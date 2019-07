Bernal wykonał polecenie i zyskał. "Robimy to, co powie nam dyrektor"

Sobota to pagórkowaty etap. 200 km z Macon do Saint-Etienne.

Na 15 kilometrów przed metą 8. etapu Tour de France doszło do kraksy na zjeździe. Uczestniczyli w niej kolarze Team INEOS, w tym lider zespołu Geraint Thomas. Do pomocy szybko ruszył Michał Kwiatkowski, który pomógł założyć mu łańcuch. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Nam nie udało się na 8. etapie. Alessandro De Marchi zaciekle walczył, ale za dużo kosztowało go doścignięcie ucieczki. Natomiast czapki z głów przed De Gendtem, który w piękny sposób wygrał etap. My natomiast nie poddamy się i dalej będziemy próbować odnieść etapowy triumf - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Oszczędzałem siły, wiedziałem, że z tyłu jest Adam, ale gdy pojawiła się szansa, to z niej skorzystałem. Zaatakowałem przed ostatnim zakrętem i to się udało - powiedział po zwycięstwie na 12. etapie Tour de France, Simon Yates.

- To nie będzie łatwa czasówka. Początek będzie bardo ważny. Chcę pojechać na 100%, ale zobaczymy, jak to się przełoży na wynik - powiedział Łukasz Wiśniowski (CCC Team) przed 13. etapem Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Trzynastka okazała się bardzo pechowa dla kolarza Jumbo-Visma. Wout Van Aert na kilometr przed finiszem jazdy indywidualnej na czas zahaczył o barierkę, w wyniku czego został przewieziony do szpitala. To koniec Wielkiej Pętli dla Belga.

- To, co zrobił Julian Alaphilippe na czasówce, pokazało, że wyrósł na jednego z najmocniejszych zawodników. Myślę, że ma szansę na podium w Paryżu. Natomiast my dzisiaj liczymy na ataki Simona Geschkego oraz Serge'a Pauwelsa - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Adam Pluciński opowiedział, co znajduje się w cieżarówce CCC Team. Jedzenie, ekspres do kawy, tysiące bidonów - w tym pojeździe jest wszystko. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Wszystkie zwycięstwa na Tour de France to coś wspaniałego, ale to na Tourmalet smakuje najlepiej. Publiczność była wspaniała, a ja czułem się uskrzydlony - powiedział triumfator 14. etapu Wielkiej Pętli. Transmisje w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- No cóż. Wiedziałem, że będzie ciężko, ale starałem się utrzymać w czołówce. Próbowałem utrzymać swoje tempo. Dziś po prostu mi nie szło. To nie był mój dzień. Jestem rozczarowany, ale mogłem tylko minimalizować straty - mówił na mecie 14. etapu Wielkiej Pętli Geraint Thomas (Team Ineos). Transmisje z wyścigu w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kolarz Bora-Hansgrohe co prawda nie wygrał czternastego etapu z Tarbes do Tourmalet, ale zakończył go spektakularnie. Ku uciesze gospodarzy wygrał Thibaut Pinot, show skradł wszystkim Peter Sagan. Końcówkę etapu przejechał na jednym kółku, pozdrawiając zgromadzonych na mecie kibiców.

Kapitalny początek Quintany w Alpach. Lider znów się wybronił Nairo Quintana... czytaj dalej » Zgodnie z oczekiwaniami, na ostatniej z czterech górskich premii 18. etapu - Col du Galibier – walkę na całego rozpoczęli kandydaci do zwycięstwa w całym wyścigu. Jako pierwszy z mocno uszczuplonego peletonu zaatakował Bernal i choć po nim Juliana Alaphilippe’a (Deceuninck-Quick Step) zgubić jeszcze próbowali Geraint Thomas (Ineos) i Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), to tylko Kolumbijczykowi udało się dokonać tej sztuki.

