Wielki dzień Pogacara, dobry wynik CCC na królewskim etapie

Słowak Peter Sagan (BORA-hansgrohe) okazał się najszybszy w sprincie z peletonu na 1. etapie Tour of California. Drugie miejsce zajął reprezentant USA Travis McCabe, a trzecie Niemiec Max Walscheid (Sunweb). Tour of California na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Duńczyk Kasper Asgreen z zespołu Deceuninck - Quick Step triumfował na 2. etapie Tour of California. Drugie miejsce zajął Amerykanin Tejay van Garderen (EF Education First), a trzecie Włoch Gianni Moscon (Team INEOS). Liderem wyścigu został Van Garderen. Tour of California na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Remi Cavagna (Deceuninck - Quick Step) triumfował na 3. etapie Tour of California po długim ataku. Drugie miejsce zajął Amerykanin Ben King (Team Dimension Data), a trzecie Niemiec Simon Geschke (CCC Team). Liderem wyścigu pozostał Tejay van Garderen (EF Education First). Tour of California na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Choć w piątek peleton do pokonania miał tylko 127,5 km, odcinek był niezwykle trudny. Pojawiły się na nim aż trzy górskie premie pierwszej kategorii, w tym finałowa wspinaczka na Mount Baldy (1942 m n.p.m.). Łączne przewyższenie na niedługiej trasie wyniosło aż 4 tys. metrów.

Ekipy kandydatów do końcowego zwycięstwa w imprezie zabrały się do pracy 40 km przed metą, na podjeździe na Glendora Mountain (1. kat.). To sprawiło, że zlikwidowano ucieczkę, w której wcześniej kręcił m.in. Paweł Bernas (CCC Team) i wówczas selekcja zaczęła się na dobre.

4,2 km przed metą od czołówki odpadł dotychczasowy lider Tejay van Garderen (EF Education First), a do głosu doszli najmocniejsi górale. Wśród nich kręcił Zoidl, który na Mount Baldy był już piąty w 2015 roku.

Moc i opanowanie Zoidla

31-letni Austriak jechał swoim tempem i 3 km przed metą wciąż był z najlepszymi. Ostatecznie końcową linię minął na piątym miejscu, 20 sekund za triumfatorem. W klasyfikacji generalnej Zoidl awansował z 26. pozycji na 13.

- Byłem nieco zaskoczony tym, jak dobrze się czułem – przyznał na mecie kolarz CCC. - Już w czwartek samopoczucie na mniejszych podjazdach było dużo lepsze niż podczas pierwszych etapów wyścigu. Brakowało mi tam nieco przyspieszenia, ale nogi kręciły się dobrze i uznałem to za optymistyczny sygnał. Byłem bardzo zmotywowany, by powalczyć o wysoką lokatę. Znałem ten podjazd, więc wiedziałem, jak rozłożyć siły. Na koniec niewiele brakowało, by utrzymać się z najlepszą trójką-czwórką. To był dobry dzień. Gdyby podjazd był dłuższy, może dogoniłbym Richiego Porte'a, ale i tak cieszę się, że w takim stylu mogłem zakończyć etap i zająć piąte miejsce – podkreślił Zoidl.

Cała pula Pogacara

O zwycięstwo etapowe do samego końca walczyli Pogacar i Higuita, którzy oderwali się od George'a Bennetta (Jumbo-Visma) i Porte'a (Trek-Segafredo). Słoweniec wykazał się większym sprytem na ostatnim zakręcie i to on wygrał szósty etap.

W klasyfikacji generalnej Pogacar ma 16 sekund przewagi nad drugim Higuitą i 20 sekund nad trzecim Kasperem Asgreenem (Deceunick-Quick Step). Van Garderen spadł na dziewiąte miejsce i traci do Słoweńca 1:22.



Siedmioetapowy wyścig zakończy się w sobotę odcinkiem do Pasadeny.

Wyniki 6. etapu:

1. Tadej Pogacar (Słowenia) UAE Team Emirates 03:48:49

2. Sergio Higuita (Kolumbia) EF Education First

3. George Bennett (Nowa Zelandia) Team Jumbo-Visma 00:00:05

4. Richie Porte (Australia) Trek-Segafredo 00:00:10

5. Riccardo Zoidl (Austria) CCC Team 00:00:20

6. Kasper Asgreen (Dania) Deceuninck-QuickStep 00:00:22

7. Simon Spilak (Słowenia) Katiusza-Alpecin 00:00:25

8. Rohan Dennis (Australia) Bahrain-Merida 00:00:47

9. Rob Britton (USA) Rally UHC Cycling

10. Jesper Hansen (Dania) Cofidis, Solutions Credits

Klasyfikacja generalna:

1. Tadej Pogacar (Słowenia) UAE Team Emirates 01/01/1900 06:01

2. Sergio Higuita (Kolumbia) EF Education First 00:00:16

3. Kasper Asgreen (Dania) Deceuninck-QuickStep 00:00:20

4. George Bennett (Nowa Zelandia) Team Jumbo-Visma 00:00:29

5. Richie Porte (Australia) Trek-Segafredo 00:00:41

6. Simon Spilak (Słowenia) Katiusza-Alpecin 00:01:03

7. Jesper Hansen (Dania) Cofidis, Solutions Credits 00:01:18

8. Felix Großschartner (Austria) Bora-Hansgrohe

9. Tejay van Garderen (USA) EF Education First 00:01:22

10. Rohan Dennis (Australia) Bahrain-Merida 00:01:23