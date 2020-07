Kwiatkowski pełen obaw. "Strade Bianche wyjątkowo niebezpieczne"

Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) wygrała po samotnej akcji jednodniowy wyścig Strade Bianche. 36-letnia Holenderka zaatakowała na ostatnim odcinku szutrowym i nie pozwoliła już się dogonić. Trzecie miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM Racing), dla której było to już czwarte podium tej imprezy.

Francuz Julian Alaphilippe z zespołu Deceuninck - Quick Step triumfował we włoskim klasyku Strade Bianche. Drugie miejsce zajął Duńczyk Jakob Fuglsang (Astana), a trzecie Belg Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Wszystkie karty odkryte. Trasa Giro d'Italia już bez tajemnic Start w Palermo i... czytaj dalej » - Podczas czwartkowego rekonesansu trasy przejechaliśmy 75 kilometrów. W porównaniu z marcem żwirowe sekcje są dużo mniej ubite. Jest dużo więcej kurzu i gorsza przyczepność. Porównałbym to do jazdy po śniegu. Z przyczepnością są problemy również w marcu, ale nie da się tego porównać z tym, co mamy teraz. Na drodze aż roi się od małych kamieni – powiedział Kwiatkowski podczas wirtualnej konferencji prasowej poprzedzającej sobotni start.

- Najtrudniejsze zadanie czeka tych, którzy w wyścigu będą debiutować. Dynamika peletonu będzie inna, a i droga hamowania w niczym nie będzie przypominać tej z innych imprez. To będzie bardzo niebezpieczny wyścig, ryzykowny, ale to Strade Bianche. Tu trzeba się z tym liczyć – podkreślił.

Pogoda nie ułatwi zadania

Trasa wyścigu liczyć będzie 184 km. Łączna długość 11 żwirowych sektorów to 63 km. Na sobotę zapowiadana jest wysoka temperatura, aż 37 stopni Celsjusza w cieniu.

- W marcu nie mamy do czynienia z takimi upałami. Trzeba odpowiednio zaplanować nawadnianie i odżywianie. To będzie kluczowe. Ostatnią rzeczą, o jakiej marzysz są skurcze w końcówce rywalizacji – przyznał Polak z grupy Ineos.

- Jest kilku kolarzy, którzy powalczą o zwycięstwo. Wśród nich ubiegłoroczny triumfator Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), a także Jakob Fuglsang (Astana), Greg Van Avermaet (CCC Team) i Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), który jest moim faworytem – dodał.

Gotowy na kwarantannę

Co ciekawe, Kwiatkowski wybrał się do Włoch z większymi walizkami. Wciąż obecna pandemia COVID-19 i kolejne przypadki koronawirusa wśród uczestników Vuelta a Burgos sprawiły, że w każdej chwili musi być przygotowany na poddanie się dwutygodniowej kwarantannie.

- W tym sezonie mam w nogach tylko dwa wyścigi (Dookoła Walencji i Algarve – red.). Po Trittico Lombardo wracam do domu, ale jestem gotowy na dłuższy pobyt poza nim. Istnieje ryzyko, że u kogoś w peletonie wykryją koronawirusa i będę musiał pozostać w izolacji. Mentalnie jestem przygotowany na spędzenie dłuższego czasu w hotelu – zaznaczył "Kwiato".

Relacja na żywo ze Strade Bianche w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze w sobotę (1 sierpnia) od godziny 16:50.