Team Ineos myśli o wygraniu Giro, Tour de France i Vuelty. "Jeśli ktoś ma to zrobić, to my"

Ten obrazek przejdzie do historii Tour de France. Ubiegłoroczny zwycięzca Wielkiej Pętli Geraint Thomas wpadł na metę 20. etapu wraz z tegorocznym triumfatorem Eganem Bernalem. Walijczyk, który jeździ z Kolumbijczykiem w jednej grupie INEOS, wykonał symboliczny gest - podniósł rękę swojego kolegi z grupy, pokazując, że w tym roku to 22-latek rządzi we Francji.

Kilkanaście dni temu Egan Bernal został triumfatorem 106. edycji Tour de France. Teraz Kolumbijczyk wrócił do swojej ojczyzny, gdzie został hucznie przywitany. Tysiące fanów przyszło uczcić jego sukces w Wielkiej Pętli.

Wielka impreza w Kolumbii. Bernal wrócił do kraju po...

Wielka impreza w Kolumbii. Bernal wrócił do kraju po wygraniu...

Wprowadzie do końca Tour de France został tylko jeden etap, ale Egan Bernal może już świętować wygraną w wyścigu. W sobotę Kolumbijczyk przyjmował pierwsze gratulacje. "Ciesz się człowieku"- powiedział mu jego kolega z grupy INEOS Geraint Thomas.

Mamma mia! Peter Sagan zadebiutuje w Giro d'Italia Trudno w to... czytaj dalej » Rywale już dziś domagają się wprowadzenia limitów budżetowych. Konkurowanie z najbogatszą grupą w peletonie staje się niemal niemożliwe. Ineos (poprzednio Sky) wygrał siedem z ostatnich ośmiu edycji Tour de France, a Chris Froome dodał do tego dwa triumfy w hiszpańskiej Vuelcie i jeden w Giro. O sile zespołu najlepiej świadczy fakt, że w tym roku jego kolarze Egan Bernal i Geraint Thomas zajęli dwa czołowe miejsca w Wielkiej Pętli, choć na starcie zabrakło Froome'a, niekwestionowanego lidera.

Plejada gwiazd

W przyszłym sezonie skład grupy Michała Kwiatkowskiego i Michała Gołasia wyglądać będzie jeszcze bardziej imponująco. Carapaz (poprzednio Movistar) i Dennis (o ile dołączy; poprzednio Bahrain-Merida) to absolutna elita zawodowego peletonu. Tymczasem młodzi Paweł Siwakow, Tao Geoghegan Hart i Ivan Sosa za kilka miesięcy będą jeszcze lepsi i być może na stałe włączą się do walki o zwycięstwa w wyścigach World Touru. Mając tak wielu znakomitych kolarzy, zwycięstwo we wszystkich wielkich tourach w 2020 roku wydaje się realną perspektywą.

- Dlaczego nie powinniśmy marzyć o wielkich osiągnięciach? Jeśli ktoś ma to zrobić, to my – powiedział kolarz Ineosu Filippo Ganna w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport".

Oglądaj Wideo: Eurosport Michał Kwiatkowski podsumował Tour de France

Rywale zderzają się ze ścianą

Podobnego zdania jest konkurencja, o czym świadczą słowa dyrektora sportowego Movistaru, Maxa Sciandriego, który poprowadził w tym roku Carapaza do zwycięstwa w Giro.

- Carapaz może pojechać Giro i Vueltę, a Froome i Bernal w spokoju skupić się na Tour de France. A są przecież jeszcze Thomas i Dennis, który w pojedynkę może przez cały dzień holować swoich liderów. Oni mogą robić, co tylko chcą – ocenił Sciandri.

- W ten sposób kupujesz pewność. Kupujesz zdolność odnoszenia zwycięstw. Zderzamy się ze ścianą nieograniczonych pieniędzy – już przed rokiem wskazywał Jonathan Vaughters, menedżer grupy EF Education First. – Pytanie, czy wszyscy oni rzeczywiście są jednym zespołem i czy to przyjemnie ogląda się kibicom – dodał.

Oglądaj Wideo: Eurosport Tak prezentuje się trasa Tour de France 2020

UCI ograniczy budżety?

Zwolennikiem wprowadzenia ograniczeń budżetowych jest również prezydent UCI David Lappartient.

- Jestem przeciwnikiem stosowania pułapu wynagrodzeń. Uważam, że kolarz może zarabiać, ile tylko chce, a grupa powinna mieć możliwość spełnienia jego oczekiwań. Chciałbym jednak wprowadzić ogólny "sufit" dla budżetów. Jeśli jednemu zawodnikowi płaci się ogromną pensję, dla pozostałych powinno mieć się mniej pieniędzy. To sprawiłoby, że najmocniejsi kolarze reprezentowaliby barwy różnych zespołów – stwierdził Lappartient.

Nie zmienia to faktu, że międzynarodowe władze obecność tak bogatych sponsorów uważają za zbawienną w kontekście budowy solidnych podstaw finansowych kolarstwa.