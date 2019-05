Przestała istnieć grupa kolarska Sky. Obawiano się protestów

21 etapów, ponad 3500 km do przejechania. 102. edycja Giro d'Italia rozpocznie się 11 maja, a zakończy się 2 czerwca. Zobacz co czeka kolarzy!

W nowych barwach grupa startować będzie do końca sezonu. Podczas oficjalnej prezentacji w pubie The Fountaine Inn obecny był czterokrotny triumfator Tour de France Chris Froome. Po raz pierwszy Team Ineos pojedzie w czerwono-czarnych strojach podczas piątej edycji Tour de Yorkshire, która rozpocznie się w czwartek.

- To wielki dzień dla naszej ekipy, kibiców i całego kolarstwa. Otwieramy dzisiaj nowy i ekscytujący rozdział. Z optymizmem patrzymy w przyszłość z firmą Ineos u sterów – poinformował szef grupy sir Dave Brailsford.



Our new @TeamINEOS look, debuting at the Tour de Yorkshire pic.twitter.com/bvSdCYduKH — Team INEOS (@TeamINEOS) 1 May 2019







Obawy przed protestami

Co ciekawe, miejsce konferencji trzymane było w tajemnicy ze względu na obawy związane z możliwymi protestami. Petrochemiczny gigant Ineos już dawno znalazł się w ogniu krytyki ekologów za szczelinowanie hydrauliczne w odwiertach i co za tym idzie niszczenie środowiska brytyjskiej prowincji.

Firma jest także jednym z największych producentów plastiku na świecie. Aktywiści wypominają hipokryzję Brailsfordowi i całej ekipie, która w poprzednim sezonie zaangażowała się w kampanią społeczną "Ocean Rescue", zwracającą uwagę na problem zanieczyszczenia oceanów plastikiem. Podczas Tour de France kolarze Sky jeździli z logotypem wieloryba na koszulkach i z hashtagiem #passonplastic.

Ekolodzy mogą być za to widoczni podczas wyścigu w Yorkshire. Na tę okazję wyprodukowano ponoć 15 tys. masek z wizerunkiem szefa firmy Jima Ratcliffe'a z doczepionymi diabelskimi rogami.

- Nie angażowałbym się w szczelinowanie, gdyby to było niebezpieczne. Jedyne, co robimy, to pompujemy w te miejsca wodę. Powodem do wstydu jest to, że północna Anglia pozbawiona jest tańszej energii, a rząd słucha jedynie hałaśliwej garstki ludzi zamiast spojrzeć na naukę – powiedział na konferencji prasowej Ratcliffe, najbogatszy obecnie Brytyjczyk.

Podczas prezentacji nie poinformowano, jak długo trwać będzie umowa Ineosu z kolarską grupą.

Transformacja zakończona

Sky i 21st Century Fox osiągnęły porozumienie co do przyszłości grupy z firmą Ineos w połowie marca. Nowego właściciela Dave Brailsford szukał od grudnia, gdy okazało się, że koncern Sky kończy wspieranie ekipy po 2019 roku.

Jim Ratcliffe jest założycielem firmy Ineos. To jedna z dwóch największych firm z branży petrochemicznej na świecie, z dochodami przewyższającymi 90 miliardów dolarów. Do Ratcliffe'a należy 60 proc. jej akcji.