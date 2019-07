CCC Team rozpoczyna walkę o koszulkę lidera Tour de France. "Motywacji nie brakuje"

Julan Alaphilippe z grupy Deceuninck-Quinck Step wykazał się dobrym sercem. Na polecenie dyrektora sportowego zespołu Francuz zjechał do wozu technicznego i zabrał mnóstwo bidonów dla kolegów. Jakby nie było, 27-letni zawodnik to jeden z faworytów. Cały wyścig Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Żółta moc w Tour de France. Lider nie oddał prowadzenia Kolarze... czytaj dalej » Pomarańczowi bardzo dobrze spisali się na trasie drugiego etapu Wielkiej Pętli, kończąc drużynową jazdę na czas na siódmym miejscu, ze stratą zaledwie 11 sekund do drugiego Team Ineos i 31 do triumfatorów z Jumbo-Visma. Dzięki temu lider CCC Greg Van Avermaet w klasyfikacji generalnej do prowadzącego Mike’a Teunissena traci tylko 41 sekund.

Najważniejsze dni

Tak nieduża strata sprawia, że żółta koszulka jest w zasięgu mistrza olimpijskiego z Rio. Belg będzie w stanie powalczyć o nią w poniedziałek, wtorek i środę, ale polska grupa szczególnie poważnie przygotowywała się właśnie do trzeciego odcinka.

- Chcielibyśmy, by po "drużynówce" strata do lidera nie była zbyt duża i żeby Greg następnego dnia mógł powalczyć o żółtą koszulkę. Trzeci etap do Epernay ma i trochę odcinków brukowych, i troszeczkę trudniejszy finisz, ale nie jest tak ciężki, żeby walczyli o wygraną górale. Jeśli się uda i Greg zdobędzie koszulkę, to będzie miał szansę utrzymać ją przez kilka dni - zapowiedział przed Grand Depart Łukasz Wiśniowski, który przed rozpoczęciem Tour de France wybrał się nawet wraz z kolegami na rekonesans trasy trzeciego etapu.

Źródło: Getty Images Greg Van Avermaet (CCC Team) na 1. etapie Tour de France 2019

Szampańskie pagórki

W poniedziałek do przejechania będzie 215 km po dość pofałdowanej trasie z Binche (Belgia) do Epernay (Francja). Trudniejsza będzie druga część dystansu, na której zlokalizowano cztery górskie premie (trzy 3. i jedną 4. kategorii). Van Avermaet wierzy, że Szampania, gdzie finiszować będą kolarze, może okazać się dla niego szczęśliwa.

- To bardzo ładny region. Uwielbiam pić szampana. Końcówka etapu też mi odpowiada. Bardzo ważne będzie odpowiednie ustawienie - powiedział w niedzielę dziennikarzom Belg. - Fajnie byłoby wygrać etap, ale o tym pomyślę dopiero w poniedziałek. Sobotni etap niespecjalnie mnie zmęczył, choć przyznam, że na początku czasówki nogi nie kręciły się najlepiej. Jako zespół zaprezentowaliśmy się dobrze. Motywacji nie brakuje, choć oczywiście nie wiadomo, jak rozwinie się wyścig - przyznał Van Avermaet.

Źródło: letour.com Profil 3. etapu Tour de France 2019

Wielu chętnych na szampana

Dla wielu czołowych grup scenariusz z liderem wyścigu, który nie będzie liczył się w walce o końcowe zwycięstwo, jest jak najbardziej pożądany. Ekipy, które chcą zaoszczędzić jak najwięcej sił na drugi i trzeci tydzień rywalizacji z pewnością nie będą włączały się w pogoń za ewentualnymi uciekinierami. Śmiałków, którzy zechcą w poniedziałek powalczyć o żółtą koszulkę, będzie jednak wielu. Zarówno Van Avermaet, jak i cała ekipa CCC, znów będą musieli pokazać wielką moc.

34-latek z Lokeren ma już na swoim koncie dwa etapowe triumfy w Tour de France - z 2015 i 2016 roku. Przez dziewięć dni (dwa w 2016 i siedem w 2018 roku) jechał też w żółtej koszulce lidera.

