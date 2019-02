Grupa Kwiatkowskiego wciąż szuka pieniędzy. W Kolumbii nie znalazła

Po raz kolejny sytuacja w Tour de France układa się pod dyktando Team Sky. W najważniejszych momentach to właśnie oni rozdają karty. Na czym polega ich dominacja? Odpowiedzi szukali esperci w studiu Eurosportu. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

To był trudny etap dla Michała Kwiatkowskiego. Polak w czwartym dniu zmagań na Vuelcie przyjechał kilka minut za zwycięzcą Benem Kingiem. Mimo sporej straty kolarz grupy Sky utrzymał pozycję lidera. Oglądaj wyścig na antenach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Brailsford pojawił się w Kolumbii przy okazji tamtejszego wyścigu wieloetapowego Tour Columbia. Obecność w tym kraju wykorzystał na spotkanie z prezydentem Ivanem Duque Marquezem i dyrektorem tamtejszego ministerstwa sportu Ernesto Luceną.

Od razu pojawiły się spekulacje, że kolumbijska firma z branży paliwowej Ecopetrol (skarb państwa posiada w niej 80 proc. udziałów) miałaby zostać nowym sponsorem grupy. Doniesień dziennika "La Gazzetta dello Sport" komentować jednak Brailsford nie chciał.

- Kolumbijskie kolarstwo ma niesamowity potencjał, wszyscy to wiedzą. Ja jednak rozmawiałem z przedstawicielami rządu o kwestiach prywatnych. Nie zmienia to faktu, że w najbliższych latach kolumbijskie kolarstwo wciąż będzie się rozwijać, a w przyszłości należeć będzie do światowej czołówki – ocenił Brailsford.

- Jestem otwarty na współpracę. Jeśli macie jakieś oferty, dzwońcie – zwrócił się następnie Brytyjczyk do dziennikarzy.

W grudniu 2018 roku koncern Sky poinformował, że wraz z zakończeniem sezonu 2019 wycofa się ze sponsorowania zespołu kolarskiego. Szef ekipy Dave Brailsford od razu rozpoczął poszukiwania nowego sponsora. Jako pierwszy zainteresowanie współpracą okazał Tim Kay, szef Chinese Cycling Global Project. W ostatnich tygodniach temat jednak ucichł.

Grupa zatrudnia trzech kolumbijskich kolarzy - Egana Bernala, Sebastiana Henao i Ivana Sosę.

Zawodnikami Sky są też Michał Kwiatkowski i Michał Gołaś.