CCC już bez dwóch kolarzy. De Marchi z "głęboką raną ciętą na twarzy"

"On ma głęboką ranę ciętą na twarzy, ale jest przytomny" - poinformowała ekipa CCC.



#TDF2019 We can confirm that @ADM_RossodiBuja was fully conscious after his crash. He has a deep facial laceration and will be taken to hospital for X-rays to determine if he has any fractures. A more detailed update will follow after he has been examined. pic.twitter.com/hm1E8009D3 — CCC Team (@CCCProTeam) 14 July 2019





CCC bez dwóch kolarzy

De Marchi jest drugim zawodnikiem polskiej drużyny wycofanym z wyścigu. W czwartek nie stanął na starcie szóstego etapu Nowozelandczyk Patrick Bevin z powodu pęknięcia dwóch żeber.

W niedzielę, w dniu święta narodowego Francji, kolarze pokonują liczący 170,5 km pagórkowaty odcinek z Saint-Etienne do miejscowości Brioude, z której pochodzi jeden z faworytów gospodarzy - Romain Bardet.

Po przejechaniu 30 km na czele znajduje się grupa 14 kolarzy, mająca przewagę blisko siedmiu minut nad peletonem. W czołówce nie ma zawodników zagrażających liderowi wyścigu Francuzowi Julianowi Alaphilippe.