Kolarze absolutnie wyjątkowi. "Są jak kamikaze, wszystko idzie na żyletki"

Drobny problem Belga, wielkie szczęście kibica. "Zdejmij moją koszulkę, jest twoja" O wielkim... czytaj dalej » - Wiele czynników składa się na końcowy sukces na mecie. Sprinterzy muszą być fizycznie predestynowani do generowania dużej mocy na ostatnich kilometrach i w samym końcówkach, gdzie mają walczyć o zwycięstwo. Muszą też być dobrze przygotowani wytrzymałościowo, by w czołówce dojechać do końcowych metrów i zafiniszować - wylicza Wadecki w rozmowie z eurosport.pl.

Sprinterskie końcówki to prawdziwa wojna nerwów

Końcówki kolarskich wyścigów to nie przelewki. O zwycięstwo rywalizuje nawet kilkunastu najszybszych zawodników, wspieranych przez pomocników. Rozpędzają swoje rowery do prędkości zazwyczaj zdecydowanie przekraczających 60 km/godz. Walczą bark w bark, łokieć w łokieć, często zmieniając kierunek jazdy i blokując najgroźniejszych rywali. To bój na całego, bo na mecie liczyć się będzie wyłącznie zwycięzca.

- Na ich sukces składa się bardzo wiele czynników. Muszą być bardzo odporni psychicznie, ostatnie kilometry sprinterskich etapów to prawdziwa wojna nerwów. Przy bardzo dużych prędkościach bardzo ryzykują. Jadą ramię w ramię, wszystko idzie na żyletki. Są jak kamikaze, nie może brakować im odwagi. Głowę mają przygotowaną na to, że na końcowych metrach może być różnie, wszystko może się zdarzyć. Każdy ze sprinterów leżał kiedyś w kraksie. Szybko muszą jednak o tym zapomnieć i oczyścić głowę przed kolejnym finiszem - twierdzi Wadecki.

Patryk Stosz (Voster ATS Team), obecnie jeden z najszybszych polskich kolarzy szosowych, nie ma wątpliwości. Do sukcesów w sprincie niezbędna jest "petarda w nodze, dobra drużyna, która cię rozprowadzi, i jaja".

Oglądasz Wideo: Eurosport Najlepsze walki sprinterskie w 2020

Sprinterzy potrzebują bardziej rozbudowanych mięśni

Podczas Tour de France sprinterzy osiągają w końcówkach maksymalną moc 990-1500 W, a to po pokonaniu bardzo wielu kilometrów. Bez wielu godzin spędzonych na siodełku zapewne stać by ich było na wyniki o 15 proc. lepsze.

W trakcie kluczowych 20 sekund muszą wygenerować moc 17-19 W na kilogram. Dla porównania kolarze próbujący ucieczek w końcówkach etapu osiągają średnią moc 7,8-8,1 W/kg w czasie 1.30-2.30, a specjaliści w jeździe po górach przez 30-40 minut generują średnią moc na poziomie 5,9-6,2 W/kg.

Kolarz zasłabł ze zmęczenia po etapie Tour de France Niepokojące sceny... czytaj dalej » - Na pewno każdy z kolarzy musi mieć wytrzymałość. Dopiero potem dochodzi trening specjalistyczny. Treningi sprinterów układane są zupełnie inaczej niż "górali". Oni w krótkim czasie mają generować olbrzymią moc, a tymczasem specjaliści od jazdy po górach muszą utrzymywać dużą moc podczas wielominutowych wspinaczek. Dlatego też ich trening jest zupełnie inny - powiedział Wadecki.

Różnice w wadze sprinterów i "górali" są olbrzymie. Podczas Tour de France 2014 średnia waga sześciu czołowych kolarzy klasyfikacji generalnej wynosiła 64,4 kg. Tymczasem w przypadku sześciu czołowych sprinterów tamtej edycji było to średnio 71,6 kg. Co ciekawe, najszybsi kolarze w stawce różnią się parametrami nawet między sobą. Wystarczy porównać niewielkiej postury Caleba Ewana z olbrzymim Marcelem Kittelem.

- Ewan nie jest pierwszym tak znakomitym sprinterem niskiego wzrostu. Już wcześniej sukcesy odnosił Robbie McEwen, czy tylko trochę większy Eric Zabel. To nie byli atleci, którzy ważyli po 85 kg. Trudno o nich mówić drobni zawodnicy, ale z pewnością trudno też nazwać ich potężnymi. Na pewno wszyscy sprinterzy mają bardziej rozbudowane mięśnie niż typowi górale. Wcale nie muszą być wysocy i świetnie zbudowali jak Kittel czy Mario Cippolini. Ewan czy McEwen takiej budowy nie mają, ale w końcówkach radzą i radzili sobie znakomicie. Zresztą w peletonie jest bardzo wielu szybkich kolarzy, którzy budową przypominają Australijczyków - zauważył Wadecki.

Oglądasz Wideo: Eurosport Najlepsi sprinterzy w historii Tour de France

Sprinterów łączy jedno. Umiejętność generowania ogromnej mocy po trudach wielogodzinnej jazdy. Do dziś mówi się o wyczynie Andre Greipela, który podczas Tour Down Under 2018 zanotował na finiszu maksymalną moc 1903 W.

Michał Kempa kontra zawodowy sprinter

O tym, jak niesamowity jest to wyczyn, przekonał się miedzy innymi Michał Kempa. Wykorzystując cenne wskazówki Patryka Stosza, chciał poczuć się jak sprinter i spróbować swoich sił w tej piekielnie trudnej specjalizacji.





Postawione przed nim zadanie okazało się niezwykle trudne. Nie osiągnął wymaganej mocy maksymalnej, choć próbował dokonać tego czterokrotnie. Takiego komfortu najlepsi sprinterzy świata w końcówkach nie mają, co jeszcze bardziej każe docenić ich klasę.