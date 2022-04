Centymetry od kraksy. Kolarz pojechał pod prąd, uciekał przez barierki

Taki finisz w Scheldeprijs to rzadkość. Kristoff zagrał va banque 34-letni Norweg... czytaj dalej » W kolarskim świecie taki widok nie jest niczym nowym. Zawodnicy często udają się do samochodów lub autokarów swoich grup, przemierzając trasę wyścigu w przeciwnym kierunku. Dzięki temu nie muszą manewrować między kibicami, obsługą zawodów, przedstawicielami mediów i stałymi przeszkodami. Czym innym jest jednak opuszczenie strefy mety w ten sposób na etapie górskim lub gdy rywalizację ukończyli już niemal wszyscy, a czym innym, gdy trwa walka o miejsca w czołowej dwudziestce i w finałowym sprincie uczestniczy grupa kilkunastu kolarzy, jak miało to miejsce w tym przypadku.

Na szczęście ostatnia prosta w miejscowości Schoten była dość długa. Merlier, który wyścig Scheldeprijs ukończył w środę na 9. miejscu, był w stanie odpowiednio wcześnie dostrzec zbliżających się do mety kolarzy, którzy stoczyć mieli walkę o 14. lokatę.

W ostatniej chwili

29-letni Belg zareagował natychmiast. Najpierw przez okalające trasę barierki przerzucił swój rower, a następnie wskoczył na nie sam, w ostatnich chwili uciekając z nogami przed szarżującym lewą stroną szosy Fabio Jakobsenem (Quick-Step Alpha Vinyl). Od końcowej linii dzieliło ich 250 metrów.

- To było głupie i Merlier dobrze o tym wie – ocenił brytyjski komentator Eurosportu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Tim Merlier musiał skakać przez barierki podczas Scheldeprijs

Tim Merlier przeprosił za swój czyn

Za swój czyn belgijski kolarz przeprosił potem w mediach społecznościowych.

"Gdy po ukończeniu wyścigu skierowałem się w stronę parkingu, myślałem, że wszyscy kolarze ukończyli już rywalizację. Nikt mnie nie zatrzymał. Wcześniej wiedziałem, że za moimi plecami jedzie już tylko jedna grupa. Stworzenie zagrożenia nie było moją intencją. Jeśli to zrobiłem, chcę przeprosić" – napisał Merlier.



It was by no means my intention to endanger anyone, and I would like to apologize if I did — Tim Merlier (@MerlierTim) April 6, 2022





Z 14-osobowej grupy najszybciej finiszował Arnaud de Lie (Lotto-Soudal). Jechał w niej również 19. na mecie Szymon Sajnok (Cofidis).

Środowy wyścig Scheldeprijs zakończył się zwycięstwem Alexandra Kristoffa (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux), który nad wspomnianą grupą miał ponad trzy i pół minuty przewagi.