"Pędził 80 km/h. Jakby przejechał go walec". Szczegóły wypadku polskiego kolarza

Potworny wypadek i dwie operacje polskiego kolarza. "Krwawienie ustało, ale stan jest bardzo poważny” Kolarz Karol... czytaj dalej » Wszystko stało się podczas Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Incydent z udziałem zawodnika HUROM Polska BDC Development wydarzył się w odległości około 20 kilometrów przed metą sobotniego etapu z Niepołomic do Nowego Targu. Domagalski wygrał ostatnią premię górską i zmierzał nawet po zwycięstwo na całym odcinku.

Gdyby nie przepust, nic by się nie stało

– Do wypadku doszło przy prędkości około 80 kilometrów na godzinę. Karol zjeżdżał z premii górskiej. Z kilkoma innymi kolarzami był w ucieczce. W pewnym momencie stracił panowanie nad rowerem i wjechał w rów. Z wielkim impetem uderzył w betonowy przepust. Gdyby tej konstrukcji tam nie było, to pewnie nie byłoby nawet o czym mówić. Skończyłoby się na potłuczeniach, jakie zdarzają się często – tłumaczy w rozmowie z eurosport.pl dyrektor sportowy HUROM Polska BDC Development Mirosław Kostro.

Aż ciarki chodzą po plecach

- Zawodnicy, którzy z nim jechali nie wiedzą, jak to się stało. Takiego wypadku z takimi obrażeniami w Polsce nie pamiętam, a jestem w kolarstwie od wielu lat. Oczywiście były upadki, ale kończyły się złamaniami, obtarciami czy innymi drobnymi obrażeniami. To co się stało z Karolem, to tak jakby po nim walec przejechał. Cały impet uderzenia poszedł na brzuch. To był taki wypadek, że jak o nim nawet pomyślę, to aż mi ciarki chodzą po plecach - dodaje Kostro.

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa leczenie Domagalskiego. Zawodnik, który w poprzednim sezonie jeździł w brytyjskiej grupie ONE Pro Cycling jest w śpiączce, przeszedł dwie operacje. Stan jest stabilny, ale nadal bardzo poważny.