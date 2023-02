Cieszył się ze zwycięstwa, został wyprzedzony na ostatnim metrze. "To było głupie"

Daria Pikulik (Human Powered Health) odniosła triumf na 1. etapie Santos Tour Down Under kobiet. Zobacz finisz tego etapu. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Najważniejsze wydarzenia prologu Tour Down Under

Phil Bauhaus wygrał 1. etap Tour Down Under.

Najważniejsze wydarzenia 1. etapu Tour Down Under

Alberto Bettiol miał problemy ze skurczami podczas 2. etapu Santos Tour Down Under. Kolarz EF Education-EasyPost był na tyle wściekły, że rzucił bidonem w fotoreportera, który zatrzymał się, aby robić zdjęcia.

Rohan Dennis (Jumbo-Visma) odniósł triumf na 2. etapie Santos Tour Down Under. Zobacz końcówkę tego etapu.

Oto co miał do powiedzenia holenderski kolarz po poniedziałkowym etapie.

Zobacz, co wydarzyło się w trakcie 2. etapu Saudi Tour.

Zobacz, co powiedział Soren Waerenskjold (Uno-X Pro Cycling Team) po wygraniu 3. etapu Saudi Tour.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 1. etapu Volta a la Comunitat Valenciana, który wygrał Biniam Girmay.

Zobacz, co powiedział Ruben Guerreiro (Movistar) po wygraniu 4. etapu Saudi Tour.

Na 24 km przed metą 2. etapu Etoile de Besseges doszło do niebezpiecznej kraksy w peletonie. Zobacz ten moment.

Zobacz, co powiedział Giulio Ciccone po wygraniu 2. etapu Volta a la Comunitat Valenciana.

Zobacz, co powiedział Simone Consonni po 5. etapie Saudi Tour.

Zobacz najważniejsze, co wydarzyło się podczas 4. etapu Volta a la Comunitat Valenciana.

Na 3,8 kilometra do mety w środku peletonu zdarzył się upadek, który sparaliżował pół stawki.

Na 2,7 km do mety 1. etapu miało miejsce dość poważne zdarzenie.

Zobacz, co powiedziała zwyciężczyni drugiego etapu UAE Tour kobiet.

Zobacz, co powiedziała Elisa Longo Borghini po ostatnim etapie UAE Tour kobiet.

Tim Merlier (Soudal - Quick Step) odniósł triumf na 1. etapie Tour of Oman. Zobacz finisz tego etapu.

Jesus Herrada (Cofidis) odniósł triumf na 2. etapie Tour of Oman. Zobacz finisz tego etapu.

Na osiem kilometrów przed metą 1. etapu Volta ao Algarve doszło do kraksy w peletonie. Zobacz ten moment.

Zobacz, co powiedział Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team) po wygraniu 1. etapu Volta ao Algarve.

Zobacz, co wydarzyło się na finiszu drugiego etapu wyścigu Volta ao Algarve.

Wielka praca Kwiatkowskiego na nic. Zaskakujący finisz dla Duńczyka Magnus Cort... czytaj dalej » Młody kolarz Soudal - Quick Step wcześnie rozpoczął wiodący pod górę finisz drugiego etapu Dookoła Algarve. Długo żaden z rywali nie był w stanie zrównać się z Belgiem. Kiedy więc ujrzał przed sobą linię mety, był przekonany, że nikt już nie odbierze mu zwycięstwa.

Nie zauważył jednak, że po wewnętrznej stronie ostatniego łuku pędzi Cort (EF Education-EasyPost). Doświadczony Duńczyk zaatakował z dalekiej pozycji, na ostatnich metrach wyprzedzając całą grupę kolarzy. Gdy Van Wilder unosił już w górę rękę w geście zwycięstwa, Cort wypchnął przed siebie rower. To wystarczyło, by to jego koło jako pierwsze znalazło się na linii mety.

- To było głupie, ale teraz nic już nie mogę zrobić - stwierdził później Van Wilder w rozmowie z dziennikarzami serwisu cyclingnews.com. - Jestem rozczarowany. To wszystko, co mogę powiedzieć - dodał.

Był pewien wygranej

Później jednak na chłodno przeanalizował całą sytuację.

- Myślę, że świętowałem na linii. Nie wydaje mi się, żebym zrobił to zbyt wcześnie - powiedział. - Zawsze chcemy wygrywać i wydaje mi się, że wszystko zrobiłem dobrze. Ruszyłem do ataku dość wcześnie, ponieważ wiedziałem, że jeśli będę czekał zbyt długo, znajdą się szybsi ode mnie - relacjonował.

- Byłem przekonany, że wygrałem. Dopiero później zdałem sobie sprawę, że nie - przyznał, opowiadając, że kątem oka zobaczył wyprzedzającego go w ostatniej chwili Duńczyka. - Szkoda, ale takie jest życie - skwitował.

Najlepszy wynik w karierze

Drugie miejsce na etapie Volta ao Algarve jest najlepszym dotąd wynikiem w zawodowej karierze 22-letniego kolarza. Jako młodzieżowiec wygrał w 2019 roku jeden z etapów Wyścigu Pokoju, rozgrywanego w Czechach jako jedna z odsłon Pucharu Narodów.

Wynik uzyskany na Alto da Foia dał mu pozycję wicelidera wyścigu Dookoła Algarve. Od prowadzącego w klasyfikacji generalnej Corta dzielą go tylko 4 s wynikające z bonifikaty przyznawanej na mecie odcinka.

Pięcioetapowy wyścig zakończy się w niedzielę.

