Belgijski kolarz zachodzi w głowę: po co ludziom tyle papieru toaletowego?

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

Zobacz, co wydarzyło się podczas ostatniego, 7. etapu Paryż - Nicea. Etapowym triumfatorem został Nairo Quintana (Arkea Samsic), cały wyścig wygrał Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe).

Nairo Quintana z zespołu Arkea Samsic odniósł triumf na ostatnim, siódmym etapie Paryż - Nicea. Drugie miejsce zajął Tiesj Benoot (Sunweb), który do Quintany stracił 46 sekund. Cały wyścig wygrał Niemiec Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe). Ósmy etap, który był zaplanowany na niedzielę, nie zostanie rozegrany.

Belg Tiesj Benoot (Team Sunweb) po solowej akcji wygrał 6. etap Paryż-Nicea z Sorgues do Apt. Transmisje z wyścigu w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rozpisana na osiem etapów impreza długo opierała się koronawirusowi, ale w końcu organizatorzy nie mieli wyjścia i zakończyli ją dzień przed czasem.

W takiej sytuacji zwycięstwo w niepełnym wyścigu Paryż-Nicea przyznano Maximilianowi Schachmannowi z grupy Bora-Hansgrohe. Na drugim miejscu zmagania ukończył najlepszy na szóstym etapie Benoot, który do zwycięzcy stracił 18 sekund. Był to ostatni na długo akcent w kolarskim kalendarzu. Z powodu pandemii odwołano lub w najlepszym przypadku przełożono wszystkie wyścigi aż do końca maja, w tym Giro d'Italia.

Peleton walczy z wirusem i nudą. Zostań w domu, baw się i trenuj Tour de... czytaj dalej » W związku z zaleceniami grupy kolarskie zawiesiły treningi, a kolarze zaszyli się w domach. Benoot stara się znaleźć plusy w tej trudnej dla wszystkich sytuacji.

Realizuje się w czterech ścianach

- Tuż przed wyścigiem Paryż-Nicea miałem jeden egzamin. Poszedł mi bardzo dobrze. Dzięki koronawirusowi będę mógł uzyskać dyplom trochę szybciej - przyznał belgijski kolarz w rozmowie z belgijskim serwisem Sporza.

Wywiad został przeprowadzony w bezpieczny sposób, za pośrednictwem Facebook Live. Benoot oczywiście przebywał w domu. Teraz pozostaje mu się realizować właśnie w czterech ścianach. - Mam trochę więcej czasu na prace domowe. W czwartek robiliśmy z dziewczyną pizzę - opowiedział.

Z kanapy Benoot przygląda się wydarzeniom na świecie. I zachodzi w głowę, co dzieje się w supermarketach. Kolarz Sunwebu zwrócił uwagę na osoby z wózkami sklepowymi wypełnionymi po brzegi rolkami papieru toaletowego.

- Nie rozumiem, po co ludziom tyle papieru toaletowego. W razie czego zawsze można zadbać o czystość w inny sposób - stwierdził przytomnie 26-latek.

Benoot też zrobił zapasy, tylko że lodów. - Lubię szczególnie te ze słonym karmelem. Co prawda to wszystko ma dużo kalorii, ale teraz mogę sobie pozwolić, żeby trochę przybrać na wadze.