Tylko trzech polskich kolarzy w wyścigu ze startu wspólnego w Tokio

24.09 | Duński kolarz, Johan Price-Pejtersen, wjechał w tak wielką kałużę, że przypominała jezioro. Nieszczęśnik nie zdołał już z niej wyjechać. Zaliczył spektakularną wywrotkę do wody, której chyba nawet przy okazji się opił. Po tej przygodzie zajął ostatnie miejsce w gronie zawodników, którzy dojechali do mety. Jego strata była kolosalna - 11 minut i 34 sekundy.

Cała droga wolna, ale nieraz to i to za mało. Podczas wyścigu orlików dwóch kolarzy wpadło do rowu. Mistrzostwa świata w kolarstwie na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Na 128 kilometrów do mety Nils Eekhoff uczestniczył w kraksie. Holender dość szybko się pozbierał i rozpoczął pogoń za peletonem. Pomagał sobie, jadąc za samochodami. To mogło spowodować reakcję jury, które zdecydowało się zdyskwalifikować Eekhoffa. Mistrzem świata został Włoch Samuele Battistella.

Mas zwycięzcą wyścigu Tour of Guangxi. Marczyński królem gór Enric Mas... czytaj dalej » To efekt opublikowanego we wtorek najnowszego rankingu narodów UCI, na podstawie którego przydzielane są kwoty startowe dla poszczególnych krajów. Polska zajmuje w tym rankingu dopiero 17. pozycję, z dorobkiem 3660,55 punktów, co plasuje ją w gronie ośmiu państw, mogących wystawić w wyścigu ze startu wspólnego po trzech kolarzy. Ta sytuacja może znacząco utrudnić walkę o kolejny olimpijski medal Rafałowi Majce. Brązowy medalista z Rio na bardzo trudnej trasie w Tokio będzie się musiał mierzyć z mocnymi rywalami, wspieranymi przez silne i liczniejsze ekipy.

Sześć krajów, które zajmują czołowe pozycje w rankingu, będzie uprawnionych do zgłoszenia aż pięciu swoich zawodników. W 5-osobowych składach wystartują ekipy Belgii, Włoch, Holandii, Francji, Kolumbii i Hiszpanii. Z kolei Słowenia, Niemcy, Australia, Dania, Wielka Brytania, Norwegia i Szwajcaria, wystawią do rywalizacji zespoły 4-osobowe. Łącznie na starcie wyścigu ze startu wspólnego stanie 128 kolarzy.

Polki w lepszej sytuacji od mężczyzn

W nieco lepszej sytuacji znajdzie się reprezentacja kobiet, która również będzie się składała z trzech zawodniczek. Ale w odróżnieniu od wyścigu mężczyzn, wśród 65 startujących, reprezentantki tylko pięciu krajów wystąpią w składach o jedną zawodniczkę większych niż reprezentacja Polski. W 4-osobowych zespołach pojadą zawodniczki Holandii, Włoch, Niemiec, Australii i USA. Tę sytuację polskie zawodniczki zawdzięczają ósmej lokacie w rankingu UCI.

Wyścigi ze startu wspólnego w Tokio rozegrane zostaną 25 lipca (mężczyźni) i 26 lipca (kobiety) 2020 roku. 29 lipca odbędą się konkurencje jazdy indywidualnej na czas, w których do walki o olimpijskie medale stanie jeden Polak i jedna Polka.