Klasyk Strade Bianche nie odbędzie się w terminie

W czwartkowy poranek doszło w Sienie do spotkania organizatorów wyścigu i prefekta Sieny, Armando Gradone. Weryfikowano na nim możliwość rozegrania imprezy w świetle rządowego dekretu o zamknięciu dla publiczności wszystkich imprez we Włoszech do 3 kwietnia. Podjęto decyzję, że nie jest to możliwe.

Zrezygnowali z występu w Toskanii

Już wcześniej niektóre ekipy, w tym Team Ineos, Jumbo-Visma i Groupama-FDJ, zrezygnowały z występu w Toskanii.

Firma RCS Sport poprosiła już Międzynarodową Unię Kolarską (UCI) o wyznaczenie nowej daty przeprowadzenia wyścigu.

W środę anulowano Granfondo Strade Bianche - imprezę dla amatorów, która miał się odbyć w niedzielę.



@StradeBianche has been officially cancelled! @rcssport will request @UCI_cycling, via @Federciclismo, to allocate a new date on the international cycling calendar for Strade Bianche and Strade Bianche Women Elite. #StradeBianchepic.twitter.com/38HdXnQ40O — World Cycling Stats (@wcsbike) March 5, 2020





Wciąż nie ogłoszono ostatecznej decyzji co do dwóch pozostałych marcowych wyścigów cyklu World Tour we Włoszech. Tygodniowe Tirreno-Adriatico zaplanowane jest w dniach 11-17 marca, a pierwszy monument sezonu Mediolan - San Remo na 21 marca.