalnej. Chcemy wykorzystać każdą słabość naszych rywali i przed Paryżem już się tylko bronić - podkreślił.

Najważniejszy sukces drużyny

Kwiatkowski w najsłynniejszym kolarskim wyścigu ma wspierać liderów zespołu. Jak sam przyznaje, zawsze chciałby walczyć o czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej, jednak nie może myśleć wyłącznie o swoich wynikach.

- To jest wyścig, w którym chcę zawsze startować i rozwijać swoje skrzydła. Oczywiście mam tutaj swoje zadania do wykonania, ale nadal staram się być lepszym kolarzem. Zobaczymy, gdzie mnie to zaniesie. Team Ineos zawsze myśli o zwycięstwach w klasyfikacji generalnej. Czasem nie ma miejsca na swoje indywidualne ambicje. Chcemy tu dokonywać wielkich rzeczy, a taką będzie zwycięstwo w całym wyścigu.

Oglądaj Wideo: Eurosport Michał Kwiatkowski przed Tour de France

Najgroźniejszy rywal

Pytany o głównych konkurentów Bernala i Thomasa w 106. edycji Wielkiej Pętli Kwiatkowski bez wahania wskazał konkretne nazwisko.

- Z tego, co widziałem, mogę wymienić jednego kolarza. Jakob Fuglsang dysponuje nie tylko silnymi nogami i świetną formą w tym sezonie, ale również znakomicie przygotowaną drużyną. Zwycięstwo w Dauphine bezpośrednio przed Tour de France to wielka rzecz - podkreślił Polak.

Jego słowa potwierdzają przewidywania bukmacherów, którzy szanse Duńczyka z zespołu Astana oceniają niżej tylko od liderów Team Ineos. Polak zwraca jednak uwagę, że kolejnych pretendentów do tytułu powinniśmy poznać po pierwszym tygodniu zmagań.

- Jest z pewnością wielu innych, mógłbym wymieniać bez końca. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja po pierwszym tygodniu. Zarówno szósty etap, jak i drużynowa jazda na czas na drugim etapie pokażą, kto jest w świetnej formie - przewiduje Kwiatkowski.

Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.