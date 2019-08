Dumoulin zmienił pracodawcę. Jego nowa grupa chce wygrać Tour de France

Zapobiegł nieszczęściu na torze. Latający bohater bez peleryny Bohaterska akcja... czytaj dalej » O podpisaniu trzyletniej umowy z Dumoulinem grupa Jumbo-Visma poinformowała w poniedziałek.

- Mamy jedno marzenie – triumf w największym wyścigu świata. Razem z Tomem będziemy w stanie powalczyć o jego spełnienie – podkreślono w filmie promującym pozyskanie jednego z najlepszych kolarzy na świecie.

Nowy dream team?

Obecny sezon pokazał, że nawet bez Dumoulina grupa Jumbo-Visma należała do najmocniejszych w World Tourze. Roglic zdołał w tym roku wygrać Tirreno-Adriatico, Tour de Romandie, a Giro d'Italia ukończyć na trzecim miejscu. Z kolei Kruijswijk stanął na najniższym stopniu podium Wielkiej Pętli. Tymczasem w składzie ekipy są jeszcze takie asy, jak George Bennett, Laurens De Plus czy jeden z najlepszych pomocników świata - Tony Martin.

- Nie mogę doczekać się nowych wyzwań, a grupa Jumbo-Visma jest dla mnie wymarzonym miejscem. Rozpoczynałem karierę w Rabobank Continental team, z którego wyrosła później Jumbo-Visma. Czuję się, jakbym wracał do domu. Miło jest znów reprezentować barwy holenderskiej grupy – podkreślił mistrz świata w jeździe na czas z 2017 roku.



We have a dream. So from now on we don’t fight against each other, but with each other. Together. For the same dream. #samenwinnenpic.twitter.com/anA4OwTgjT — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) 19 August 2019





Dumoulin w obecnym sezonie już nie wystąpi. Jego ambitne plany względem tegorocznego Tour de France pokrzyżowała kontuzja kolana odniesiona podczas Giro d'Italia. Holender miał wiele pretensji do Team Sunweb za to, jaką ekipa okazała mu pomoc w procesie rekonwalescencji oraz jak wygląda polityka transferowa niemieckiej grupy.