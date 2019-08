"Nie upadek zabija, a uderzenie. To mogło wydarzyć się wszędzie". Mistrz świata o dramacie na Tour de Pologne

Wydarzenia z poniedziałkowego, trzeciego etapu Tour de Pologne wstrząsnęły kolarskim światem. Na 48. kilometrze trasy z Chorzowa do Zabrza 22-letni Lambrecht (Lotto-Soudal) zjechał z drogi i z wielkim impetem uderzył w betonowy przepust.

W konsekwencji poniesionych obrażeń Belg zmarł na stole operacyjnym w rybnickim szpitalu.

Śmiertelne uderzenie

Wobec tragedii zaczęły pojawiać się pytania, czy wypadku można było uniknąć, czy wpływ na niego mogło mieć przygotowanie trasy. Boonen nie wini organizatorów. Co więcej, uważa, że zapewnili kolarzom bardzo dobre warunki do jazdy.

- Tour de Pologne ma bardzo dobrze przygotowane trasy, to po prostu nieszczęście. To mogło stać się wszędzie. Na wyścigu Tour of Belgium coś podobnego spotkało Stiga Broeckxa. Bjorgowi przytrafił się niefortunny wypadek, takie zawsze się zdarzają. W trakcie trwania wyścigu wszystko dzieje się bardzo szybko. Na wąskiej drodze jest wielu kolarzy, którzy przepychają się między sobą, pędzą samochody i nagle kolarz uderza w przepust lub słup telefoniczny. To nie upadek zabija, a uderzenie. Wyhamowanie z prędkości 50 kilometrów na godzinę do zera jest śmiertelne - stwierdził dwukrotny mistrz świata w kolarstwie Boonen w wywiadzie dla telewizji VTM.

Miejsce tragedii na Tour de Pologne. "To był prosty odcinek drogi" Nie wiadomo, z... czytaj dalej » - Podobna sytuacja może się na Tour de Pologne powtórzyć w ciągu dziesięciu kolejnych lat - dodał 39-latek, który w zawodowym peletonie jeździł nieprzerwanie przez 15 lat od 2002 roku.

"Co możemy zrobić?"

Boonen został również zapytany, czy zna receptę na to, by zawodowe kolarstwo stało się bezpieczniejsze.

- Co możemy zrobić? Kiedy peleton przejeżdża 150 czy 200 kilometrów po publicznych drogach, całe te 200 kilometrów musiałoby być chronione. To niemożliwe. Trzeba było zabezpieczyć wszystkie potencjalnie groźne miejsca, dosłownie wszystkie. Kiedy zabezpieczysz ich tysiąc, a zapomnisz o jednym, to wypadki i tak będą się zdarzać - stwierdził.

Wobec poniedziałkowej tragedii wtorkowy etap został z neutralizowany. Kolarze nie ścigali się, a ich jazda była hołdem dla Lambrechta. Takie rozwiązanie było efektem porozumienia dyrektora Tour de Pologne Czesława Langa z drużynami startującymi w wyścigu.

W środę zawodnicy wrócą do rywalizacji.