Tadej Pogaczar po operacji. Do Tour de France czasu wiele nie zostało

Kolarstwo na żywo oglądaj w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Król Evenepoel. Pogaczar poszkodowany w kraksie Piękna niedziela... czytaj dalej » Pogaczar miał nadzieję na skompletowanie zwycięstw w tzw. adreńskim tryptyku, na który składają się wyścigi Amstel Gold Race, Walońska Strzała i Liege-Bastogne-Liege. Dwie trzecie planu miał już za sobą, gdy na 80. kilometrze ostatniego z wielkich wiosennych wyścigów uczestniczył w kraksie.

Jej skutki okazały się fatalne dla 24-letniego Słoweńca. Złamane kości nadgarstka lewej ręki wymagały operacji, która odbyła się w szpitalu w Genk jeszcze tego samego dnia.

W niedzielę wieczorem zespół zawodnika poinformował o udanym zabiegu. Kolarz w poniedziałek miał wrócić do domu, gdzie będzie odpoczywał i czekał na możliwość powrotu do rywalizacji.



Medical Update : Dr.Adrian Rotunno (Medical Director): ”The surgery on @TamauPogi 's scaphoid was successful and he will travel home tomorrow for recovery and rehabilitation .”



Get well soon Tadej #WeAreUAEpic.twitter.com/cbwbnq48bj — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 23, 2023

Wypadek pokrzyżował jednak jego plany związane nie tylko z kończącą się kampanią wyścigów jednodniowych. Może znacząco zakłócić proces przygotowań do Tour de France, w którym planował walkę o odzyskanie tytułu, straconego przed rokiem na rzecz Duńczyka Jonasa Vingegaarda.

Nawet sześć tygodni przerwy

W oficjalnym komunikacie zespołu nie ma mowy o tym, jak długo potrwa rehabilitacja zawodnika po operacji, jednak w rozmowach z mediami lekarz zespołu Adrian Rotunno mówił o okresie od czterech do sześciu tygodni. W tej sytuacji pod znakiem zapytania stanie obóz wysokogórski w Sierra Nevada, który miał być jednym z kluczowych etapów przygotowań do startu w Wielkiej Pętli.

Możliwe, że górskie treningi Pogaczara zostaną w związku z kontuzją przesunięte, ale to z kolei może zaważyć na jego występie w rodzimym wyścigu Dookoła Słowenii, który dla kolarza i całej ekipy jest jednym z ważniejszych punktów w kalendarzu, bardzo oczekiwanym przez słoweńskich kibiców. Przed rokiem Pogaczar i Rafał Majka zdominowali rywalizację w imprezie.

O tym, jak w obecnej sytuacji zostanie zmieniony kalendarz przygotowań i startów Słoweńca, zespół najprawdopodobniej poinformuje w ciągu kilku dni.

Oglądasz Wideo: Eurosport Najważniejsze wydarzenia z wyścigu Liege-Bastogne-Liege

Wyścig Liege-Bastogne-Liege, zaliczany do pięciu tzw. monumentów kolarstwa, po raz drugi z rzędu wygrał Belg Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step).