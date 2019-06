Maciej Bodnar mistrzem Polski w jeździe na czas, Kwiatkowski bez medalu

Trzecie miejsce zajął ubiegłoroczny wicemistrz kraju Marcin Białobłocki (Nopinz Symec). Poza medalową trójką znalazł się Michał Kwiatkowski (Ineos), który uplasował się na czwartej pozycji, ze stratą 1,01 do zwycięzcy.

Dwóch liderów Team INEOS na Tour de France. Jeden Polak w składzie Obrońca tytułu... czytaj dalej » Bodnar, który wcześniej czterokrotnie zdobywał tytuł mistrzowski w tej konkurencji, był głównym faworytem piątkowej próby i nie zawiódł, uzyskując najlepsze rezultaty na wszystkich pomiarach czasu i zdecydowanie dystansując rywali na mecie.

CCC z medalami

Niespodzianką było drugie miejsce Kamila Gradka, który startował dużo wcześniej niż grupa faworytów, ale dzięki bardzo równej jeździe sięgnął po srebrny medal wyprzedzając Marcina Białobłockiego o 13 i Kwiatkowskiego o 17 sekund.

- Plan był taki, by pojechać cały dystans równo i mocno, ale zacząłem bardzo szybko i potem na drugiej rundzie miałem drobny kryzys. Musiałem go przezwyciężyć, ale to się udało i na trzeciej pętli odnalazłem swój rytm i zdołałem odrobić trochę czasu do Marcina Białobłockiego i Michała Kwiatkowskiego. Maciej Bodnar dzisiaj poza zasięgiem, więc mogę być zadowolony z tego drugiego miejsca. To moje drugie srebro w karierze, ale myślę, że to smakuje odrobinę lepiej. W 2015, gdy przegrałem z Białobłockim, nie było innych specjalistów od jazdy na czas, jak Bodnara, czy Kwiatkowskiego, a dziś na starcie stanęli wszyscy najlepsi - powiedział Gradek.

Na piątej pozycji uplasował się Łukasz Wiśniowski (CCC), a szóste miejsce zajął Szymon Sajnok (CCC), zdobywając jednocześnie tytuł mistrza kraju w kategorii U-23. Na starcie czasówki stanęło 35 kolarzy.

Plichta mistrzynią Polski

W rywalizacji kobiet złoty medal wywalczyła Anna Plichta. Na trasie długości 22 km zawodniczka grupy Trek-Segafredo wyprzedziła o ponad minutę broniącą tytułu Małgorzatę Jasińską (Movistar). Trzecie miejsce zajęła Aurela Nerlo (TKK Pacific Toruń), która zdobyła też złoty medal w kategorii zawodniczek do lat 23. Nie startowała najlepsza z Polek Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM).

Wyniki jazdy na czas mężczyzn (Stębark, trasa okrężna 3x11 km):

1. Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe) 39.32

2. Kamil Gradek (CCC) strata 44

3. Marcin Białobłocki (Nopinz Symec) 57

4. Michał Kwiatkowski (Ineos) 1.01

5. Łukasz Wiśniowski (CCC) 1.19

6. Szymon Sajnok (CCC) 1.41

Wyniki jazdy na czas kobiet (Stębark, trasa okrężna 2x11 km):

1. Anna Plichta (Trek-Segafredo) - 30.02

2. Małgorzata Jasińska (Movistar) strata 1.01

3. Aurela Nerlo (TKK Pacific Toruń) 1.03

4. Agnieszka Skalniak (CCC-Liv) 1.09

5. Daria Pikulik (BCM Nowatex Ziemia Darłowska) 1.39

6. Patrycja Lorkowska (TKK Pacific Toruń) 2.02