Ewan spełnił marzenie z dzieciństwa. "Nie stracono wiary we mnie"

Julan Alaphilippe z grupy Deceuninck-Quinck Step wykazał się dobrym sercem. Na polecenie dyrektora sportowego zespołu Francuz zjechał do wozu technicznego i zabrał mnóstwo bidonów dla kolegów. Jakby nie było, 27-letni zawodnik to jeden z faworytów. Cały wyścig Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Oto co polski kolarz z grupy Ineos miał do powiedzenia po 2. etapie Wielkiej Pętli. Ekipa "Kwiato" zajęła drugie miejsce za Jumbo-Visma.

We wtorek płaski etap. Ponad 213 km z Reims do Nancy.

4. etap Tour de France to okazja do wykazania się dla sprinterów. Tego typu zawodnikiem jest Łukasz Wiśniowski (CCC Team), który opowiedział o swoich planach przed wtorkowymi zmaganiami.

- W finale była mniejsza grupa, więc dla nas było łatwiej. Bezpiecznie dojechaliśmy do mety. Prawdziwy wyścig rozpocznie się na 6. etapie. To będzie pierwszy poważny test - powiedział Michał Kwiatkowski po 5. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Kolarze Wielkiej Pętli wjeżdżają w góry. Czas na szósty etap Tour de France. Nie wystąpił w nim kolarz CCC Patrick Bevin. - Ma złamane dwa żebra. Lekarz podjął decyzję, że nie ma sensu go forsować. Trudno jechać z taką kontuzją, dlatego odesłaliśmy Patricka do domu - mówi Piotr Wadecki. dyrektor sportowy CCC Team.

- Wszyscy cieszymy się, że udało nam się spokojnie przejechać pierwsze pięć etapów. Na ten górski etap czekaliśmy bardzo długo. On może zatrząść klasyfikacją generalną - mówi Michał Kwiatkowski, kolarz Team Ineos. Szósty etap Tour de France do pierwsza rywalizacja w górach podczas tegorocznej Wielkiej Pętli.

Zaledwie osiem kilometrów po starcie 7. etapu Tour de France doszło do niebezpiecznie wyglądającej kraksy. Uczestniczył w niej Tejay van Garderen. Kolarz EF Education First mocno pokiereszował twarz, na której pojawiły się spore plamy krwi. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Sobota to pagórkowaty etap. 200 km z Macon do Saint-Etienne.

Na 15 kilometrów przed metą 8. etapu Tour de France doszło do kraksy na zjeździe. Uczestniczyli w niej kolarze Team INEOS, w tym lider zespołu Geraint Thomas. Do pomocy szybko ruszył Michał Kwiatkowski, który pomógł założyć mu łańcuch. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Nam nie udało się na 8. etapie. Alessandro De Marchi zaciekle walczył, ale za dużo kosztowało go doścignięcie ucieczki. Natomiast czapki z głów przed De Gendtem, który w piękny sposób wygrał etap. My natomiast nie poddamy się i dalej będziemy próbować odnieść etapowy triumf - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Ewan doczekał się zwycięstwa w Tour de France. Na 11. etapie zadecydowały milimetry Caleb Ewan... czytaj dalej » - Podczas czterech ostatnich sprintów byłem bardzo blisko triumfu. Mój zespół nie stracił jednak we mnie wiary, a ja nie straciłem wiary w moją ekipę. Wiedziałem, że w końcu wszystko się ułoży i będę w stanie być najszybszy - przyznał Ewan, dla którego była to pierwsza etapowa wygrana w Tour de France.

Pomocna dłoń

Etap nie był łatwy i przyjemny dla wszystkich kolarzy.

- 10 kilometrów przed metą rozbił się Jasper De Buyst, ważne ogniwo naszego pociągu sprinterskiego - przypomniał Ewan. - Znajdowałem się z tyłu peletonu. Podjechał jednak do mnie Roger Kluge i dowiózł na koło Groenewegena. Na szczęście miałem silne nogi, by wykończyć pracę. Spełniło się moje marzenie z dzieciństwa. Nie było drugiego takiego wyścigu, w którym tak bardzo mi zależało na zwycięstwie. Tour de France jest tak odległy od Australii, że możemy go śledzić wyłącznie na ekranach telewizorów. To coś fantastycznego - podkreślił lider Lotto-Soudal.

Źródło: Eurosport Fotofinisz Caleba Ewana i Dylana Groenewegena na 11. etaie Tour de France

Wygrywał gdzie indziej

Teraz Ewan ma już na swoim koncie etapowe zwycięstwa we wszystkich Wielkich Tourach. W Giro d'Italia uzbierał trzy (2017, 2019), a w hiszpańskiej Vuelcie - jedno (2015).

W tegorocznym Tour de France Australijczyk trzykrotnie był już trzeci i raz drugi. Wygrać udało mu się dopiero w środę, bez pomocy Jaspera De Buysta i Jensa Keukeleire’a.

Oglądaj Wideo: Eurosport Roger Kluge po 11. etapie Tour de France

Od czwartku góry

Na czwartek zaplanowano górski etap z Tuluzy do Bagneres-de-Bigorre (209,5 kilometra). Na trasie pojawią dwa podjazdy pierwszej kategorii.

