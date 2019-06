Egan Bernal akceptuje rolę pomocnika. "Thomas jest naszym liderem"

Dumoulin zrezygnował z Tour de France. "Cel niemożliwy do zrealizowania" Kolarz grupy... czytaj dalej » - Nie chcę mówić, że jestem jednym z kandydatów do zwycięstwa. Bez względu na wszystko, będę z Thomasem. On jest naszym liderem – powiedział Bernal po zwycięstwie w Szwajcarii. – Postaram się mu pomóc. Jeśli będzie ode mnie lepszy, z pewnością będę na niego pracował. Nie mam z tym problemu. Mam dopiero 22 lata i przede mną wiele Tourów – dodał.

Pech liderów

Spekulacje co do tego, kto będzie liderem grupy Ineos na Tour de France pojawiły się po upadku Chrisa Froome'a podczas rekonesansu trasy czasówki Criterium du Dauphine. Stało się wówczas jasne, że Brytyjczyk nie będzie w stanie powalczyć o piąty triumf w Wielkiej Pętli.

Startujący w poprzednim tygodniu w Tour de Suisse Thomas też zaliczył upadek. I choć musiał wycofać się z wyścigu, do Tour de France zdąży się wykurować.

Początkowo Bernal, który poprzednią Wielką Pętlę ukończył w debiucie na 15. miejscu, miał być liderem ekipy na Giro d'Italia. Tydzień przed włoskim tourem doznał jednak złamania obojczyka, co spowodowało zmianę planów startowych.

Źródło: Getty Images Egan Bernal podczas Tour de Suisse 2019

Wielka forma wróciła

Zakończony w niedzielę wyścig Dookoła Szwajcarii pokazał, że młody Kolumbijczyk zdołał osiągnąć bardzo wysoką formę. Koszulkę lidera wywalczył na szóstym odcinku, dzień później odniósł zwycięstwo, a następnie obronił prowadzenie podczas indywidualnej jazdy na czas.

- Wszystko zmieniło się po kraksie Thomasa, który miał być naszym liderem. Wówczas ja nim zostałem. To wiele zmieniło – podkreślił Bernal. – Zwycięstwo w Szwajcarii doda mi pewności siebie przed kolejnymi startami – dodał Kolumbijczyk, który w marcu zdołał też wygrać tygodniowy Paryż-Nicea.