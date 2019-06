"Paskudna kontuzja, uderzył w mur". Froome wykluczony start w Tour de France

Froome upadł w trakcie rekonesansu przed 26-kilometrową jazdą indywidualną na czas w Roanne i został odwieziony do szpitala z podejrzeniem złamania kości udowej. Niektóre media informują o pękniętej miednicy.

Criterium du Dauphine to popularny sprawdzian dla kolarzy planujących ściganie w Tour de France. Froome wygrywał go trzykrotnie - w 2013, 2015 i 2016 roku. W tych samych latach najlepszy był w TdF, w którym triumfował także w 2017 roku.

W klasyfikacji generalnej obecnej edycji zajmował ósme miejsce ze stratą 24 sekund do prowadzącego Belga Dylana Teunsa (Bahrain-Merida).

"Paskudna kontuzja"

- To bardzo poważny wypadek. Oczywiście nie ma możliwości, aby wystartował w Tour de France. Minie sporo czasu, zanim wróci do ścigania - powiedział we francuskiej telewizji dyrektor ekipy INEOS Dave Brailsford.

- To paskudna kontuzja… wygląda na to, że to złamanie kości udowej. Pracujemy i staramy się, aby otrzymał najlepszą opiekę, jak to tylko możliwe. Następna godzina, półtorej jest kluczowa - zaznaczył.

Uderzył w mur

- Rozbił się na sekcji zjazdowej trasy przy najwyższej prędkości. Uderzył w mur. Ambulans nadjechał szybko i zabrano go dość szybko. Teraz czeka na helikopter, który przetransportuje go do Lyonu albo Saint-Etienne.

Żona Froome'a, Michelle, napisała na koncie twitterowym męża, że ten jest w drodze do szpitala.

"Czekam na informacje i transport, żeby dostać się tam, gdzie go przewiozą. Tak szybko jak tylko będzie to możliwe udzielę kolejnych informacji" - czytamy.