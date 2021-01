Tour de France czy igrzyska w Tokio? Kolarze mogą spać spokojnie

Video: Eurosport

Roglić nie dał rady! Słoweniec stracił koszulkę lidera na...

Przed rozpoczęciem 20. etapu Tour de France Primoż Roglić miał prawie minutę przewagi w klasyfikacji generalnej nad drugim Tadejem Pogacarem. To jednak było za mało, gdyż Słoweniec z Jumbo-Visma stracił prawie dwie minuty do najlepszego na czasówce Pogacara i to właśnie kolarz UAE-Team Emirates zosał nowym liderem wyścigu.

