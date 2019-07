Waga w dół, forma w górę. Alejandro Valverde: nigdy nie ważyłem tak mało

CCC powalczy o koszulkę lidera Tour de France. Najważniejsze pierwsze dni Łukasz Wiśniowski... czytaj dalej » Hiszpański dziennik "Marca" poinformował, że przy 177 cm wzrostu na początku imprezy w Oksytanii Valverde ważył 58,6 kg, ale na koniec czterodniowej rywalizacji miało to być jeszcze mniej.

Sprawdzian zaliczony

- To prawda, nigdy nie ważyłem tak mało. Jestem bardzo szczupły – przyznał triumfator Vuelta a Espana 2009. – Chciałem osiągnąć taką wagę, by zobaczyć, jak z nią będzie radził sobie mój organizm. Musiałem uważać, by nie przesadzić, bo to mogłoby spowodować utratę mięśni i siły. W Oksytanii zorientowałem się, że organizm zareagował dobrze, wyniki były zadowalające – dodał.

Pod koniec czerwca Valverde pojechał też w wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii, który wygrał. Do startu w Los Alcazares przytył o kilogram. Jak sam jednak stwierdził, tak dokładne kontrolowanie wagi nie będzie możliwe podczas trzytygodniowego Tour de France.

- Wielka Pętla to nie cztery dni rywalizacji, a 21. To wymagająca impreza. Sądzę, że ten kilogram więcej w kontekście startu we Francji może okazać się bardzo cenny – ocenił.

Triumwirat Movistaru

Do Francji grupa Movistar przyjedzie w mocnym składzie. Obok Valverde pojadą Nairo Quintana, Mikel Landa, Marc Soler, Andrey Amador, Carlos Verona, Imanol Erviti i Nelson Oliveira. Podczas górskich etapów niewiele ekip będzie dysponowało tak wielką siłą.

"El Bala" już wcześniej zapowiedział, że nie zamierza interesować się klasyfikacją generalną. Do rywalizacji o żółtą koszulkę włączyć się powinni Quintana i Landa, choć Hiszpan ma już w nogach Giro d'Italia, gdzie pomagał w odniesieniu końcowego zwycięstwa Richardowi Carapazowi.

Przed rokiem Landa ukończył Tour de France na siódmym miejscu, Quintana na dziesiątym, a Valverde na 14.

