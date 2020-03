Wiek to tylko liczba. Valverde i tak chce pojechać do Tokio

"Kolarstwo może runąć, jeśli Tour de France zostanie odwołany" Patrick Lefevere,... czytaj dalej » Tokijskie igrzyska miały być dla Hiszpana najważniejszym punktem obecnego sezonu. Z powodu pandemii koronawirusa zostały jednak przełożone.

- Jeśli selekcjoner włączy mnie do olimpijskiego składu, to w Japonii dam z siebie wszystko - powiedział w opublikowanym w internecie materiale wideo.

Jeden z najstarszych kolarzy w peletonie

Valverde w zawodowym peletonie ściga się od 2002 roku. W 2009 triumfował w Vuelta a Espana. W największym hiszpańskim wyścigu wygrał łącznie 13 etapów. Na koncie ma także m.in. cztery wygrane odcinki Tour de France, w którym najwyższe, trzecie miejsce zajął w 2015 roku. W mistrzostwach świata ze startu wspólnego oprócz złota w Innsbrucku (2018) wywalczył dwa srebrne (Hamilton 2003, Madryt 2005) i cztery brązowe medale (Salzburg 2006, Valkenburg 2012, Florencja 2013, Ponferrada 2014).



- Mój kontrakt z ekipą Movistar wygasa z końcem sezonu 2021. Nie wiem, czy później go przedłużę - przyznał zawodnik, który 25 kwietnia skończy 40 lat.