Złoty "Anioł" na szosie. "Dla mistrza Polski zaświeciło słońce"

Kiedy kolarz minie linię mety, to powoli może myśleć o odpoczynku i kolejnym dniu wyścigowym. W tym samym czasie obsługa pracuje na pełnych obrotach. Opowiedzieli o tym Adam Pluciński i Marek Kulas z CCC Team.

Meta to nie koniec pracy dla ekipy CCC Team

Wyścig elity mężczyzn był ukoronowaniem mistrzostw Polski, które od czwartku rozgrywane były w woj. świętokrzyskim. Z krajowej czołówki zabrakło jedynie Michała Kwiatkowskiego i Rafała Majki. Kolarze mieli do pokonania 196 km ze startem i metą w Kazimierzy Wielkiej, ośmiokrotnie pokonując 24,5-kilometrową pętlę.



Na siódmym okrążeniu z peletonu uciekło trzech kolarzy: Łukasz Wiśniowski i Kamil Małecki (CCC Team) oraz Alan Banaszek (Mazowsze Serce Polski). Na ostatniej pętli zaatakował Małecki i wydawało się, że to on zostanie mistrzem kraju. Szósty kolarz tegorocznego Tour de Pologne został jednak doścignięty na kilometr przed metą. Z grupy 15 finiszujących najszybszy okazał się Aniołkowski, który na mecie wyprzedził Szymona Sajnoka (CCC Team) i Pawła Franczaka (Voster ATS Team).

Źródło: PAP/Łukasz Gągulski Stanisław Aniołkowski mistrzem Polski

- Do końca nie było wiadomo, czy mój kolega Kamil Małecki dojedzie sam do mety, czy będzie finiszował cały peleton. Dzięki rozprowadzeniu kolegów z drużyny udało się mi dzisiaj zwyciężyć. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, zwłaszcza że włożyliśmy w ten wyścig bardzo dużo wysiłku. Na początku po ulewie było bardzo ślisko, ale później dla mistrza Polski zaświeciło słońce – cieszył się Aniołkowski.

Wśród zawodników do lat 23 mistrzem Polski został Szymon Krawczyk, dla którego jest to drugi złoty medal na tych mistrzostwach.

Kolarz grupy CCC Development Team w czwartek wygrał czasówkę rozgrywaną w Busku-Zdroju.



Najlepszą juniorką została Wiktoria Milde (ALKS Stal Grudziądz Big Star), która o 15 sekund wyprzedziła kilkunastoosobową grupę, z której najszybciej finiszowała Nikola Wielowska (KK Ziemia Darłowska).



W mistrzostwach wystartowało łącznie 700 kolarzy, w tym 500 zawodowców i 200 amatorów.



Wyniki mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym (wyścig ze startu wspólnego):



Elita mężczyzn:

1. Stanisław Aniołkowski (CCC Development Team) 4.38.47

2. Szymon Sajnok (CCC Team)

3. Paweł Franczak (Voster ATS Team)

4. Jakub Kaczmarek (Mazowsze Serce Polski)

5. Michał Gołaś (Team Ineos)

6. Paweł Bernas (Mazowsze Serce Polski) wszyscy ten sam czas



Mężczyźni U-23:

1. Szymon Krawczyk (CCC Development Team) 4.38.47

2. Paweł Szóstka (Wibatech Merx Wrocław)

3. Adam Kuś (TC Chrobry SCOTT Głogów) ten sam czas



Juniorki:

1. Wiktoria Milde (ALKS Stal Grudziądz Big Star) 2.08.25

2. Nikola Wielowska (KK Ziemia Darłowska) strata strata 18 s

3. Natalia Krześlak (TKK „Pacific” Toruń Nestle Fitness Cycling) ten sam czas