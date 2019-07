Kolejny wielki dzień Francuzów? "Dla nas 14 lipca jest wyjątkowy"

Julan Alaphilippe z grupy Deceuninck-Quinck Step wykazał się dobrym sercem. Na polecenie dyrektora sportowego zespołu Francuz zjechał do wozu technicznego i zabrał mnóstwo bidonów dla kolegów. Jakby nie było, 27-letni zawodnik to jeden z faworytów. Cały wyścig Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Oto co polski kolarz z grupy Ineos miał do powiedzenia po 2. etapie Wielkiej Pętli. Ekipa "Kwiato" zajęła drugie miejsce za Jumbo-Visma.

We wtorek płaski etap. Ponad 213 km z Reims do Nancy.

4. etap Tour de France to okazja do wykazania się dla sprinterów. Tego typu zawodnikiem jest Łukasz Wiśniowski (CCC Team), który opowiedział o swoich planach przed wtorkowymi zmaganiami.

- W finale była mniejsza grupa, więc dla nas było łatwiej. Bezpiecznie dojechaliśmy do mety. Prawdziwy wyścig rozpocznie się na 6. etapie. To będzie pierwszy poważny test - powiedział Michał Kwiatkowski po 5. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Kolarze Wielkiej Pętli wjeżdżają w góry. Czas na szósty etap Tour de France. Nie wystąpił w nim kolarz CCC Patrick Bevin. - Ma złamane dwa żebra. Lekarz podjął decyzję, że nie ma sensu go forsować. Trudno jechać z taką kontuzją, dlatego odesłaliśmy Patricka do domu - mówi Piotr Wadecki. dyrektor sportowy CCC Team.

- Wszyscy cieszymy się, że udało nam się spokojnie przejechać pierwsze pięć etapów. Na ten górski etap czekaliśmy bardzo długo. On może zatrząść klasyfikacją generalną - mówi Michał Kwiatkowski, kolarz Team Ineos. Szósty etap Tour de France do pierwsza rywalizacja w górach podczas tegorocznej Wielkiej Pętli.

Zaledwie osiem kilometrów po starcie 7. etapu Tour de France doszło do niebezpiecznie wyglądającej kraksy. Uczestniczył w niej Tejay van Garderen. Kolarz EF Education First mocno pokiereszował twarz, na której pojawiły się spore plamy krwi. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Sobota to pagórkowaty etap. 200 km z Macon do Saint-Etienne.

Na 15 kilometrów przed metą 8. etapu Tour de France doszło do kraksy na zjeździe. Uczestniczyli w niej kolarze Team INEOS, w tym lider zespołu Geraint Thomas. Do pomocy szybko ruszył Michał Kwiatkowski, który pomógł założyć mu łańcuch. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Wielka ucieczka w Tour de France. Alaphilippe odzyskał koszulkę lidera Sporo przetasowań... czytaj dalej » Dzień upamiętniający szturm na Bastylię (1789 rok) i początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej zapowiada się dla gospodarzy pięknie. Po raz czwarty w tym stuleciu 14 lipca w żółtej koszulce na trasę wyruszy Francuz. W 2004 i 2011 roku liderem wyścigu był Thomas Voeckler, a w 2014 roku Tony Gallopin. W niedzielę będzie nim Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), który po kapitalnej akcji na ósmym etapie odzyskał prowadzenie w klasyfikacji generalnej.

- W sobotę nie miałem nic do stracenia. Czułem się dobrze i zaatakowałem. Celem było odzyskanie żółtej koszulki i teraz mam wielkie powody do satysfakcji. Posiadanie jej przez trzy dni było czymś niesamowitym, ale jazda w niej podczas święta narodowego będzie naprawdę wyjątkowa – powiedział Alaphilippe.

Może być jeszcze lepiej

Co więcej, dziewiąty etap wydaje się być pod niego skrojony. Tym razem do pokonania będzie 170,5 km z Saint-Etienne do Brioude po mocno pofałdowanej trasie, na której zlokalizowano trzy górskie premie (jedną pierwszej i dwie trzeciej kategorii). Ze szczytu ostatniej do mety pozostanie 13 km. Wszystkie podjazdy są bardzo strome, a przy tym niezbyt długie, co bardzo odpowiada obecnemu liderowi.

Źródło: letour.com Profil 9. etapu Tour de France 2019

- Trasa niedzielnego etapu sprzyja walce od samego początku. W sobotę Thomas De Gendt przypomniał wszystkim, że próby odważnych ataków mogą przynieść sukces. Dziewiąty odcinek będzie jedną z ostatnich szans dla kolarzy, którzy nie czują się dobrze w wysokich górach. Zapewne aktywni będą Francuzi, bo 14 lipca jest dla nas wyjątkowym dniem – podkreślił dziennikarz francuskiego Eurosportu Simon Farvacque. – To będzie wielki sprawdzian dla grupy Deceuninck-Quick Step, która powinna poradzić sobie z dokładną analizą tego, którzy kolarze zdecydują się na ataki – dodał.

- Teoretycznie można stwierdzić, że warto atakować od początku dnia, bo może to dać finałowy sukces na mecie w Brioude. Liczyć się będą jednak tylko mocni kolarze, bo już pierwszy podjazd dnia, Mur d’Aurec-sur-Loire, będzie wymagający – zauważył dyrektor wyścigu Christian Prudhomme.

Niedzielny etap będzie wyjątkowy dla Romaina Bardeta (Ag2r-La Mondiale), który urodził się w Brioude. To dopiero drugie odwiedziny Wielkiej Pętli w tym mieście. W 2008 roku zorganizowano w nim etapowy start.

Niestety Bardet nie jest obecnie w optymalnej dyspozycji. Po dobrym początku sezonu i piątym miejscu w Paryż-Nicea, podczas Criterium du Dauphine nabawił się infekcji wirusowej, która pokrzyżowała jego przygotowania do Tour de France. Przed początkiem rywalizacji w Owernii w klasyfikacji generalnej drugi kolarz Touru z 2016 roku i trzeci z 2017 jest 23., a jego strata do Alaphilippe'a wynosi już trzy minuty i 20 sekund.

- Romain będzie mógł liczyć na ogromne wsparcie publiczności. Na trasie pojawi się rodzina i kibice. Wierzymy, że będą w stanie mu pomóc – zaznaczył Vincent Lavenu, menedżer grupy Ag2r-La Mondiale.

Relacja na żywo z niedzielnego etapu w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player od godziny 12:50.