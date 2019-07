W jednej ręce kierownica, w drugiej szampan. Sagan zniecierpliwiony toastem Bernala

Video: Eurosport

Bernal: zawsze marzyłem o żółtej koszulce

- Jestem szczęśliwy. Mój zespół na to zasłużył, cała Kolumbia na to zasłużyła. Zawsze marzyłem o żółtej koszulce, a teraz muszę dowieźć ją do Paryża - mówił wzruszony Egan Bernal (Team INEOS) po 19. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

»