Zaplanowana akcja

- Czułem się dobrze i cieszę się, że w końcówce byłem w stanie nadrobić czas nad Julianem Alaphilippe’em. To był nasz główny cel. Geraint Thomas powiedział mi, bym atakował, bo potem on spróbuje skoczyć. Jesteśmy zespołem. Robimy wszystko to, co z samochodu powie nam dyrektor sportowy – powiedział na mecie Bernal.

Źródło: Eurosport Atak Bernala na Col du Galibier

Na pierwszym z trzech alpejskich etapów brytyjska grupa chciała jak najbardziej zmęczyć Alaphilippe’a. Bez ataku Bernala nie byłoby to możliwe.

Utrudnić wyścig rywalom

- Chciałem, aby było trudno, ale tempo było nieodpowiednie. Planowaliśmy rozruszać wyścig i stąd atak Egana. Niestety, nie do końca nam się to udało. Enric Mas (kolega z grupy lidera) zaczął jechać swoim tempem i dlatego ja też zdecydowałem się na skok. To miał być sprawdzian. Przynajmniej Eganowi udało się nadrobić trochę czasu – powiedział Thomas, który stracił drugie miejsce w "generalce" na rzecz młodszego o 11 lat kolegi.

- Dość dobrze się dzisiaj czułem. Dwa decydujące dni przed nami. Wiedzieliśmy, że dziś nie będzie dużych różnic czasowych. Chodziło o zmęczenie pozostałych przed kolejnymi etapami – dodał triumfator ubiegłorocznej Wielkiej Pętli.

Oglądaj Wideo: Eurosport Najważniejsze wydarzenia 18. etapu Tour de France

Drugi dzień w Alpach

Na piątek zaplanowano ledwie 126,5-km etap z Saint-Jean-de-Maurienne do Tignes. Na trasie nie zabraknie jednak trudności. Zlokalizowano na niej pięć górskich premii, w tym Col de l’Iseran (HC - ponad kategorią) i Montee de Tignes (1. kategoria).

Relacja na żywo w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player od godziny 13:35.

Źródło: letour.com Profil 19. etapu Tour de France 2019

Wyniki 18. etapu:

1. Nairo Quintana (Kolumbia) Movistar Team 5:34:15

2. Romain Bardet (Francja) AG2R La Mondiale 0:01:35

3. Aleksiej Łucenko (Kazachstan) Astana Pro Team 0:02:28

4. Lennard Kamna (Niemcy) Team Sunweb 0:02:58

5. Damiano Caruso (Włochy) Bahrain-Merida 0:03:00

6. Tiesj Benoot (Belgia) Lotto Soudal 0:04:46

7. Michael Woods (Kanada) EF Education First

8. Egan Bernal (Kolumbia) Team Ineos

9. Serge Pauwels (Belgia) CCC Team

10. Steven Kruijswijk (Holandia) Team Jumbo-Visma 0:05:18

11. Emanuel Buchmann (Niemcy) Bora-Hansgrohe

12. Thibaut Pinot (Francja) Groupama-FDJ

13. Geraint Thomas (Wielka Brytania) Team Ineos

14. Julian Alaphilippe (Francja) Deceuninck-QuickStep

15. Rigoberto Uran (Kolumbia) EF Education First

16. Mikel Landa (Niemcy) Movistar

17. Richie Porte (Australia) Trek-Segafredo wszyscy ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Julian Alaphilippe (Francja) Deceuninck-QuickStep 75:18:49

2. Egan Bernal (Kolumbia) Team Ineos 0:01:30

3. Geraint Thomas (Wielka Brytania) Team Ineos 0:01:35

4. Steven Kruijswijk (Holandia) Team Jumbo-Visma 0:01:47

5. Thibaut Pinot (Francja) Groupama-FDJ 0:01:50

6. Emanuel Buchmann (Niemcy) Bora-Hansgrohe 0:02:14

7. Nairo Quintana (Kolumbia) Movistar Team 0:03:54

8. Mikel Landa (Hiszpania) Movistar Team 0:04:54

9. Rigoberto Uran (Kolumbia) EF Education First 0:05:33

10. Alejandro Valverde (Hiszpania) Movistar Team 0:05:58