Chciał wygrać Tour de France, zakończył go płacząc. "Największe rozczarowanie w karierze"

- Nam nie udało się na 8. etapie. Alessandro De Marchi zaciekle walczył, ale za dużo kosztowało go doścignięcie ucieczki. Natomiast czapki z głów przed De Gendtem, który w piękny sposób wygrał etap. My natomiast nie poddamy się i dalej będziemy próbować odnieść etapowy triumf - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki.

- Oszczędzałem siły, wiedziałem, że z tyłu jest Adam, ale gdy pojawiła się szansa, to z niej skorzystałem. Zaatakowałem przed ostatnim zakrętem i to się udało - powiedział po zwycięstwie na 12. etapie Tour de France, Simon Yates.

- To nie będzie łatwa czasówka. Początek będzie bardo ważny. Chcę pojechać na 100%, ale zobaczymy, jak to się przełoży na wynik - powiedział Łukasz Wiśniowski (CCC Team) przed 13. etapem Tour de France.

Trzynastka okazała się bardzo pechowa dla kolarza Jumbo-Visma. Wout Van Aert na kilometr przed finiszem jazdy indywidualnej na czas zahaczył o barierkę, w wyniku czego został przewieziony do szpitala. To koniec Wielkiej Pętli dla Belga.

- To, co zrobił Julian Alaphilippe na czasówce, pokazało, że wyrósł na jednego z najmocniejszych zawodników. Myślę, że ma szansę na podium w Paryżu. Natomiast my dzisiaj liczymy na ataki Simona Geschkego oraz Serge'a Pauwelsa - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki.

Adam Pluciński opowiedział, co znajduje się w cieżarówce CCC Team. Jedzenie, ekspres do kawy, tysiące bidonów - w tym pojeździe jest wszystko.

- Wszystkie zwycięstwa na Tour de France to coś wspaniałego, ale to na Tourmalet smakuje najlepiej. Publiczność była wspaniała, a ja czułem się uskrzydlony - powiedział triumfator 14. etapu Wielkiej Pętli.

- No cóż. Wiedziałem, że będzie ciężko, ale starałem się utrzymać w czołówce. Próbowałem utrzymać swoje tempo. Dziś po prostu mi nie szło. To nie był mój dzień. Jestem rozczarowany, ale mogłem tylko minimalizować straty - mówił na mecie 14. etapu Wielkiej Pętli Geraint Thomas (Team Ineos).

Kolarz Bora-Hansgrohe co prawda nie wygrał czternastego etapu z Tarbes do Tourmalet, ale zakończył go spektakularnie. Ku uciesze gospodarzy wygrał Thibaut Pinot, show skradł wszystkim Peter Sagan. Końcówkę etapu przejechał na jednym kółku, pozdrawiając zgromadzonych na mecie kibiców.

Przez lawiny skrócono sobotni etap Tour de France. Bernal jeszcze bliżej zwycięstwa Sobotni,... czytaj dalej » Emocje Pinota potęgowała wyjątkowość tegorocznej Wielkiej Pętli. 29-letni kolarz już w swoim debiucie w największym wyścigu świata odniósł w 2012 roku etapowe zwycięstwo. Dwa lata później stanął na końcowym podium na Polach Elizejskich (był trzeci).

Od tego czasu nie błyszczał jednak w Tour de France, nie kończąc edycji z 2016 i 2017 roku. W tym czasie potrafił na czwartym miejscu ukończyć Giro d'Italia (2017) i na siódmym Vuelta a Espana (2018), ale w swoim narodowym tourze sięgnął raptem po pojedyncze zwycięstwo etapowe (2015).

Wielka forma Pinota

W tym sezonie wszystko miało wyglądać inaczej i do piątku wyglądało. Choć na 10. etapie Pinot poniósł niemal dwuminutową stratę przez boczne wiatry, to zdołał odrobić ją w Pirenejach i wygrać na słynnej Col du Tourmalet. Dzień później, na Prat d'Albis, znów prezentował się najlepiej i zdołał awansować na czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej, a jego strata do lidera Juliana Alaphilippe'a stopniała do ledwie 1:50. Gdy wydawało się, że Pinot jest w stanie włączyć się do walki nawet o końcowe zwycięstwo, na które Francja czeka od 1985 roku, dała o sobie znać kontuzja ze środowego odcinka.

- Od niedzieli w Pirenejach czułem, że stać mnie na zwycięstwo. Bez kontuzji, włączyłbym się do walki o triumf w wyścigu. Teraz już się nie dowiem, czy było to możliwe - powiedział po rezygnacji z dalszej jazdy Pinot.

Źródło: Getty Images Thibaut Pinot wycofał się z Tour de France 2019 na 19. etapie

Walczył do końca

W środę, gdy starając się ominąć kraksę, nabawił się kontuzji mięśnia uda, nie miał jeszcze pojęcia, jak poważny jest to uraz. Ból dał o sobie znać dopiero w czwartek, a wieczorem kolarz z wielkimi problemami wchodził po schodach do pokoju hotelowego. Miał nadzieję, że po nocy dolegliwości przynajmniej częściowo ustąpią, ale stało się inaczej.

- W piątek rano było źle. Zdecydowałem się wystartować, ale nie dało się zrobić niczego więcej. Zawsze walczę do końca. Miałem nadzieję, że przy odrobinie szczęścia jakoś sobie poradzę. Wyszło jednak inaczej. To największe rozczarowanie w mojej karierze - podsumował Francuz, który zszedł z roweru po 30 km 19. etapu.

Sobotni etap też skrócono

W tym roku organizatorzy Tour de France zmuszeni zostali do skrócenia dwóch ostatnich alpejskich odcinków. W piątek z powodu gradu i opadów śniegu z deszczem zatrzymano kolarzy podczas zjazdu z przełęczy Iseran, a w sobotę z powodu lawin błotnych zmuszono do ominięcia przełęczy Cormet de Roselend. Zły stan dróg sprawił, że 20. etap skrócony został ze 131 km do zaledwie 59 km (Albertville - Val Thorens).

