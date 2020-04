De Gendt wyrzucony z wirtualnego wyścigu. Jechał zbyt szybko

"Albo minąłeś się z powołaniem, nie zostając zawodowcem, albo coś jest nie tak z jednym z twoich urządzeń" - komunikat tej treści pojawił się na ekranie De Gendta.

Triumfator etapów trzech Wielkich Tourów postanowił zareagować i za pośrednictwem mediów społecznościowych napisał do producenta symulatora, by ten "zmienił jego statystyki, bo ze względu na nadludzką moc wyrzucony został z wyścigu".



@GoZwift i got thrown out of a race because of my superhuman power. Can you fix the stats for me? pic.twitter.com/JqSQFvx6oC — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) March 31, 2020





Bezlitosny system

Symulator oblicza prędkość każdego gracza, porównując stosunek mocy do wagi. To wymaga uczciwości ze strony uczestników wyścigu, podających swoją wagę. Aby zniechęcić ludzi do oszukiwania, aplikacja eliminuje osiągi, które jej zdaniem są nierealistyczne. Tak oceniono moc wykręcaną przez belgijskiego kolarza.

Kolarze muszą poczekać. Wszystkie wyścigi zawieszone do 1 czerwca Wszystkie wyścigi... czytaj dalej » - Na podjeździe starałem się odwzorować moje osiągi z wyścigów. Nagle okazało się, że zostałem zablokowany - tłumaczył De Gendt dziennikowi "Het Nieuwsblad". - Po takiej neutralizacji można pedałować dalej z całych sił, ale program sprawia, że poruszasz się niesamowicie wolno. Można najeść się wstydu, gdy dochodzi do czegoś takiego podczas wyścigu - dodał.

- Moje osiągi nie były jakieś wyjątkowe. Przez jakiś czas jechałem z mocą 500-550 watów. Być może dla kolarskiego turysty to wynik nierealistycznie wysoki, ale dla zawodowców to coś normalnego, o ile chce się wygrywać wyścigi - ocenił Belg.

Apel De Gendta

Podczas pandemii koronawirusa bardzo wielu zawodowców zmuszonych jest do korzystania z symulatorów w warunkach domowych. Nie dziwi zatem apel De Gendta do producenta o poluzowanie restrykcji i większą tolerancję dla wyników odbiegających od normy.

- Oczywiście to tylko gra. Jednak przy moim nazwisku pojawia się adnotacja, że jestem zawodowcem. W tej sytuacji tolerancja programu powinna trochę różnić się od zwyczajowej - zauważył De Gendt. - Treningi na symulatorze są dla mnie idealne, bo na zewnątrz mogę jeździć wyłącznie po płaskim terenie - zakończył.