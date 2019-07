"Messi kolarstwa". Kim jest nowy lider Tour de France

- Nam nie udało się na 8. etapie. Alessandro De Marchi zaciekle walczył, ale za dużo kosztowało go doścignięcie ucieczki. Natomiast czapki z głów przed De Gendtem, który w piękny sposób wygrał etap. My natomiast nie poddamy się i dalej będziemy próbować odnieść etapowy triumf - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Oszczędzałem siły, wiedziałem, że z tyłu jest Adam, ale gdy pojawiła się szansa, to z niej skorzystałem. Zaatakowałem przed ostatnim zakrętem i to się udało - powiedział po zwycięstwie na 12. etapie Tour de France, Simon Yates.

- To nie będzie łatwa czasówka. Początek będzie bardo ważny. Chcę pojechać na 100%, ale zobaczymy, jak to się przełoży na wynik - powiedział Łukasz Wiśniowski (CCC Team) przed 13. etapem Tour de France.

Trzynastka okazała się bardzo pechowa dla kolarza Jumbo-Visma. Wout Van Aert na kilometr przed finiszem jazdy indywidualnej na czas zahaczył o barierkę, w wyniku czego został przewieziony do szpitala. To koniec Wielkiej Pętli dla Belga.

- To, co zrobił Julian Alaphilippe na czasówce, pokazało, że wyrósł na jednego z najmocniejszych zawodników. Myślę, że ma szansę na podium w Paryżu. Natomiast my dzisiaj liczymy na ataki Simona Geschkego oraz Serge'a Pauwelsa - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki.

Adam Pluciński opowiedział, co znajduje się w cieżarówce CCC Team. Jedzenie, ekspres do kawy, tysiące bidonów - w tym pojeździe jest wszystko.

- Wszystkie zwycięstwa na Tour de France to coś wspaniałego, ale to na Tourmalet smakuje najlepiej. Publiczność była wspaniała, a ja czułem się uskrzydlony - powiedział triumfator 14. etapu Wielkiej Pętli.

- No cóż. Wiedziałem, że będzie ciężko, ale starałem się utrzymać w czołówce. Próbowałem utrzymać swoje tempo. Dziś po prostu mi nie szło. To nie był mój dzień. Jestem rozczarowany, ale mogłem tylko minimalizować straty - mówił na mecie 14. etapu Wielkiej Pętli Geraint Thomas (Team Ineos).

Kolarz Bora-Hansgrohe co prawda nie wygrał czternastego etapu z Tarbes do Tourmalet, ale zakończył go spektakularnie. Ku uciesze gospodarzy wygrał Thibaut Pinot, show skradł wszystkim Peter Sagan. Końcówkę etapu przejechał na jednym kółku, pozdrawiając zgromadzonych na mecie kibiców.

Piątkowy etap z Saint-Jean-de-Maurienne do Tignes okazał się najdziwniejszym w tegorocznej Wielkiej Pętli. Organizatorów zaskoczyła nagła burza gradowa, która spowodowała, że droga stała się nieprzejezdna tuż przed Val d'Isere, około 25 km przed metą. Podjęli więc decyzję, że nie ogłoszą zwycięzcy, a za wyniki końcowe zostaną uznane różnice czasowe na górskiej premii na przełęczy Iseran, 37,5 km przed Tignes.



Na najwyższej przełęczy w Europie posiadającą asfaltowaną jezdnię (2770 m) najszybciej, po brawurowej akcji, zameldował się Bernal. 50 sekund traciła do niego grupka z kolegą z zespołu Brytyjczykiem Geraintem Thomasem i Holendrem Stevenem Kruijswijkiem (Jumbo-Visma), a strata Alaphilippe'a wynosiła 2.07. W takich okolicznościach Kolumbijczyk został nowym liderem wyścigu - o 48 sekund wyprzedza wielkiego faworyta gospodarzy Alaphilippe'a oraz o 1.16 Thomasa.

Już pokazywał moc

Grad i śnieg na trasie Tour de France. Po skróconym etapie jest nowy lider Już dawno nie... czytaj dalej » 22-letni Bernal nie mógł w to uwierzyć. - Nie za bardzo wiem, co się wydarzyło. Atakowałem, wszystko szło dobrze i w pewnym momencie powiedzieli mi, że mam natychmiast się zatrzymać. Nie zamierzałem tego robić, ale oni powtarzali przez radio: "wyścig zakończony, neutralizacja". A gdy dowiedziałem się, że mam żółtą koszulkę, nie mogłem w to uwierzyć. Kiedy już ją dostałem, miałem ochotę się rozpłakać - wyznał.



W końcu dopiął swego. Na poprzednim etapie odrobił 32 sekundy do Alaphilippe'a, awansując z piątego na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej.



W tym sezonie pokazywał już moc. Wygrał prestiżowy wyścig Paryż-Nicea, triumfował też w Tour de Suisse.

W 2018 roku, kiedy zaczął reprezentować barwy dominującego w peletonie Teamu Sky (od 2019 Team Ineos), okazał się najlepszy w Tour of California. W swoim pierwszym Tour de France zajął 15. miejsce. Rzecz jasna zbierał tam doświadczenie, przy okazji pomagał, jak mógł, liderom ekipy Chrisowi Froome'owi i Thomasowi.

Piekielnie trudna wspinaczka

Zdumiony jego talentem jest Dave Brailsford. - Bernal to Messi kolarstwa - przyznał dyrektor generalny grupy Team Ineos.



Bernal był wielkim faworytem tegorocznego Giro d'Italia, ale potłukł się na treningu - złamał obojczyk. O ściganiu nie było zatem mowy. Teraz los może mu oddać to, co stracił. I pozwolić przejść do historii - jeszcze żaden Kolumbijczyk nie wygrał Wielkiej Pętli.



W sobotę odbędzie się ostatni etap w Alpach, kończący się piekielnie trudną wspinaczką na odcinku aż 33,4 km do mety w Val Thorens (2365 m). Następnego dnia kolarze tradycyjnie zakończą wyścig na słynnej alei Champs-Elysees w Paryżu.

Transmisje z Tour de France

Źródło: Getty Images Egan Bernal

Klasyfikacja generalna po 19. etapie:

1. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos) 78:00.42

2. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick-Step) strata 48 s

3. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Ineos) 1.16

4. Steven Kruijswijk (Holandia/Jumbo-Visma) 1.28

5. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 1.55

6. Mikel Landa (Hiszpania/Movistar) 4.35

7. Rigoberto Uran (Kolumbia/Education First) 5.14

8. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 5.17

9. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 6.25

10. Richie Porte (Australia/Trek-Segafredo) 6.28

...

79. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 2:23.11

123. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 3:25.32