Pogacar wygrał Tour of California. Bol ograł na finiszu Sagana

Remi Cavagna (Deceuninck - Quick Step) triumfował na 3. etapie Tour of California po długim ataku. Drugie miejsce zajął Amerykanin Ben King (Team Dimension Data), a trzecie Niemiec Simon Geschke (CCC Team). Liderem wyścigu pozostał Tejay van Garderen (EF Education First). Tour of California na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kapitalna jazda Tadeja Pogacara na 6. etapie Tour of California. Słoweniec najlepiej poradził sobie z trudnym podjazdem kończącym etap i jako pierwszy minął linię mety. Kolarz UAE-Team Emirates został również nowym liderem wyścigu. Piąte miejsce zajął zawodnik CCC Team Riccardo Zoidl. Tour of California na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Sobotni etap obfitował w ciekawe wydarzenia. Sprzyjał temu profil trasy. Na 141-km, pofałdowanym odcinku z Santa Clarita do Pasadeny zlokalizowano dwie górskie premie – jedną 3. i jedną 2. kategorii. Ostatnich 50 km upłynęło jednak pod znakiem zjazdów i wypłaszczeń.

Walka w klasyfikacji generalnej trwała do samego końca. W ucieczce dnia znalazł się dziewiąty Max Schachmann (Bora-Hansgrohe). Atakować próbował także drugi Sergio Higuita (EF Education First), rozrywając śmiałymi akcjami stawkę.

Wszystkie grupy połączyły się jednak 10 km przed metą i o losach etapu decydował sprinterski finisz. Faworytem końcówki był Sagan, który odniósł już w tym roku jedno etapowe zwycięstwo w Kalifornii. Słowak, triumfator łącznie 16 odcinków Tour of California, został jednak ograny przez Bola, który nie mógł liczyć na pociąg swojej grupy.

Na 11. miejscu rywalizację ukończył Szymon Sajnok (CCC). Jego koledzy w końcówce byli bardzo aktywni, skutecznie ustawiając sprinterski pociąg.

Dobry tydzień grupy CCC

- Spodziewaliśmy się, że dziś będzie etap dla sprinterów, więc chcieliśmy pomóc Sajnokowi w końcówce. Koledzy pomogli Szymonowi ustawić się na dobrej pozycji. Niestety tuż przed samym sprintem spadł on o kilka miejsc. Dobrze się zorganizowaliśmy, ale myślę, że Szymon liczył na lepszy wynik - powiedział dyrektor sportowy CCC Jackson Stewart. - Mimo wszystko, było to dobre zakończenie dobrego tygodnia. Zanotowaliśmy kilka lokat w pierwszej dziesiątce oraz podium w wykonaniu Simona Geschke. Wszyscy wracamy z tego wyścigu z jakimś solidnym wynikiem i z dobrą formą. To był udany, nasz pierwszy Amgen Tour of California - dodał.

W klasyfikacji generalnej najwyższe miejsce z zawodników grupy CCC zajął Austriak Riccardo Zoidl, który był 13.



#AmgenTOC Final Classifications [1/2]



@Amgen leader – @TamauPogi

@VisitCA sprint – @k_asgreen

@Lexus King of the Mountains – @ballero_94pic.twitter.com/vnUtl2zbuS — AmgenTOC (@AmgenTOC) May 18, 2019





Wyniki siódmego etapu:

1. Cees Bol (Holandia) Team Sunweb

2. Peter Sagan (Słowacja) Bora-Hansgrohe

3. Jasper Philipsen (Belgia) UAE Team Emirates

4. Phil Bauhaus (Niemcy) Bahrain-Merida

5. Maximiliano Richeze (Argentyna) Deceuninck-QuickStep

6. Kristoffer Halvorsen (Norwegia) Team Ineos

7. Travis McCabe (USA) USA National Team

8. Andrea Peron (Włochy) Team Novo Nordisk

9. Jens Debusschere (Belgia) Katiusza-Alpecin

10. Edwin Avila (Kolumbia) Israel Cycling Academy

Klasyfikacja końcowa:

1. Tadej Pogacar (Słowenia) UAE Team Emirates 30:01:56

2. Sergio Andres Higuita (Kolumbia) EF Education First 0:00:16

3. Kasper Asgreen (Dania) Deceuninck-QuickStep 0:00:20

4. George Bennett (Nowa Zelandia) Team Jumbo-Visma 0:00:29

5. Richie Porte (Australia) Trek-Segafredo 0:00:41

6. Simon Spilak (Słowenia) Katusha-Alpecin 0:01:03

7. Jesper Hansen (Dania) Cofidis, Solutions Credits 0:01:18

8. Felix Großschartner (Austria) Bora-Hansgrohe

9. Tejay Van Garderen (USA) EF Education First 0:01:22

10. Rohan Dennis (Australia) Bahrain-Merida 0:01:23