Motocykl pomógł gospodarzom? Rywale oskarżają francuskich kolarzy

Kolejny wielki dzień Francuzów? "Dla nas 14 lipca jest wyjątkowy" Dziewiąty etap... czytaj dalej » Zdarzenie, które wywołało kontrowersje wśród uczestników Wielkiej Pętli, miało miejsce 12 km przed metą sobotniego etapu.

"To niedorzeczne"

Pierwszy na podjeździe pod Cote de la Jaillere zameldował się Thomas de Gendt (Lotto–Soudal). Przed szczytem na atak zdecydowali się Francuzi Alaphilippe i Pinot, którzy udali się w pogoń za Belgiem. Ostatecznie ten utrzymał przewagę i sięgnął po zwycięstwo. Skuteczna akcja na finiszu pozwoliła jednak Alaphilippe'owi na odzyskanie żółtej koszulki lidera, a Pinotowi na awans na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej.

Po zakończeniu rywalizacji nie brakowało jednak krytycznych głosów pod adresem Francuzów. Jakob Fuglsang (Astana) zarzucił im korzystanie z niedozwolonej pomocy.

- Liczyliśmy na etapowe zwycięstwo Łucenki lub moje, a przynajmniej na zyskanie nieco czasu w klasyfikacji generalnej. Przegapiłem jednak dwóch Francuzów podążających za motocyklem. Choć byliśmy częścią prowadzącej grupy, nie mogliśmy ich dogonić - wyznał rozczarowany kolarz w wywiadzie dla duńskiej stacji TV2.



An attack from @alafpolak1 and @ThibautPinot! they take the bonuses in this order.

Attaque d'Alaphilippe et Pinot ! Ils prennent les bonification dans cet ordre.#TDF2019pic.twitter.com/ZA6Me0aLjr — Tour de France (@LeTour) July 13, 2019

Na pytanie, czy uciekinierzy uzyskali w ten sposób pomoc, 34-latek odpowiedział:

- Tak, mogliśmy to dostrzec, kiedy znaleźliśmy się z tyłu. Było widać, że są za motocyklem. Byłem nieco zaskoczony momentem, w którym zaatakowali. Powinienem był trzymać się bliżej nich, ale jest jak jest - dodał Duńczyk.

Połamany rower, Kwiatkowski w roli mechanika. Kraksa na ostrym zakręcie w Tour de France Kilkanaście... czytaj dalej » Wątpliwości dotyczące tej sytuacji mieli również m.in. Dan Martin (UAE-Team Emirates) oraz Bauke Mollema (Trek - Segafredo).

- To naprawdę niedorzeczne. Rozmawiałem z sędziami wyścigu, ponieważ telewizyjny motocykl przez cały czas jechał sekundę przed peletonem. Wielka szkoda, że nie zwracają na to uwagi. To z pewnością wpłynęło na przebieg wyścigu - narzekał Mollema.

Francuz odpiera zarzuty

Julian Alaphilippe na konferencji prasowej po ósmym etapie zbył zarzuty rywali, zaprzeczając by on i Pinot skorzystali z pomocy na ostatnich kilometrach.

- Tak, włożyłem rower na samochód i przesiadłem się na motocykl. Był bardzo szybki, lepszy niż mój rower - stwierdził sarkastycznie lider Tour de France.

Po chwili dodał jednak poważnie:

- Naprawdę jechałem z pełną prędkością, tak jak Pinot. Podobnie było za nami. Nie wiem co mogę jeszcze powiedzieć, nie jechałem za motorem.